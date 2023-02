De carnavales, incas y vírgenes

Aunque la prisión del gobernador de Santa Cruz, injusta por donde se la vea, implica una enorme crisis política para nuestro país, la gente está ocupando su mente estos días en asuntos más banales que, sin embargo, no dejan de tener importancia; me refiero al Carnaval.

En Santa Cruz, la reina electa del Carnaval ha renunciado a cumplir ese rol debido a la situación por la que está pasando el departamento, y su gesto es de una gran nobleza y una gran consecuencia, en general, no se puede festejar mientras se está sufriendo una gran injusticia. Personalmente me saco el sombrero por la joven dama. Pero por el otro lado, lo cierto es que el Carnaval tiene implicaciones no solo económicas, que no pueden ser soslayadas. En el pasado medieval, en el pasado más católico, lleno de restricciones y falto de las más elementales libertades, el Carnaval era el necesario desahogo que las personas y las sociedades necesitaban. Y eso posiblemente haya quedado en nosotros casi como una marca genética.

En Santa Cruz se festejará el Carnaval, con nueva reina, y posiblemente con un halo de protesta contra las canalladas del gobierno central.

En Oruro, la otra meca del Carnaval boliviano, la cosa se ha puesto fiera por un detalle que ha terminado desnudando muchas incongruencias, no solo de los directivos de la fiesta. Como todos los bolivianos sabemos, en la última fiesta del Señor del Gran Poder de La Paz, que es una variante del Carnaval orureño, pero sin juegos de agua, quienes se robaron la fiesta fueron dos guapos fisicoculturistas, que entraron en la fiesta disfrazados de incas, hicieron suspirar a infinidad de mujeres y a muchos hombres también, no quepa la menor duda, la piel al descubierto atrae. Los dos jóvenes que luego hicieron pública su opción sexual, de seguro que le hicieron un gran servicio a la sociedad boliviana, normalizando un modo de amar y de sentir, que sigue siendo tabú en gran parte de las mentes locales. Vale puntualizar que lo que aquí causó sensación, en el Carnaval de Río de Janeiro hubiera pasado inadvertido. Los jóvenes en cuestión, en ese rol, son eso, ante todo figuras carnavaleras, incas de Carnaval.

De ahí que la decisión de los organizadores del Carnaval de Oruro de tratar de prohibir que los jóvenes participaran se torna aún más ridícula. Es “Carnaval” el momento del año en que hay un rey momo, en que la gente se burla de las autoridades, de los doctorcitos, la china supay es el mayor símbolo de transgresión sexual, los hombres se vuelven mujeres, (ojo, hasta mediados del siglo XX, las chinas supay en Oruro eran hombres).

No se puede dejar de identificar en esa cuasi prohibición una homofobia inveterada. Pero hay algo más, esta actitud permite cuestionar el sentido del suigéneris Carnaval orureño.

Si hay algo contradictorio, es festejar un Carnaval en devoción a la Virgen María, ojo, virgen no es un apellido, es una condición que pondera la des sexualización de la vida. Bailar en los carnavales, que son de alguna manera la sobrevivencia de las antiguas bacanales romanas, por devoción a la Virgen es simplemente absurdo.

Por devoción la gente puede usar un hábito de monje, (o monja), puede hacer ayunos, puede hacer penitencias, hasta puede flagelarse, pero organizar una serie de farras, concentrarse en bailar, gastar en trajes vistosos, no parecería estar dentro del paquete de lo que se entiende por devoción en el catolicismo.

Aclaremos que tampoco es sincretismo, si bien sabemos que en el mundo prehispánico había grandes farras rituales, y que éstas muy bien podían fundirse al Carnaval cristiano, sigue sin tener espacio en este constructo la imagen de la virtuosa madre de Jesús, vale decir, la Candelaria, o la Virgen del Socavón.

Los incas musculosos no hacen juego con una adoración a la Madre del Dios Cristiano, como tampoco lo hacen todos los bailarines que participan del Carnaval de Oruro.