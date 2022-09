De libros y racismo en debate

A lo largo de estos últimos años, el problema del racismo en Bolivia es tema recurrente en las disputas políticas, los debates intelectuales y las reuniones mundanas y de todo orden. Muchos de esos debates se objetivan en publicaciones de artículos de prensa, en ensayos y en alguno que otro trabajo académico. En este espacio, me he propuesto revisar algunas de esas publicaciones. La intención es tratar de extraer sus enfoques a la vez que permitirme alguna crítica. Empecemos con los ensayos de Fernando Molina, en particular el segundo, cuya lectura me es todavía fresca.

Algo sobre el autor: Molina es un periodista que ha ganado reconocimiento en el espacio intelectual boliviano. Sin tener la formación formal de cientista social, escribe apoyándose en trabajos de investigadores profesionales como sociólogos, antropólogos, historiadores, politólogos... Sin embargo, la manera en la que trata la problemática del racismo en sus dos libros es, cuando menos, poco convencional, si se mira con los ojos de quien tiene el hábito de leer trabajos universitarios más formales.

De hecho, Molina explicita cierta urticaria por la metodología investigativa convencional de la ciencia social, oponiendo indirectamente su ensayismo con la ciencia social rigurosamente demostrativa, producto de la observación sistemática, como diría Lahire (2006). Las líneas que le dedica a la antropóloga A. Spedding en respuesta a sus propuestas metodológicas que demuestren el racismo, ilustran su distancia con la sociología objetivista (a pesar de citar, a menudo, a autores como Durkheim o Bourdieu). De hecho, Molina duda de la posibilidad de la observación sociológica de un problema social como el racismo siguiendo las metodologías de ese oficio. Presumo que ningún profesional de la investigación social estará de acuerdo con estas observaciones suyas al respecto.

Que estas sean algunas características de su obra sobre racismo, no supone, sin embargo, sin valor alguno. En ella se encuentra, por ejemplo, valiosa condensación de una narrativa largamente admitida en el mundo de la ciencia social sobre la historia de la dominación colonial de la que somos el producto. De hecho, Molina intenta dar cuenta de modelos relacionales coloniales que persisten en nuestro tiempo en forma de instituciones objetivadas y disposiciones incorporadas. Empero, son intentos que no rebasan el límite de enunciados pues la falta de descripciones detalladas, contextualizadas, etnográficas de lo instituido en la sociedad que muestre esas hipotéticas continuidades del pasado, se dejan sentir. Lo que sí abunda, o incluso define a su obra, es esta suerte de yuxtaposición de ejemplos de práctica social recogida de momentos distintos de la historia, tratadas de manera indistinta junto a prácticas del presente; una suerte de error de cronología en sus ilustraciones de la práctica racista que el autor no parece advertir.

Dicho esto, resaltemos que más allá de la forma que toma su obra, el activismo contra el racismo que esta supone, contribuye a otorgar existencia social, a hacer evidente un problema que a menudo se niega o simplemente no se ve porque hace parte de esta suerte de normalidad relacional (que, no obstante, empezó a romperse este último decenio). Pues sabemos que posicionar un problema como este en el centro de los debates de sociedad, hacer de este un problema interpelador, “revelarlo a las conciencias”, induce a racionalizar bajo ese paraguas la práctica social, si lo decimos siguiendo el razonamiento de un sociólogo y filósofo como F. Dumont. En suma, problematizar, debatir el racismo crea las condiciones para la sensibilización en pro de la corrección relacional. La prueba de esta dinámica de sociedad es esa suerte de censura social que, desde que este tema ha estado en el centro de los debates nacionales, gana en espesor. De hecho, Molina no habla, o dice dos palabras, de estos enormes avances en el último decenio en pro de esa corrección relacional, y de la democratización de los espacios públicos y de poder. El “se reserva el derecho de admisión” ya no es legal ni explícito. Si así se manifiesta en algún espacio, se ve como anomalía y es rápidamente denunciado, lo que no supone que se desarrollen estrategias veladas de control de sociabilidad, de ensimismamiento de clases o de “razas” imaginadas. En suma, el racismo explícito no es más una práctica banal (quizás solo en la jungla de las redes). La percepción (sobre todo de muchos “outsiders sociales”) de vivir en un mundo social con cada vez menos espacios negados por “racializados” (el caso de la TV, de los clubes, del mercado de la publicidad, etc.), debe considerarse. Molina no parece haberse enterado de ello, pues todavía usa al burdo racismo explícito (poco visible en nuestro tiempo) como prueba de racismo imperante.

