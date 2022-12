De hecho, el título debiera ser: “Cuentos de Cuculis® y Economía” dado que la palabra en cuestión la obtuve de un cómic boliviano que acabo de comprar. A continuación quisiera exponer las razones que me llevan a escribir este texto.

Luego de que me retrasaran una reunión por más de una hora, decidí caminar por las calles de La Paz para repasar (une vez más) las vitrinas de la ciudad, en un afán por ser consistente con la época navideña que nos rodea. Debido a la dirección de mi reunión fui a parar a la Galería V Centenario (una de las más pintorescas de la ciudad de La Paz), ella se caracteriza por tener tiendas alternativas muy buenas.

El asunto es que entré a una tienda de comics y pregunté por artistas bolivianos, realmente me intrigaba conocer qué tipo de historias hechas en casa podían competir con Batman, el Guasón y Superman. Inmediatamente la vendedora me mostró un título por demás sugestivo “Primaria Furiosa” a tiempo que me explicaba que el primer trabajo del mismo autor, Cuentos de Cuculis, ya se había agotado, que era parte de un trabajo de colección y su reedición fue hecha en España.

Lastimosamente no pude comprar un número de “Cuentos de Cuculis”, pero me quedé viendo el póster que tienen en venta. En él se presenta a un personaje que, detrás de un disfraz de una danza típica boliviana, esconde unos cuernos en forma de trenzas y en lugar de pies se asoman garras de un monstruo que no puedo describir. Realmente notable, tanto la historia del autor como las gráficas que pude ver.

¿Y qué tiene que ver todo esto con economía?, se preguntará el curioso lector, he aquí mi visión. Durante muchos años dicté un curso en la Universidad Católica Boliviana llamado “Economía del Bienestar” o como mi buen amigo Alex le llama, “Economía del Realismo Mágico”. En fin, este curso parte de una pregunta central en economía: ¿Qué es justicia distributiva? ¿Cuándo una sociedad es más justa? Comprenderá usted que la respuesta no es sencilla, igualar ingresos, activos, derechos, oportunidades, etc. son parte de la literatura con la que atormenté a mis queridos alumnos por mucho tiempo.

Sin embargo, mi autor favorito es Amartya Sen, este excelente premio Nóbel en economía de 1998, considera que la justicia está ligada con la libertad... en la libertad de elegir la vida futura que cualquier persona quiera para sí misma. Por ejemplo, ¿quién es pobre? ¿Aquel ciudadano alemán que vino a Latinoamérica a vivir en condiciones muy precarias o, por el contrario, aquella persona que nació en una villa miseria y vive en las mismas condiciones precarias? De acuerdo con el profesor Sen, no es pobre el ciudadano alemán, pese a que sería clasificado como tal (dado su bajo nivel de ingreso y sin acceso a condiciones básicas de vida) porque pudo elegir su destino.

Entonces, somos pobres cuando no podemos elegir nuestro futuro. Por ello, para el profesor Sen la pobreza está asociada con la falta de libertad.

Es así como este gran artista boliviano, Álvaro Ruilova, creador de los Cuentos de Cuculis, representa muy bien el pensamiento del profesor Sen. Puesto que hace lo que a él le gusta, con alta probabilidad sus problemas de dinero son menores (a los de antes) y, quizás, hasta es feliz. En lo particular, cuando me dan a elegir una sociedad donde las personas tengan trabajo en una fábrica (llámese industria) del tipo “Tiempos Modernos” de Charles Chaplin y otra, donde existan más “Álvaros Ruilovas” en el cine, fútbol, política, arte, economía, etc., definitivamente, me quedo con la segunda, aquella donde las personas eligen su futuro y pueden vivir de dicha elección.

Creo que este diciembre redescubrí por qué me encanta la economía y también el arte, pero por sobre todo, me encanta la libertad.