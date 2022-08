De Ucrania a Taiwán: el triunfo del nacionalismo sobre el globalismo

Tras la caída del muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, devino un periodo en que la globalización y la interdependencia compleja de las grandes potencias parecían estar encaminadas a profundizarse y consolidarse de manera casi inevitable. De hecho, todo parecía indicar que el futuro solo deparaba un mundo más interconectado e interdependiente, en el que atestiguaríamos el triunfo del globalismo sobre el nacionalismo y la implementación, por primera vez en la historia, de una verdadera gobernanza global, que sería, entre otras cosas, el resultado de la misma globalización y de la preminencia indiscutible del capitalismo y la democracia.

Sin embargo, ese proceso que fue apoyado e impulsado desde entonces por las democracias occidentales de Europa y Norteamérica, hoy está siendo frenado y cuestionado por esos mismos actores que han abandonado el discurso de la liberalización económica y la apertura comercial y han empezado a tomar medidas proteccionistas y de desvinculación económica, financiera y tecnológica respecto a ciertos actores del sistema internacional. Esos actores son principalmente China y Rusia, que se han alzado como verdaderas amenazas para la hegemonía occidental, liderada por los Estados Unidos, porque han sabido sacar mayor provecho del sistema instaurado y porque pretenden introducir disrupciones al status quo, el equilibrio de poder y el orden internacional liberal, que está vigente desde 1945 y que, como es sabido, se asienta en el sistema de las Naciones Unidas y de Bretton Woods.

Por esos motivos, ahora es evidente que nos dirigimos hacia un proceso de desglobalización, desacople y conflicto que dividirá al planeta nuevamente, tal como en la guerra fría, en dos polos o grupos de países que estarán liderados por los Estados Unidos de América y la República Popular China: Occidente vs. Oriente o anglosfera vs. sinosfera. Pero que, al igual que en la guerra fría, comprenderá un tercer grupo de países no alineados, que se constituirán principalmente en lo que hoy se conoce como el sur global.

Esta compleja y poco alentadora realidad, que además llega en un contexto de crisis climática, alimentaria, energética, migratoria, sanitaria y del multilateralismo, trascenderá inexorablemente, como ya lo estamos evidenciando, en el triunfo del nacionalismo sobre el globalismo. Pero no sólo porque a las potencias occidentales ya no les convenga profundizar la globalización, la interconectividad y el libre mercado con China, sino también porque los discursos como el “America First” de Donald Trump, que durante la primera fase de la pandemia se materializó por ejemplo en la vacunación de los estadounidenses primero y antes que cualquier otro grupo de personas, son muy rentables en términos políticos.

En efecto, el potenciamiento de los movimientos ultranacionalistas en el mundo occidental, que han propiciado el Brexit, la imposición de las barreras arancelarias a los productos chinos y la construcción de muros y otras medidas para contener la inmigración, entre otros, sumado a las políticas de corte colonial que por el otro lado están adoptando Rusia y China con el fin de controlar los territorios de Ucrania y Taiwán respectivamente, y la clara intención del gobierno de Pekín por mostrarse ante el mundo como una alternativa política –no democrática– de mayor gobernabilidad y crecimiento económico; denotan que el nacionalismo ha vuelto con mucha fuerza no sólo para desvincular o desacoplar al mundo en dos polos o esferas de poder sino también, y esto es lo más alarmante, para impedir que exista una gobernanza global que nos permita, no sólo a las grandes potencias sino a toda la humanidad, enfrentar los desafíos globales que ya tenemos en frente.

Ante esta situación, América Latina, que ha perdido mucho peso político e influencia en las últimas décadas, pero que sigue siendo un importante proveedor de alimentos y materias primas estratégicas, como el litio; debe trabajar rápida e inteligentemente en recuperar su relevancia económica, política y diplomática, sobre la base del no alineamiento activo; para de esa manera asumir el liderazgo del sur global y contribuir a contrarrestar el avance de los nacionalismos. Pero eso solo será posible si dejamos de lado nuestros propios nacionalismos y esa anacrónica rivalidad de izquierdas y derechas, que no nos permite avanzar en nuestros objetivos regionales estratégicos ni en nuestros procesos de

integración.