Demandan a TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube

Hace poco menos de una semana el distrito escolar de Seatle, Estados Unidos, presentó una demanda contra las grandes compañías dueñas de TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube por daños causados a los usuarios más jóvenes. La demanda de 12 puntos apunta directamente a la crisis de salud mental y al efecto negativo de estas plataformas en la misión educativa de escuelas y colegios. Entre los doce puntos de la demanda se señala el carácter enteramente lucrativo y comercial de las redes y su influencia en el comportamiento de los usuarios jóvenes. Debido a su edad, indica la demanda, estos usuarios carecen de madurez emocional, control de impulsos, resiliencia psicológica y pueden ser fácilmente manipulables.

Ansiedad, depresión y tendencia a la autolesión son efectos causados por la exposición a estas plataformas sociales diseñadas, según la demanda, para operar el sistema neuropsicológico de los usuarios y para crear dependencia. El incremento de atentados de suicidios y situaciones relacionadas a la salud mental no es el único problema que deriva de la influencia de estas plataformas. A éste se añade, como ha señalado el presidente norteamericano Biden, el bullying, la violencia, los traumas y tragedias ligadas a alteración conductual, la explotación sexual y la pornografía no consensuada, entre otros. Biden urgió al congreso norteamericano, hace dos días, a que tanto demócratas como republicanos se unan para trabajar en una legislación bipartidista que responsabilice a las grandes compañías tecnológicas (Big Tech) de sus acciones. Aunque se declaró orgulloso de las innovaciones en la tecnología dijo estar preocupado, como muchos, sobre cómo el Big Tech reúne, comparte y explota la información personal. Quizás este último punto sea uno de los más críticos para la administración norteamericana, pues la misma Agencia Federal de Investigaciones (FBI) enfatizó, el pasado noviembre, la “preocupación nacional” sobre el posible uso del TikTok por parte de China para recolectar la información personal de millones de usuarios.

Ante esta información mi primera reacción fue especular que dentro de un sistema en el que abundan las demandas, ésta era una forma de lograr una indemnización a la vez de atraer la atención hacia un problema del que todos somos responsables. Mi reacción posterior fue leer los comentarios a estas noticias en Facebook, plataforma no usada por jóvenes por ser considerada “arcaica”. Una las observaciones comunes entre los usuarios adultos fue responsabilizar principalmente a los padres por la falta de control en sus hijos en cuanto al tiempo y edad permitidos para el acceso a celulares y otros dispositivos. Aunque estoy de acuerdo en que el acceso a la tecnología y la edad permitida depende de los adultos en la familia, también me doy cuenta de que en tiempos en que la tecnología es empleada para todo -incluso para equivocadamente mantener distraídos a los más pequeños- establecer límites resulta difícil, en especial para padres de niños que manipulan y adolescentes que desean imponer su voluntad.

Aunque existen aplicaciones para restringir el acceso a ciertos espacios, control de parte de las compañías para regular sus contenidos, y reglas dentro de la familia para el acceso a plataformas, la verdad es que estas plataformas se constituyen en mundos totalmente abiertos, mundos que nos llevan de un lugar a otro “sin querer queriendo”. El sistema de algoritmos hace que entremos en un espacio, luego en otro parecido y luego en otro, y otro, para finalmente vernos sorprendido en un mundo virtual desconocido. Uno de los comentarios que leo repetidamente en el brincar de video en video en fracción de segundos es el: “cómo llegué aquí” de algún usuario tan frustrado como yo por haber perdido el tiempo con tanta facilidad. Un ejemplo que podría ilustrar esta travesía desconocida es comenzar viendo un corto video de “cómo preparar queso artesanal” y terminar una hora más tarde observado como alguien cocina una tortuga marina en un país en que la cacería de tortugas es ilegal (¡!)

No sólo imagino, sino que atestiguo, como casi todos, la influencia positiva y negativa de estas plataformas y pienso, como adulta, que se debe proteger a los más jóvenes de esta avalancha de información y distracción no sólo ejerciendo más control en nuestros hogares en cuanto al tiempo de uso y la edad de acceso (“aunque los chicos se enojen y se aburran”) sino exigiendo, todos, más regulaciones para estas grandes compañías. Ya no somos, como hace pocos años atrás, sólo consumidores. Esta vez, somos consumidores y productos (objetos de uso y consumo) debido al valor de nuestra información personal. Peor sujeción y sometimiento, por ahora, no se puede imaginar.