La forma en la que los asambleístas del MAS han elegido al Defensor del Pueblo y la reacción de autoridades y dirigentes del MAS frente al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el asalto al Hotel Las Américas en abril de 2009, muestran que en ese partido se ha rebasado todo límite de comportamiento moral y democrático.

En el caso del Defensor del Pueblo, ya estaban definidas las agendas de trabajo de ambas Cámaras y se celebraban las efemérides de Santa Cruz y Pando. Al instalarse la sesión, presidida por el presidente de los diputados y al parecer autor intelectual de la maniobra, y constatar que muchos legisladores de la oposición estaban ausentes, la bancada del MAS modificó el orden del día y procedió a elegir al Defensor del Pueblo que ellos querían.

Como en otras oportunidades, los legisladores del MAS actuaron arteramente para conseguir su objetivo, a lo que se debe sumar a los comentaristas militantes o adherentes al MAS que no sólo celebraron el engaño, sino que sin pudor alguno criticaron a los legisladores de la oposición por su ausencia, y que el Vicepresidente del Estado posesionó al elegido de esa manera y le pidió dar trabajo a los “patriotas”.

Además, ha circulado mucha crítica a los asambleístas ausentes de la sesión. Pero, al margen de que evidentemente cayeron en la trampa del MAS, ese ataque puede hacer olvidar que el problema central ha sido la actitud artera de los asambleístas del MAS que nuevamente han dejado constancia de que con ellos no se puede dialogar porque siempre tienen un cuchillo escondido para agredir al adversario.

En cuanto al informe de la CIDH, éste es tan claro que no merece debatir sobre su contenido, sino cumplir sus recomendaciones. Con amplia documentación ratifica lo que en su tiempo y con los peligros que se corría, denunciaron Carlos Valverde, Harold Olmos y Los Tiempos: que el gobierno optó por el asesinato y el engaño en función a sus propios intereses, pues se trató de un operativo de efectivos de la Policía Boliviana con apoyo de paramilitares del Ministerio de Gobierno, la complicidad de fiscales, “consorcios “ de abogados creados para presionar a operadores de la administración de justicia, y asesoramiento venezolano, en el que ajusticiaron a un ciudadano extranjero y probablemente a otros dos que murieron en esa jornada, y apresaron a dos personas que fueron torturadas y trasladadas ilegalmente de Santa Cruz a La Paz.

Sin embargo, el ex presidente fugado y su entorno difunden un relato que busca confundir a la población. El informe del CIDH no se refiere a algún presunto movimiento secesionista, sino a la violencia desmedida ejercida en contra de ciudadanos considerados, por los agentes del gobierno, terroristas, sin aportar prueba alguna.

Tampoco se trata, como sostienen dirigentes del MAS, de un ataque, esta vez desde la derecha internacional, contra Morales, sino de que los excesos de represión sean debidamente investigados y sancionados porque no hay ideal ni proyecto de construcción de una sociedad mejor si se avala la ejecución de personas, como se hizo durante las dictaduras militares a las que, lamentablemente, el MAS se parece cada vez más.

Hay más ejemplos de estas actitudes, como la toma de una sede la Asamblea Penamente de Derechos Humanos y el acoso a su presidenta, la represión a los dirigentes de Adepcoca y el respaldo a la organización paralela afín al MAS, etc., etc.

Se trata, en definitiva, de una forma indecente de actuar. De acuerdo al diccionario de la RAE, indecencia es falta de decencia o de modestia; también dicho o hecho vituperable o vergonzoso, mientras que decencia es recato, honestidad, modestia, y dignidad en los actos y en las palabras, conforme al estado o calidad de las personas.

Para curarme en salud y que los ideólogos oficiales y oficiosos del MAS y los Torquemada barómetros del racismo no me expulsen del seno de la sociedad, creo que decencia no es un concepto “burgués” o “racial”, sino que ayuda a una pacífica y creativa convivencia humana. En la media que una persona es decente se puede confiar en ella. Pero, si ésta incumple su palabra, miente, pierde la compostura y agrede verbal y físicamente, se apropia en su beneficio de los recursos del Estado, sean económicos, administrativos y judiciales, amenaza y engaña a sus adversarios, obviamente no generará confianza sino desconfianza y miedo.

Ante ese panorama, no queda más que recordar que, como muestra la historia, los indecentes están incapacitados para construir nada, menos una sociedad más solidaria y democrática, y que, como decía René Zavaleta, ni la maldad ni la corrupción ni –agreguemos-- la indecencia, pueden durar sine die en el ejercicio del poder.