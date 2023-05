Las sillas, distribuidas en el patio del Centro Cultural de España en La Paz, apuntan de trecho en trecho en direcciones opuestas. Es decir, obligan a unos cuantos a tener una perspectiva contraria a la de otros de los asistentes. La gente, un tanto desconcertada al principio, se va sentando. Algo va a pasar en esta celebración del Día Internacional de la Danza y es hora de asumir el rol que nos ha tocado.

Y pasó mucho en un lapso de más de dos horas en las que como espectadores seguimos disciplinadamente lo programado, obligados a torcer el cuello o la columna. Cómo, si no, atender a las maestras de ceremonias ubicadas al sur, mirar las imágenes en la pantalla instalada en el norte, seguir a los danzarines que tomaron distintos ángulos o escuchar y mirar en el oeste a los invitados que fueron haciendo memoria de momentos y personas protagonistas del arte dancístico en Bolivia.

Kathia Salazar, cabeza de Dragadanza, el grupo pionero de la danza contemporánea en La Paz, pergeñó, tramó, una actividad que más allá de los números puntuales, ha sembrado una desafiante duda social: por qué no nos atrevemos a danzar también, a tomar un papel distinto del que se nos asigna.

Es cierto que Kathia, junto al equipo que se sumó para esta conmemoración (muy distinta de la que suele hacerse cada 29 de abril, con academias y escuelas en un escenario y público mirando y aplaudiendo al frente) ha tenido la intención principal de hacer que protagonistas del hecho dancístico en Bolivia se escuchen y se encuentren: clásicos, contemporáneos, folklóricos, viejos, jóvenes, los de escuela rigurosa, los que se forman en las calles, los de hoy, los de ayer. Y, de refilón, se encuentren también los que saben qué hacer y los que tienen dos pies izquierdos.

En tal sentido y en cumplimiento del objetivo, nombres esenciales fueron evocados a medida que se hizo memoria oral: Ileana Leonidoff, Melba Zárate, Martha Torrico, José María Velasco Maidana, Carmen Bravo, Carmen Pinto y muchos, pero muchos más que ya no están físicamente, pero que fueron pilares para la continuidad del arte de danzar en el país. Merecido homenaje se les hizo, como el que se brindó a quienes han hecho y, en muchos casos, siguen haciendo: Eugenio Murillo (que asistió al acto pese a estar delicado de salud), Norma Quintana, Manuel Acosta, Charito Carazas, Yolanda Mazuelos, Mariela Gonzales, etc.

Pero, algo que Kathia dijo como al pasar, y que ha sido el pinchazo mayor, la provocación que nos hemos llevado (espero que no sólo yo) de esa velada trasciende a la danza y, como ya está dicho, apunta a nuestro ser en sociedad. La provocadora Kathia explicó, al final del acto, que imaginó que la gente iba a moverse y a cambiar de posición las sillas. No dijo más, pero hay que leer que su cuestionamiento amable va en sentido de que ella esperaba que los espectadores, entre los que estaban danzarines y coreógrafos, participaran activamente, se rebelaran contra algo que los incomodó. No sucedió así y me animo a sospechar que, pese a lo indisciplinados que somos, lo caóticos y protestones, estamos nomás demasiado instalados en el rol de los que miran cómo otros toman decisiones y dictan normas, reglas, que seguimos aun si no entendemos el porqué de éstas y si en su acatamiento y contra lo que se nos promete, no estamos bien.

En la misma velada, los bailarines Oscar Rea y Sergio Paredes transitaron por un trabajo colaborativo que respondió al desafío de Kathia: sean libres. Y ellos, que antes de esta obra no se conocían, aceptaron e improvisaron sobre palabras, sobre el diálogo que sostuvieron ambos cuestionándose qué es danza, ¿será que se valida sólo por el paso por una escuela, por la disciplina? ¿No habrá otra forma de concebirla y hacerla? A su turno, Carmiña de la Torre y Shirley Torrez encarnaron una coreografía de Paulette Galarza: con polleras cual tutú danzaron al son de música europea para quebrarla con sus gritos y terminar con la pollera por encima de sus estómagos.

La próxima miraré el escenario, claro, pero me miraré también... y no sólo en un teatro.