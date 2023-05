Del virus y su impacto

El 6 de mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que se acabó la emergencia por la pandemia provocada por el Covid – 19, lo cual es una buena noticia, pero no se puede bajar la guardia debido a que el virus continúa entre nosotros.

Este virus ha provocado más cambios en el mercado de trabajo que otro evento mundial. Por ejemplo, ha transformado, en muy poco tiempo, muchos aspectos de las relaciones laborales que se consideraban inamovibles. También ha lanzado a la calle a millones de trabajadores asalariados en el mundo.

A fines del año 2019 nos llegaban las noticias de que un virus andaba suelto en Wuhan, una ciudad china. Se decía que este virus se transmitió de los murciélagos a los humanos, también se afirmaba que era el resultado de la poca seguridad con la que trabajaban en el Instituto de Virología de Wuhan. Después de la visita de la OMS encontró que ese centro de estudios tenía el máximo grado de seguridad biológica. Otra especulación muy difundida es que los investigadores de los laboratorios de países desarrollados dejaron escapar al virus debido a que esta les proporcionaría inmensas ganancias.

Para efectos sociales no importa cómo surgió, lo que importa es qué nos dejó.

En el mes de marzo del año 2020 el bicho maldito ingresó al país y nos agarró en pañales. Nuestro sistema de atención de salud era insuficiente para hacer frente a la pandemia. Nuestros sindicatos reacios a cualquier cambio que no esté contemplada en nuestra legislación laboral cambiaron rápidamente de actitud, accedieron a las transformaciones.

Durante muchos años la demanda al Estado era que se invierta más en salud pública, nuestro sistema de atención no podía atender a los pacientes enfermos de los riñones, no había aceleradores lineales para el tratamiento de cáncer, no había camas, ni médicos y paramédicos suficientes para atender a los enfermos. El gobierno siguió construyendo canchitas, pero no destinaba más recursos a salud. El padre Mateo Bautista García peleaba para que se apruebe una ley que destine el 10 por ciento del presupuesto estatal para la atención de la salud. El presidente Morales lo acusó de que él respondía a intereses de la oposición y la derecha boliviana.

Tampoco se conocía el manejo (protocolo) para evitar contagiarse con el virus y en los hospitales no se contaba con lo mínimo (barbijos) para hacerle frente, se comenzó a utilizar las recetas de la “abuela”, utilizar el eucalipto, jengibre, matico y otro tipo de plantas acompañadas de miel, limón. Además de los remedios que se utilizan para combatir una gripe común.

El virus también provocó la paralización de la economía en el mundo. La televisión mostraba cómo grandes ciudades como Roma, Londres, Madrid, Berlín, etc., se convirtieron en ciudades fantasmas. Lo mismo ocurrió en las ciudades del país.

Las empresas se vieron en figurillas para producir los bienes necesarios para nuestra subsistencia. Trabajaban a puerta cerrada, los especialistas en seguridad industrial se las tuvieron que agendar para establecer protocolos para el trabajo y se crearon figuras de trabajo a distancia y creció la subcontratación. En las grandes empresas lograron establecer sistemas productivos. Pero en las pequeñas se cerraron y los empleadores perdieron todo su capital y muchas no pudieron reactivarse.

Esto afectó al empleo. Muchos trabajadores perdieron su empleo, los mismos que no se los puede recuperar hasta ahora. Por una evaluación preliminar realizada por la OIT, el virus despojó de sus empleos a casi 25 millones de personas en el mundo, provocando se eleve el desempleo y llevando a la pobreza millones de personas. En Bolivia la tasa de desempleo subió de 4 a 12 por ciento.

Ahora nos dicen que la emergencia por el Covid – 19 se acabó, pero los efectos que dejó a su paso continuarán por muchos años más.