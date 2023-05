Datos en turismo; otra vez la burra al trigo

Según el Barómetro de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en referencia al movimiento del Turismo Mundial señala que las llegadas internacionales alcanzaron el 80 % de los niveles anteriores a la pandemia en el primer trimestre de 2023, siendo que 235 millones de turistas hicieron viajes internacionales, más del doble que en el mismo período de 2022. Por tanto, el turismo no ha dejado de hacer gala de su resiliencia y, según datos revisados, el pasado año hubo más de 960 millones de desplazamientos internacionales de turistas, es decir, se restablecieron dos tercios (66 %) de las cifras prepandémicas. En disparidad, por aquí seguimos con datos preliminares desde el 2021 y que difieren de una dependencia de Estado a otra, pero sobre todo avizora hacia adelante un panorama caótico sobre la llegada de turistas internacionales.

Según este reporte de la OMT, la recuperación por regiones en el primer trimestre de 2023 es como sigue: Oriente Medio registró los mejores resultados, ya que fue la única región que superó las llegadas de 2019 (+15 %) y la primera en recuperar las cifras anteriores a la pandemia en un trimestre completo. Europa alcanzó el 90 % de los niveles anteriores a la pandemia gracias a la intensa demanda intrarregional. África y las Américas llegaron al 88 %, cerca del 85% de los niveles registrados en 2019.

En cuanto a los ingresos por turismo internacional, volvieron a superar la barrera del billón de dólares en 2022, con un crecimiento del 50 % en términos reales en comparación con 2021. El gasto de los visitantes internacionales alcanzó el 64 % de los niveles prepandémicos (-36 % respecto a 2019, medido en términos reales).

Para el Secretario General de la OMT, Zurab Pololikashvili, si bien estos datos han vuelto a poner de manifiesto la extraordinaria capacidad de recuperación del turismo, se debe permanecer en alerta ante desafíos que van desde la inseguridad geopolítica, la escasez de personal y la posible incidencia de la crisis del coste de la vida en el turismo, y debemos velar para que la vuelta del turismo cumpla con sus responsabilidades como solución a la emergencia climática y como motor de un desarrollo integrador.

A contraste, cuando ingresamos a la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE), encontramos: “Bolivia-Llegada de Visitantes Internacionales, Por Modo de Transporte y Tipo de Visitante Según Año y Mes 2008 – 2023”, y están ahí datos del 2021 y 2022 con el rótulo de (p), que significa preliminar y que contrastan con los anuncios del gobierno. Por ejemplo, la Viceministra de Turismo, en diciembre de pasado año, había anunciado que el turismo internacional o receptivo en Bolivia había crecido en un 35% durante el 2022 y esperaba que, hasta fines de diciembre, un total de 700 mil turistas podrían llegar al país, una estimación demasiado optimista y en contraste de lo que publica el INE que el 2022 habrían llegado 459.861 turistas extranjeros. Lo mismo ocurre con los datos de 2021, cuando el gobierno anunció que habían arribado al país 207.594 visitantes extranjeros, pero en la página del INE señala que apenas habrían visitado el país 52.715 turistas del exterior.

Más allá de estas enormes contradicciones, lo que está claro es que estamos muy estancados en turismo receptivo, ni siquiera pudimos aprovechar la crisis social y política de nuestro vecino Perú. Los datos preliminares del INE reflejan esa realidad, porque entre enero y febrero de este año habrían llegado a nuestro país 105.341 turistas del exterior y nada menos que en temporada alta; si hacemos una proyección por mes serían 52,670 turistas extranjeros; si multiplicamos por 12, nos daría una estimación de 632.046 visitantes que llegarían a nuestro país, a la mitad de los registros prepandémicos y de 2019, mientras en muchos lugares del mundo están cerca o incluso por encima de los niveles de llegadas anteriores a la pandemia.

Ha transcurrido media gestión de actual gobierno, no hay PLANTUR, ni modo que se haga una planificación de media gestión, ni siquiera una estrategia de promoción y posicionamiento, tampoco se habla de una planificación turística y cultural hacia el Bicentenario; la pregunta es ¿En qué ocupa su tiempo el ente rector del turismo? En la misma línea o realidad están la mayoría de los municipios y gobernaciones; estamos perdidos no sólo en turismo, perdimos la visión de país, también valores y la institucionalidad nos la metimos no sé dónde, no hay autocrítica, nada importa, se plagia portadas de textos y más bien se premia, le hacen regalar autos robados a un presidente del Estado, nadie dice nada y ni siquiera se les sube la sangre a la cara.