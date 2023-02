De partidos, movimientos y causas

“Hay sumas que restan”, es una frase de Marcelo Quiroga Santa Cruz que se suele recordar para subrayar la relevancia de la unidad programática entre partidos y alianzas, el compromiso ético de compartir principios y otros valores. Hay que decir que esas conductas casi nunca son recompensadas por un electorado cada vez más desconfiado y seducido por caudillos que no ofrecen grandes ideas, pero muestran osadía y sentido de oportunidad para interpretar el ánimo popular reuniendo multitudes, aunque no siempre se sepa para qué. No son pocos quienes citan al desaparecido líder socialista para justificar intereses particulares.

Corre mucha tinta para explicar el desprestigio de los partidos, pero hasta ahora nadie ha demostrado que la democracia puede prescindir de ellos y los que los han sustituido por los llamados movimientos sociales como el MAS han terminado convirtiendo a esos movimientos en apéndices de cúpulas donde la corrupción, el nepotismo y la ineficacia se reproducen a mayor velocidad que dentro de los partidos.

Circula también la idea de que hoy en día lo que moviliza son las “causas”- el otro día reí cuando escuché a un joven fan de esas ideas- entendidas como “la defensa de los animales, las mujeres, el medio ambiente y esas cosas”. Su convicción me hizo ver la velocidad con la que las luchas democráticas retroceden apoyadas en la ignorancia de la historia.

Esta reflexión viene a cuento porque últimamente se ha visto que, a falta de un sistema de partidos, el MAS se está multiplicando y/o dividiendo, ante la mirada perpleja de la oposición perseguida, apaleada y a veces avergonzada de su pasado, incapaz de reivindicar su historia, sus héroes, sus intelectuales y explicar sus derrotas que no son pocas.

Más allá de aquella idea que concibe a las mujeres como una “causa” semejante a la de los animales -que quede claro que amo a mi perro- el movimiento feminista boliviano ha sido parte de un esfuerzo por democratizar la política, construir instituciones, establecer una agenda de defensa de los derechos humanos, incluidos los sexuales y reproductivos sobre lo que aún no hay una historia bien escrita. Feministas entraron al Parlamento, propusieron leyes de cuotas y hasta la paridad, lograron la aprobación de la primera ley contra la violencia y hasta le pusieron un sello a la participación popular. Quizás son el mejor ejemplo de negociación y también de derrota histórica. En poco tiempo esas pioneras quedaron excluidas del poder, mientras las mujeres indígenas representadas por las Bartolinas alcanzaron una presencia significativa sustentadas en la ideología de la identidad y ajenas a los principios de igualdad. Es ese uno de los paradójicos cambios de gran valor simbólico que menos ha cambiado la vida de las mujeres; ellas son hoy parte del andamiaje que sostiene el autoritarismo y la persecución; tampoco reconocen su historia que se inició buscando una representación autónoma.

Estamos bien jodidas, padeciendo el quiebre de la democracia, la ausencia de liderazgos y un clamor de unidad que la oposición no registra y que muchas sospechamos no prosperará y nos tendrá en el mejor de los casos ante una prolongación de la incertidumbre. Es que, parafraseando a Quiroga Santa Cruz, si la oposición se une, aunque no reste, terminará dividiendo.

El referéndum para reformar la justicia propuesto por los juristas independientes ha traído un aire de ilusión y sensatez que el gobierno ha identificado correctamente como uno de sus principales peligros. No buscan construir un partido, pero han generado una movilización social y democrática, donde la presencia de las mujeres es notable y apunta al núcleo de la crisis que es la mala justicia. No se debe subestimar a los “opositores” de pacotilla, agoreros del fracaso, que viven de la desesperanza ajena aprovechando la falta de partidos e instituciones para presentarse como salvadores de la patria, pero a ellos hay que dejarlos ensayando divisiones hasta que la ciudadanía logre un nuevo triunfo. Con mejor justicia habrá mejor democracia si no olvidamos que ésta debe existir en el país y en la casa.