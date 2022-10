La decencia no tiene color, raza, tamaño, religión o ideología, se es decente o no se es y no existe disfraz que pueda ocultar o disimular la verdadera naturaleza o esencia del ser humano, que se refleja en sus acciones o comportamiento.

Una persona es verdaderamente “decente” cuando honra a su apellido, a sus padres, a las normas del buen vivir, el recato, la compostura y la honestidad de cada persona. En el ámbito del colectivo social, es el aseo y el respeto con que trata a los semejantes, sean estos de cualquier extracto social y/o económico. La decencia es un valor humano, que está estrechamente vinculado a lo que la sociedad percibe como digno y correcto, y que por tanto, puede variar según el ámbito moral donde se vive.

La decencia no se hereda, son los hijos que con su disciplina, esfuerzo y sacrifico, ennoblecen a los padres. En otras palabras, no es “gratuita” ni aleatoria, ella es el resultado de un continuo perfeccionarse, de abstenerse, limitarse, pulirse, un modo de conducirse y manifestarse con los demás. Un anhelo como decía Platón, nunca satisfecho.

Los títulos o el abolengo, solo sirven a menudo para atrofiar a los que esgrimen y se ufanan de su abolengo. En realidad, la desmerecen pues que habiendo nacido “gratuitamente” con ventajas comparativas respecto a sus semejantes, se dedican al dispendio, a esgrimir falsas cualidades de raza, color o apellido, que acaban por destruir lo que se heredó y disfruto. La verdadera decencia, honra a sus antecesores, no los deshonra o desmerece.

Una madre soltera que se levanta a las cinco de la mañana en la ciudad del Alto, para adquirir la mercadería que le reportara el sustento de su familia y que además, cría y educa a sus hijos inculcándoles su disciplina y esfuerzo, es infinitamente, más noble y decente, que aquellas personas que solo pueden enarbolar su apellido, nacionalidad o el dinero ajeno para vivir holgadamente, sin esfuerzos ni ideales que le den sentido y utilidad a su existencia.

La verdadera nobleza obliga, exige, demanda sacrificio y renunciación. No se nace decente por casualidad, es el resultado de un autocontrol, auto exigirse, un proceso interno que se realiza libremente en todo instante, un devenir como afirmaba Max Scheler, un deseo para alcanzar un mayor grado de “humanización” que no cesa con el tiempo, o como decía Goethe “tratar de ser un microcosmos”.

El verdaderamente decente huye del sensacionalismo, de la extravagancia tiene conciencia de sus límites, sabe siempre con exactitud qué es lo que no sabe. La soberbia o prepotencia solo confirma la mala calidad de una persona, peor aún, cuando la esgrime desde el poder político o económico.

Cuando le preguntaron a Don Quijote de la Mancha, si Dulinea la mujer que amaba, era noble o decente, respondió “no, con ella comienza su linaje, puesto que hay en el mundo, lo que fueron y ya no son, y los que son y no fueron. El linaje no se hereda, ni tampoco la honorabilidad, puesto que somos padres de nuestro porvenir, no hijos de nuestro pasado, en uno recae la responsabilidad de construir. durante su existencia, su honor o descredito”.