De derrotas y victorias

Desde la dictadura del exgeneral Luis García Meza Tejada no me había sentido tan “desabandonado” como ahora. La gota que colmó el vaso ha sido la declaración del presidente del Estado en sentido de que sentía que había derrotado a la derecha cruceña luego de los 36 días de movilización que lideró Santa Cruz en demanda de la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda antes de las próximas elecciones generales.

Entonces, los que creíamos que esa confrontación respondía, de una u otra manera, a encontrar las mejores condiciones para realizar ese censo, tan necesario para conocernos y reconocernos, así como para garantizar la equitativa redistribución de los recursos nacionales y la representación política de la ciudadanía, había sido vista por el gobierno como un simple espacio de batalla contra un enemigo en verdad inexistente (como son la gran mayoría de los enemigos del socialismo del siglo XXI en la región).

Peor aún. Tampoco esa autopercepción de victoria es verdadera porque, en verdad, en esa oportunidad el gobierno fue derrotado políticamente. Pruebas al canto, no sólo que se obtuvo respaldo legal para garantizar que en las elecciones de 2025 se utilizarán los resultados del censo que se realizará en 2024 para definir el número de diputados por departamento, sino que desde hace unas semanas el gobierno ha vuelto a utilizar a la administración de justicia para nuevamente perseguir y acosar a quienes lideraron aquella movilización ciudadana. De esa forma, además, el gobierno confirma que sólo está interesado en garantizar su prórroga en el goce del poder a como dé lugar, sin que le importe el destino de la nación.

Hay que agregar el escenario de descontrol en el que en país se encuentra. Las autoridades no dejan de cometer torpezas y, conforme éstas se conocen, surgen lo que en verdad son: delitos en la administración del Estado. Todos los temas en los que el gobierno se involucra se le va de las manos y muy rápidamente salen a luz los intereses de sus diferentes adherentes como causas de la debacle. Véase el caso de las denuncias de pederastia (con un procurador que pierde los juicios en contra del país mientras busca protagonismo en áreas que no le competen y grupos interesados en apropiarse de bienes de la Iglesia católica), del cierre del Banco Fassil, en el que las instituciones que supervisan el sector financiero, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Unidad de Investigaciones Financieras brillan por su ausencia, salvo para aumentar la desconfianza; el contrabando de media tonelada de cocaína a España en un avión de BOA, que fue descubierto en Madrid en febrero, sin que hasta hace una semana el gobierno reaccione; la transformación de un claro soborno, con testigo protegido muerto de por medio, en un pago adelantado por la construcción de una obra pública por parte de una empresa china, y un largo etcétera, provocan, no más, recordar a la dictadura “garcíamecista” que me aparece su más cercano antecedente socio-político.

Si a eso se agrega la vergonzosa posición frente a la invasión de Rusia a Ucrania y los mamarrachos argumentos presentados por el Canciller o el apoyo a la toma de las instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, el recuerdo tiende a convertirse en constatación.

Son muy duros los días que estamos atravesando porque, por lo que se ve, la victoria que el primer mandatario se adjudica y que es motivo de este comentario, ha significado al país solo derrota. Y cuando eso sucede, se puede decir que el desgobierno se apodera del país.

¿No habrá quién, eludiendo a sus voceros oficiales y oficiosos, hombres y mujeres, pueda hacerle notar al primer mandatario que anda desnudo?