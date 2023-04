Demos las garantías que el turismo necesita

Los propietarios de los hoteles Luna Salada, Cristal Samaña y Hotel Colque, en el Salar de Uyuni, tuvieron que pagar en conjunto 90 mil dólares (30 mil cada uno) y así evitar que los comunarios de Colchani cumplan su amenaza de tomar y quemar sus instalaciones.

La primera semana de este mes, estos comunarios asediaron y bloquearon a estos tres hoteles, exigiendo a los propietarios el pago de 35.000 dólares como “regalías”, presionando y restringiendo el ingreso y salida de los turistas a la zona.

Se debe garantizar tanto la seguridad de los turistas como de las inversiones allí ejecutadas. Si por alguna casualidad se llegara a extender la práctica de asediar y bloquear, para conseguir “aportes voluntarios” de los inversionistas en otras regiones turísticas del país, este sector corre el riesgo de sufrir grandes pérdidas no solamente respecto a los ingresos de inversionistas sino al flujo de visitantes.

La Cámara Nacional de Operadores de Turismo (Canotur) cuestionó esos hechos y advirtió que se pone en riesgo la inversión privada.

Para Luis Ampuero, presidente de la Cámara Boliviana Hotelera, los cobros son irregulares y están al margen de la ley, por más que sea “voluntario” porque si no se paga no se deja operar. “Le llaman aporte voluntario, pero es un sofisma porque (ellos señalan) ‘si no me aportas, te clausuro’. Hay un proceso de extorsión e intimidación. Se ha vuelto una práctica recurrente y con cargas más altas a los hoteleros del lugar, de lo contrario se enfrentan a la comunidad, es una forma de extorsión”.

El Gobierno boliviano, así lo dijo el presidente Arce, por medio el Plan Estratégico Nacional del Bicentenario, prevé promocionar 200 destinos turísticos nacionales.

Bolivia no solo tiene una amplia variedad de sitios turísticos, sino que muchos de ellos son excepcionales, como el Salar, donde se filmaron escenas de películas taquilleras, o el parque Nacional Madidi, que según National Geographic es “el mejor y más nuevo destino de ecoturismo mundial”.

Tanto nuestra Constitución Política del Estado como otras normas de menor jerarquía, ofrecen todas las garantías a la inversión privada y a los turistas que visitan el país. Este tipo de extorsiones deben ser no sólo sancionadas sino también frenadas, para evitar su expansión que sería muy perjudicial para todo el país.

No olvidemos que esta industria sin chimeneas es una gran generadora de divisas. Veamos, solo como ejemplo el caso peruano: El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo afirmó que se espera que, a fin del 2022, el ingreso económico por turismo interno en el Perú supere los 2.530 millones de dólares, con un flujo interno de viajes de más de 24 millones.

Este país espera recuperar gradualmente en los próximos años los casi 4,4 millones de turistas internacionales que recibía previo a la pandemia de la Covid-19.

A principios de este año, el presidente Arce dijo que entre enero y octubre de 2022, el turismo interno y receptivo en Bolivia generó un movimiento económico de 4.307 millones de bolivianos (algo más de 600 millones de dólares).

Ya lo repetimos en reiteradas oportunidades: el país tiene una variada y asombrosa riqueza turística, para atraer a muchos más turistas de los que nos visitan por año. La economía naranja puede ser potenciada a través del desarrollo de sectores como la cultura, la industria creativa, el arte y la gastronomía. Solo debemos garantizar que el turista que nos vista pueda llegar al lugar que quiere visitar y salir cuando quiera –sin interrupciones por bloqueos, paros u otras medidas de presión- y que los inversionistas en turismo no sufran como en este caso.