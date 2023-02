De obispos y política

La condena del obispo de Matagalpa a más de 26 años de prisión da la real dimensión del gobierno de Daniel Ortega y de su inefable esposa, estos individuos simplemente no toleran ningún tipo de disidencia, y su proyecto político es el uso y abuso del poder por la eternidad (aunque a veces la eternidad es más corta de la que muchos se imaginan, sobre todo en cuanto a política se refiere).

Encerrar en la cárcel a un príncipe de la iglesia por motivos estrictamente políticos es un gesto extremo, implica una negación de la importancia de esa institución, que imagino, en Nicaragua, al igual que en nuestro país, es de enorme peso. Más allá de lo que llaman fe, el catolicismo es un aglutinante de una gran parte de la sociedad, precisamente por la construcción ideológica que este siempre ha implicado.

En nuestro país, aunque es muy posible que las circunstancias sean algo distintas, (Arce no es Ortega, su esposa no es Murillo), hay algunos detalles que viendo lo que pasa allá, nos pueden poner nerviosos, empezando con la intención del Procurador General del Estado de pedir a un grupo de obispos de ir a declarar como testigos en el juicio acerca de un inventado golpe de Estado. No está muy claro si solo se quiere amedrentar a sus excelencias, o si se los quiere detener, aclaremos que muchos testigos resultan imputados durante la audiencia a la que fueron convocados, en el putrefacto sistema de justicia boliviano.

De hecho, personajes con cierto poder dentro del gobierno han pontificado, a título de que el estado es laico, que los obispos deben declarar e ir a la cárcel si es que se dedican a conspirar. (conspirar: verbo ambiguo y sutil por cierto). No podemos sino preocuparnos por una escalada de violación de los derechos humanos y de la persecución política usando el aparato judicial al servicio del MAS.

La locura de insistir en que hubo un golpe de Estado cuando el Presidente del país renunció y se fugó ya sea asustado por la furia de una parte del pueblo al ponerse en evidencia el fraude, o haciendo una maniobra a la Hugo Chávez, pero que le salió mal, está llevando al gobierno actual a situaciones de absurdo, y a poner en duda no solo su credibilidad, sino su propia legitimidad.

Pero hay algo que debe ser aclarado de principio, los obispos en su afán de pacificar el país, hicieron política, y eso está bien, y no sólo deben seguir haciendo política, sino que lo harán, aunque los tomen presos, eso es lo que esta sucediendo con monseñor Álvarez en Nicaragua. Sólo los autoritarios más rudos piden a los demás ciudadanos no hacer política, y no olvidemos que la religión es de todos modos la forma primigenia de hacer política.

La diferencia está en ver de qué lado están los curas, en un determinado momento. Ernesto Cardenal fue un sandinista de fuste en los años ochenta, murió perseguido por Ortega hace unos años. La Iglesia en Bolivia colaboró con la democratización de este país de una manera muy comprometida, y en ese camino estuvo del lado de quienes ahora la consideran su enemiga (porque ellos se van alejando de un manejo democrático del país).

Mi relación con el catolicismo es básicamente cultural, pero estoy convencido que pese a los muchos pliegues oscuros de la iglesia católica, su rol histórico, aún en tiempos de la conquista española, y estamos hablando de política, fue básicamente positivo y beneficioso para esta parte del mundo. Más allá del anticapitalismo intrínseco que contiene su ideología.

Curas como Monseñor Rolando Álvarez son importantes para Nicaragua, del mismo modo que lo son los obispos bolivianos que participaron en el proceso de pacificación del país, cuando turbas de dudosa genuinidad clamaban en las calles por una guerra civil.

Víctima de un tremenda injusticia, esperemos que el prelado nicaragüense no sea martirizado, sino liberado pronto.