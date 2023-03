Demanda marítima: en el fracaso cabe sindéresis, sabiduría y humildad

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra “fracaso” como “resultado adverso” o “suceso lastimoso, inopinado y funesto”.

Si contrastamos esta definición con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda boliviana, la conclusión es inequívoca y es que fue un fracaso.

Recordemos que la austera petición fue que la Corte juzgue y declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Los jueces, haciendo gala de su expertise, sistematizaron en ocho los abigarrados fundamentos bolivianos y uno a uno los descartaron por su inconsistencia jurídica o débil carga probatoria, sentenciando que no existe obligación jurídica de Chile de negociar. El resultado no estaba ni en los más exitistas cálculos chilenos. Según declaraciones de autoridades contenidas en el periódico La Tercera, “el escenario más optimista era que la Corte rechazara la obligación de negociar pero exhortara a ambos países a conversar”. Refiere además que: “Nos preocupaba que una simple exhortación iba a ser usada en Bolivia como si fuera un triunfo”.

Lastimosamente, en la parte resolutiva no hubo ni siquiera la esperada exhortación. El fallo fue lapidario.

Transcurrieron casi cinco años del fracaso y quienes condujeron la ejecución del proceso aún no responden a preguntas básicas como: ¿qué sucedió?, ¿cuál fue la causa del fracaso?, ¿qué se hizo mal o no se hizo? y lo más importante, ¿cuáles son las lecciones aprendidas?

Ni el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni Diremar propiciaron el debate para analizar autocríticamente el porqué de lo ocurrido. La Universidad de Harvard realizó estudios empíricos, sobre el fracaso. El propósito fue explicar por qué las personas tienden a ocultarlo, negarlo o disimularlo; concluyendo que ésta es una actitud sólo de un mediano grupo de personas, destinado a evitar dar cuenta de lo ocurrido. Erróneamente creen que la sociedad no busca las razones del fracaso, sino a los culpables; y así los responsables se auto defienden para no ser estigmatizados como “losers”, generando, lo que denominaron, una cultura de mediocridad.

Sin duda alguna, el barrer debajo de la alfombra o esperar que la tormenta mediática amaine, dejando al tiempo para que nada ni nadie rememore el fracaso, es un comportamiento pueril, ya que no existe el coraje necesario para enfrentar las cosas tal cual son.

Los que actúan diferente tienen sindéresis, sabiduría y humildad. La sindéresis les permite reconocer con hidalguía que cuando no se cumplió el objetivo fue un fracaso. La sabiduría les genera la posibilidad de aprendizaje, ya que saben que si se quedan donde se cayeron, dejan de tener un fracaso y simplemente se convierten en fracasados; y la humildad es una condición necesaria para saber escuchar a los demás, porque dejo de tener la verdad, empiezo a tener una opinión y el otro también otra opinión igualmente importante y ahí empieza a surgir un espacio de diálogo fructífero.

Los responsables de la demanda rehúyen al debate. Dicen que: “Lo que se logró no sepulta la aspiración marítima”, cuando no hubo logro ninguno ya que la petición fue desestimada, sinónimo de denegar o rechazar; y que el acceso a la CIJ tuvo costos, como reconocer la vigencia del Tratado de 1904, lo que destruyó la centenaria tesis revisionista. Descalifican las críticas atacando a los emisores llamándolos en tono de sorna “opinadores”. Echan la culpa al empedrado sosteniendo que: “En las dos causas y sentencias que se pronunció la Corte reflejan (...) falta de objetividad o claridad”; y por último casi siempre concluyen sus monólogos con: “Lo que nos tocó hacer es trabajar rigurosamente y (...) con mucha responsabilidad”, referencia que no cabe, porque refiere a una actitud que se da por descontada, cuando alguien hace una tarea, por más humilde o básica que fuera.

El próximo 23 de marzo conmemoraremos el día del mar, seguramente el Presidente reafirmará la inquebrantable voluntad del pueblo boliviano de volver al océano pacífico. Un primer paso para reencaminar el propósito es promover el debate e ingresar a una cultura donde el error y el fracaso sean objeto de análisis. Para ello debiera levantarse la reserva contenida en el artículo 9 del decreto Nº 1747 (creación de Diremar) y así abrir los archivos dando paso a la investigación académica. Quienes sostienen que toda la documentación está disponible en el web de la Corte embaucan, no quieren que se lea la letra chica y su propósito es velar ad eternum las razones del fracaso.