Con todo, con lo poco matizado de la lectura de las cosas, son publicaciones necesarias. Pero los caminos que Molina toma para tratar de develarnos los intersticios del fenómeno del racismo, deben cuestionarse. Apuntemos algunas observaciones más puntuales, empezando por la definición misma que hace de este problema. Cierto que el racismo se define básicamente como intenciones, prácticas o ideología tendiente a inferiorizar, a quitarle dignidad al otro, si lo decimos resumiendo lo que escribe Molina que, sin citar a nadie, recoge el espíritu de las conceptualizaciones más consensuales en el mundo del activismo contra el racismo.

Buscando ejemplificar esas conceptualizaciones, Molina describe dos situaciones sociales. En la primera, un “blanco” es agredido en un espacio donde no hay blancos, pues es víctima del prejuicio racial de adinerado. En la segunda situación, “influencers” menosprecian en redes a una parte de la población resaltando negativamente singularidades socioculturales de dicha población. Para el primer caso, Molina concede la calificación de violencia social, sin ver en ello racismo; y para el segundo caso define la práctica como racismo.

Esta comprensión del racismo y del no racismo ejemplificado en estas dos situaciones sociales puede parecer coherente con la definición de racismo que Molina recoge. Pero la coherencia lógica de un razonamiento es una cosa; el cómo se objetiva en la sociedad un juicio sobre “la raza”, es otro. Siendo así, cabe preguntarse: ¿la violencia sufrida por quien ha sido víctima de prejuicio racial, así sea prejuicio contra el “blanco”, no puede ser llamada racismo solo porque a este problema de sociedad se lo ha conceptualizado de manera más política que objetivista? Más aún: ¿cómo se objetiva, si no es en el prejuicio racial, en la violencia racial, en la discriminación racial... una ideología racista, es decir, un conjunto de creencias formalizadas o no sobre la peculiaridad del otro en función de la subjetivación de “su raza”?

Definir un problema relacional, que produce injusticias, más en consonancia con las causas que producen el problema (el hecho de hacer operar “la raza” para crear diferencias y jerarquías de todo orden), no le quita gravedad al problema de racismo del que son históricamente víctimas población significada como “india”. El mismo tipo de problema (el de la conceptualización política, ideológica, antes que objetivista) se ve con la categoría de mestizo y el concepto de mestizaje. Pero de ello nos ocuparemos en otro texto.

Respondamos ahora de manera sucinta a la tesis de “racismo estructural”, sin resumirla aquí (por temas de espacio). Que la pobreza económica, la desigualdad en la instrucción escolar, en suma, que la desventajosa posición ocupada en el espacio social toque muchísimo más a población significada como “india” o socioculturalmente próxima a ella, no autoriza a decir que la explicación primera de ese problema de distribución de capitales sea el racismo. Hacerlo es poner un manto a la complejidad del mundo social, a su realidad multideterminada. Algunas de esas multideterminaciones son, por ejemplo, vistas en perspectiva histórica, “la división social del trabajo”, los “modos de producción social”, la distribución geográfica y urbanística de la población en correlación con la pertenencia étnica, etc. El racismo, definido como se lo defina, es una variable más que puede ayudarnos a entender el estado de nuestra sociedad, pero no la única.

