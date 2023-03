Cumpleaños de Pablo Zarzal (Marcelo Quiroga)

El 13 de marzo de 1931 nació en Cochabamba, una de las más lúcidas mentes que tuvo Bolivia: el político, novelista, periodista, catedrático y dirigente-fundador del Partido Socialista Uno (PS-1), Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado el 17 de julio de 1980, cuando se iniciaba la última dictadura que tuvo Bolivia.

Desde entonces, las luchas sociales por un mundo mejor no han tenido los resultados esperados como románticamente creía Marcelo Quiroga y muchos otros. Pero ese ideal romántico sigue teniendo asidero en la mente y en los sentimientos de millones de personas alrededor del mundo. Lo que pasa es que el socialismo se ha desprestigiado y vilipendiado a tal nivel que en la actualidad es una ideología o un sistema político satanizado por sus errores y sus alianzas ilícitas a nivel global.

Recuerdo que conocí a Marcelo Quiroga cuando era aún muy joven y pensaba que el mundo se dividía entre blanco y negro, en buenos y malos o en capitalistas y socialistas, sin pensar que, en política, a diferencia de otras obras, religiones e ideologías humanas, hay matices y lo que aparenta ser bueno ahora no siempre lo es en el futuro. Entonces (1980), la lucha por la consolidación de la democracia estaba venida a menos, por 3 consecutivos procesos eleccionarios y 4 golpes de estado, lo que constituyó uno de los más inestables periodos de nuestra historia reciente.

Marcelo nos deslumbró con sus novelas como Los Deshabitados, publicada en 1958 que ganó el Premio de Novela Faulkner, siendo el único boliviano que hasta el momento ha obtenido ese galardón internacional. Los Deshabitados marcó un hito en la literatura nacional y se inscribe en el existencialismo narrativo a nivel de obras como las de Jean Paul Sartre, Albert Camus y celebres escritores contemporáneos.

Destacó también en la filmografía, el periodismo, el ensayo, la catedra universitaria (fue profesor de Ciencias Sociales en la UNAM de México); en la lucha parlamentaria fue célebre su alocución en el Juicio de Responsabilidades instaurado en 1979 en contra del Gral. Hugo Banzer por su dictadura, al igual que el alegato de Juicio al Gral. Rene Barrientos en 1968 que le costó la cárcel. Luego del golpe de estado del 21 de agosto de 1971, Quiroga se refugió primero en Chile, después en Argentina y terminó en México por la persecución desatada contra dirigentes de izquierda en los países del Plan Cóndor.

Acrisolado por el posible retorno a la democracia en Bolivia a finales de 1977, Quiroga estuvo en la lista de ciudadanos bolivianos que no podían regresar al país y solo la huelga de 4 amas de casa mineras a las que se sumó después el país entero, logró arrancar a la dictadura una amnistía general e irrestricta que favoreció a todos los exiliados, incluido Quiroga.

Marcelo desde su primer día de regreso a Bolivia empezó a reorganizar el Partido Socialista integrado por mineros, estudiantes, campesinos, clases medias, obreros e intelectuales que buscaban mejores días para la nación. En las elecciones fraudulentas de 1978, el PS sacó 5,000 votos. Su crecimiento fue exponencial hasta 80,000 votos en 1979 y más de 200,000 en las de 1980, con una bancada electa de 5 diputados, encabezada por el propio Quiroga. Empezó a destacar el carismático líder al que nadie ganaba en elocuencia y coherencia en su mensaje, hecho que le granjeóؚ una gran y sorprendente popularidad entre todos los sectores que miraban en él, un posible presidente para los pobres y para recuperar Bolivia para los bolivianos, a la vez que se ganaba el odio de las clases opulentas y militares radicales.

En noviembre de 1979, un grupo de militares y civiles llevados por la ambición dieron un sangriento golpe de estado que en menos de una semana costó la vida a más de 200 ciudadanos y dejo otros 500 heridos, en lo que el Dr. Guevara Arze (entonces presidente constitucional interino), calificó como “el golpe más absurdo de la historia”. Quiroga se escondió varios días porque los militares golpistas ya lo tenían en la mira. A los pocos días del golpe, Presencia Literaria, dirigida entonces por Monseñor Quiroz, publicó un poema bajo el seudónimo de Pablo Zarzal, que solo después de un tiempo se supo que el autor era Marcelo Quiroga. De allí, el título de esta columna. Quienes sufrimos los rigores del Golpe de Todos Santos en aquellos aciagos días, nos vimos reflejados en la descarnada tinta y prosa de Marcelo ante la tragedia nacional.

Quiroga sabía que Banzer no le perdonaría jamás su atrevimiento por enjuiciar a su gobierno. Estaba consciente que la oligarquía y los sectores más recalcitrantes del ejército no lo dejarían libre. Los presagios de su muerte las dijo él mismo cuando cerró su brillante intervención en el congreso en el Juicio a Banzer: “sabemos que esto no es de su agrado, porque más temprano que tarde, se cobrarán esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio, siempre lo estuvimos porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la forma de eliminarnos aun físicamente, es una conciencia culpable y no podríamos soportarnos a nosotros mismos sino cumpliéramos con nuestro deber”, dijo el desaparecido líder.

Pocos meses después, Quiroga moría asesinado en las gradas del edificio de la COB en El Prado de La Paz la mañana del 17 de julio de 1980 cuando un grupo de paramilitares bien armados y entrenados por el ex Coronel Luis Arce Gómez asaltó, a plena luz del día, la sede de la central sindical en la que se hallaba reunida la más alta dirigencia democrática del país; Banzer y sus cómplices del Golpe del 80 habían cumplido sus amenazas pronunciadas solo días antes ante todos los medios de comunicación, cuando Garcia Meza amenazó a Quiroga con “ponerlo en su lugar”.

Han pasado 43 años de aquellos infaustos acontecimientos en los que el país se vio inmerso en una corta pero cruel dictadura militar, la última de la historia reciente. Muchos murieron, otros fueron heridos, encarcelados o exiliados, pero la memoria y el ejemplo de Quiroga y los mártires de la democracia (como los dirigentes del MIR asesinados en la Calle Harrington de La Paz) y otros ciudadanos anónimos, han quedado intactos, no solo en el pueblo boliviano, sino en la mayoría de los latinoamericanos que anhelamos vivir en democracia y con libertad de prensa y expresión así como irrestricto respeto a los derechos humanos. El celebrar su natalicio es una buena oportunidad para permitirme recordar a Marcelo con su palabra clara, acusadora y verdadera.