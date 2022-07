El escenógrafo Gonzalo Callejas, de Teatro de los Andes, dice, al comenzar los talleres sobre esta especialidad, que lo que va a transmitir a los alumnos no es cómo armar escenografías. Premiado y aplaudido por trabajos como los vistos en, por ejemplo, “En un sol amarillo. Memorias de un temblor” –que ahora se está representado en España- o “Mar” –que maravilla con esa puerta que poco a poco se va transformando en un escudo boliviano–, o “El buen morir” –que incluye una lluvia cayendo sobre la pareja-, no tiene receta que copiarle.

Lo que sí ofrece este hombre de teatro es un principio: lo primero que cabe hacer antes de tomar decisiones sobre la forma que adquirirán las ideas que encierra una obra, es tomar conciencia del espacio. Mirar, medir, pensar. Y entonces actuar: moverse, iluminar, musicalizar, hablar.

César Brie, quien fuera director del grupo asentado en Yotala, contaba respecto de la propuesta escenográfica de Callejas para la obra Odisea, que luego de meses de trabajo con los actores, con sus imágenes y textos, no sabía hacia dónde ir. Hasta ese día en el que el grupo le pidió entrar con los ojos cerrados a la sala donde Callejas había estado trabajando intensamente: fue al ver esas cortinas móviles y sonoras hechas de caña hueca, rodeando el espacio escénico, que el director supo finalmente cómo proceder.

Darse cuenta, se llama, y es toda una lección no sólo para el teatro, sino para la vida misma.

En general, llevados por la vida cotidiana, solemos actuar a secas. Casi como esos seres con cuerpo humano y cabeza de bestia empeñados en una carrera loca que ha pintado, y pinta, el artista boliviano Gustavo del Río.

Es interesante el ejercicio de darse cuenta. Interesante porque, aunque se crea lo contrario, no es lo usual. Detenerse, mirar, escuchar, comparar, no es algo común. Cuesta. Lo común es el acto reflejo como respuesta. Reaccionar desde las propias convicciones sin plantearse dudas ni cuestionamientos sobre su probable rigidez: “Y si no fuese así”. “Y si hubiese algo más”.

Las artes, como parte de las culturas, ofrecen muchas de las oportunidades para darse cuenta de cómo va cambiando la sociedad y dónde me ubico en ese gran escenario. Por eso son defendibles como un derecho no sólo de los artistas, sino de la sociedad en la cual crean sus escenarios para invitar a mirar y remirar.

Por supuesto, el arte no es una varita mágica y no cambia nada en el mundo, menos si se lo reduce a espectáculo distractivo, objeto decorativo o panfleto, como sostenía Roberto Valcárcel. Pero puede amplificar las voces de cambio y motivar a ese darse cuenta si la sociedad le da la oportunidad, es decir, si se crean las condiciones para que existan los más distintos espectáculos y que los espectadores sepan de dicha existencia y se expongan con actitud crítica y no sólo

contemplativa.

Los logros de las sociedades humanas, que tienen que ver con la vigencia de los derechos humanos de todos, de todas, no son puntos de llegada inamovibles. La tentación de los retrocesos es enorme, como lo prueba el tema del aborto en Estados Unidos o como desnudan los ataques de “activistas” contra expresiones de la población LGBTI, por ejemplo en Santa Cruz pero no solamente.

Teatro, pintura, poesía, danza, música... pueden ser –son, cuando quien crea se ha dado cuenta de su responsabilidad- como ese telescopio de la NASA que está mostrando imágenes del Universo del que somos parte, pero

en el que no pensamos sino cuando nos llega la foto. Nos maravillamos, nos medimos en

nuestra pequeñez o nuestra

trascendencia.

Callejas, escenógrafo, tu oficio y tus palabras son, lo tengo claro, como el telescopio James Webb. “Tomar conciencia” es enfocar la lente para mirar nuestro espacio –familia, barrio, ciudad, país, mundo- antes de movernos, antes de decir.