Y en todo ello, la “evidenciación” del “racismo conductual” parece más consecuencia de lo que produce el estado de la distribución (estar disminuido de capitales...), que la reproducción ad infinitum de esquemas de juicio y percepción de las “cualidades de la raza del otro”. Es decir que quizás, la mayor parte del tiempo, estemos más ante un problema de clasismo que de racismo. De hecho, sabemos que cuando uno es pobre y desprovisto de capital escolar y cultural, uno es “más indio” que cuando uno es rico de esos capitales. Es decir que en el juicio del otro, la raza está subordinada a la clase. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una persona de “fenotipo aimara” que por azares de la vida nació, vivió, estudió en universidades prestigiosas de Londres, y que, provisto de importante capital económico, escolar, cultural, simbólico (pues tiene el hexis corporal de un príncipe oscuro) decide instalarse en este país para descubrirlo (no es un ejemplo inventado).

¿Cuál será su lugar en el orden social? ¿Será tratado como un “indio de m...” en la calle, en las interacciones cotidianas? Claro está que responder categórica y definitivamente a estas interrogantes, no es posible, aquí ni en otro espacio, porque la vida social, pese a su relativa regularidad, está hecha de matices, de contextos variados que definen la dirección que toma una u otra situación social, y lo que de ello se derive como consecuencia para un individuo. La forma que toman las interacciones cotidianas de nuestro “príncipe oscuro” muestran que estas no están fijadas en modelos predefinidos e invariables en el tiempo. De la desconfianza, o la perplejidad inicial (de estar ante un “indio que no parezca indio”) puede pasarse rápidamente al estadio de las interacciones en las que “la raza” desaparezca, en fin. Leer por ejemplo a Goffman podría ayudar a ver con mucho más matiz lo que se describe sin mucha finura. También, la definición relativista y relacional bourdieusiana de la clase social, o incluso su teoría de campos, podría ayudar a entender mejor el modo, también relacional, en el que la significación del otro se hace cuerpo, evidencia, y lo que de ello derive. Así se evitaría postular, tan ligeramente, que el racismo, o mejor, la violencia racial, que es la objetivación de lo primero, solo es practicable por “blancos” o “blancoides”, y en consecuencia, las víctimas solo “indios” (incluso definiendo de manera relacional “lo indio”).

En suma, el debate sobre encerrar al racismo en una definición militante (por muy noble que sea, como hace Molina), o hacerlo objetivando sus mecanismos, escudriñando en lo que se hace operar para la diferenciación social, sin designar a priori víctimas y victimarios (por lo menos por formalismo metodológico), es necesario. Y decir ello no supone adscribirse al bando de quienes hablan de “racismo al revés”, ni a ningún otro. De lo que se trata es de estudiar las formas que toma la diferenciación social en Bolivia y sus consecuencias para el orden social y “el malestar en la cultura” de individuos cuya posición en el orden social es relativa y relacional. Y hacerlo con algo de distancia, o “neutralidad axiológica”, si se prefiere.

Otro aspecto que resulta intrigante de la lectura de estos libros, es el lugar que se le da al individuo en este mundo multicultural, inscrito en la modernidad. Por ejemplo, ¿qué espera, Molina, en cuanto a trayectoria social, afinidades y fidelidades a grupos... de una persona que tenga tal o cual fenotipo?, ¿que sea, acaso, invariablemente lo que un ideario político prescribe que sea? ¿Cuál, finalmente, la idea de libertad del individuo a la que se adscribe el autor cuando implícitamente condena de manera tan severa a aquel autóctono que por la densidad de su socialización en un mundo ajeno al, por ejemplo, de sus padres, termina siendo, sintiéndose parte de otro mundo? ¿Un quechua, en la visión de Molina, tiene derecho a ser otra cosa que quechua sin que se le pida cuentas sobre la correspondencia para con los suyos? Inscribo estos cuestionamientos en los debates sobre “liberals” y “communitarians”, tan nutridos desde la década de los 80, sobre todo en la producción intelectual canadiense y anglosajona.

Sobre discusiones aún más específicas de los enfoques y de lo que contienen estos libros de Molina (como el tema de ver al mestizaje desde un prisma ideológico antes que objetivista, sobre las identidades vistas como esencias, sobre la tentación a ver racismo donde parece haber sobre todo clasismo), ya habrá ocasión de continuar.