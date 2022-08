Desayuno escolar en tiempos de pandemia y recesión económica

Hace poco comenzaron las clases en las escuelas y colegios de los Estados Unidos. Además de la lista de instrucciones sobre el uso de mascarillas, el protocolo para el COVID, y otras listas relacionadas al buen funcionamiento académico y administrativo, las familias recibieron también una nota informando que el Gobierno federal dejaba de subvencionar los desayunos y almuerzos escolares, de nivel intermedio y medio. Cada Gobierno estatal y cada distrito debía ahora decidir si continuaba con la subvención de acuerdo a su presupuesto. A la vez, debía identificar la fuente de fondos para esta ayuda.

Durante los dos primeros años de la pandemia, el gobierno norteamericano tomó la responsabilidad de la subvención de alimentos escolares y la asignación de bonos para la canasta familiar. Ahora, y como antes de la pandemia, las familias deberán llenar solicitudes y cerciorarse si califican o no para recibir desayunos y almuerzos gratis, a mitad de precio, o deberán pagar por la comida en su totalidad. Las familias califican de acuerdo a su ingreso anual y verificable por su declaración de impuestos. Si el ingreso sobrepasa el monto establecido, aunque sea por unos dólares, la familia no califica. Muchas familias recibieron la noticia de esta cancelación con preocupación.

Las comidas gratuitas tampoco serán distribuidas durante el verano, como pasó durante la pandemia, cuando se observada buses escolares repartiendo alimentos en los barrios asignados a sus rutas. A pesar de que organizaciones religiosas, civiles y bancos de comidas duplican esfuerzos para recolectar comida y distribuirla durante el verano, el número de niños en necesidad también se incrementa durante estos meses debido al cierre de las escuelas. Y es que el hambre y la necesidad (aún en países desarrollados, en sus poblaciones más vulnerables) no paran durante el verano ni en tiempos de inflación ni recesión.

Usted se preguntará qué importancia tiene conocer algo del funcionamiento del desayuno escolar en escuelas públicas en los Estados Unidos y la razón para hablar de este tema ahora. Quizás esté pensando y preguntándose, también, sobre el sistema, la organización y la calidad de los desayunos escolares en nuestro país. Y es que este tema hoy, en tiempos de pandemia y recesión, no sólo resulta relevante, sino de prioridad. Tanto países desarrollados como países en desarrollo experimentan problemas comunes y mucho más visibles que antes. Estos son múltiples dentro del área de la educación; oscilan desde el acceso a la tecnología para recibir instrucción, profesores capacitados para transitar de un formato a otro de instrucción, clases diseñadas para ambos formatos (no se puede enseñar por línea de la misma forma que se enseña en clases presenciales), hasta cómo hacer frente a cambios emocionales, mentales y físicos de tanto maestros como estudiantes. Y digo físicos porque para algunos niños y jóvenes sus escuelas y colegios se constituyen en espacios seguros y de protección. La vida de cada familia y la realidad de cada niño es, después de todo, un universo en sí.

Sin embargo, uno de estos problemas no debería ser la alimentación. Los niños tienen derechos universales y fundamentales. Tienen derecho a la alimentación, más aún en tiempo de recesión económica y de inflación, como el que vivimos ahora. Este derecho no siempre puede ser, lamentablemente, satisfecho por los padres, y es entonces cuando los gobernantes deben responder de forma más sensible. La pandemia nos afectó a todos y sus efectos serán visibles por un buen tiempo. No todo ha vuelto a la normalidad ni será igual, pero mientras tratamos de sobrellevar y sobrevivir estos efectos de la mejor manera posible, esperemos alivianar la realidad de muchos niños. El desayuno escolar durante las vacaciones, durante días de paro o conflictos, así como la calidad de estos desayunos, es importante. Los bonos no siempre son destinados para la finalidad con la que fueron creados. La cancelación de este servicio durante vacaciones o en coyunturas de conflicto atenta nuestro propio futuro. Los salarios de nuestros gobernantes y de la administración pública deberían ser siempre cuestionados (si hay necesidad de hacerlo), pero la alimentación de quienes votarán, esperemos, por representantes capaces, preparados y humanos, no.

Dice la poeta chilena Gabriela Mistral en su discurso “Llamado por un niño” (1946), que “al niño no se le puede responder mañana, él se llama ahora”. Nada más cierto. Los efectos de la recesión e inflación son visibles en todo el mundo, y aunque Bolivia tiene un sistema de desayunos escolares desde los años 50 (Página 7, edición del 4 de julio del 2022), mucho puede ser mejorado para garantizar que todo niño tenga acceso al derecho básico de la alimentación en tiempos de bonanza y en tiempos de mayor necesidad.