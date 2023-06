De narrativas y narrativas

En menos de una semana la palabra “narratividad” ha surgido directa o indirectamente en varios medios de comunicación y en redes sociales para referirse a hechos que preocupan, sorprenden e impactan a la comunidad boliviana de dentro y fuera del país. También a noticias relacionadas al contexto político actual. Y es que la “narratividad” encierra un concepto complejo, bastante utilitario si se trata de narratividad histórica y política, e innegablemente ideológico desde toda perspectiva.

Comienzo con la reunión de presidentes sudamericanos reunidos en Brasilia el pasado martes 30 de mayo, evento en el que el anfitrión, el presidente Lula, habló de la necesidad de deconstruir esa narrativa sobre el autoritarismo y la antidemocracia en Venezuela. Lejos de crear una unidad de acción como lo hubiera hecho Lula1 hace más de 20 años, Lula3 -como es conocido hoy por ocupar la presidencia por tercera vez- creó sorpresa y reacción entre los presidentes. Las palabras textuales en la que incluyó su concepto ideológico y utilitario de “narratividad” fueron las siguientes: “sabes la narrativa que se construyó contra Venezuela, de la antidemocracia, de autoritarismo [...] está en tus manos, compañero, construir tu narrativa y dar vuelta a este partido para poder vencer definitivamente y que Venezuela vuelva a ser un país soberano donde solamente su pueblo, a través de la votación libre, diga quién va a gobernar”. Tanto el presidente chileno Boric como el uruguayo Lacalle mostraron su desacuerdo con esta propuesta de construcción narrativa.

Crear una narrativa muy diferente a una realidad que se ve a diario y que refleja una crisis humanitaria, violación de derechos humanos, inseguridad, pobreza y desigualdad es, además de político (o quizás por político) irresponsable y ciego, atento sólo a una agenda ideologizada y comprometida con la visión reducida de la política, no con la realidad. Si la situación que conocemos de Venezuela porque la atestiguamos a diario en las calles de varios países latinoamericanos es producto de una narrativa que hay que deconstruir (la de la derecha, imagino, porque los políticos latinoamericanos observan todo dentro de la polarización derecha izquierda), entonces existe 7 millones de pequeños relatos que no existen, es decir 7 millones de venezolanos que viven en una diáspora forzada que en realidad no existe. Una vez más, decir esto indica ceguera política y estrechez ideológica.

La narrativa es peligrosa en tanto su importancia en la formación de determinados discursos, y viceversa. El discurso narrativo o la narratividad discursiva han sido siempre usados para sostener proyectos ideológicos o justificar movidas políticas, desajustes sociales y entuertos económicos. Crear una narrativa borrando una realidad es parte de las estrategias discursivas de poder. Desde siempre. Desde el poder de la palabra escrita, antes, hasta la cacofonía de las redes sociales, hoy. Recordemos, por ejemplos, el discurso narrativo de la conquista de América, que por siglos favoreció y glorificó a peninsulares y criollos; la narratividad dentro de los discursos de formación nacional de finales del siglo XIX, que favoreció a la élite criolla y mestiza; al periodo de las dictaduras y el retorno a la democracia; al socialismo del siglo XXI; a los populismos de derecha e izquierda y al intento de retorno -no con tanta facilidad como quisieran- de, otra vez, los movimientos socialistas de siglo XXI. La pugna de crear narrativas se da precisamente debido a la necesidad de crear un discurso que respalde ideologías, aunque éstas estén en total desajuste con la realidad.

Una de estas pugnas por mantener narrativas opuestas a partir de un hecho lamentable y a todas luces alarmante e indignante en su contexto, es la muerte del interventor del Banco Fassil Carlos Colodro. El hecho es que existe una persona fallecida de forma trágica, una familia que le llora, una población alarmada y confundida, que tiene más preguntas que respuestas, y medios de comunicación y redes sociales que van tejiendo narrativas opuestas dependiendo del lado de su ideología.

Esperemos que la narrativa que se imponga de aquí a diez años no sea una completamente desvinculada de la realidad, tan desvinculada que se haya creado una realidad enajenada que no pueda ser reconocida por la sociedad o que ésta se la crea. Peor aún, que nos deje una sociedad en la que la convivencia y la vivencia en justicia, dignidad, y paz sean inalcanzables.