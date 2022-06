Desde el abismo

Cuando se toca fondo, la opción es, se suele decir, comenzar a subir, a salir. Porque supuestamente no se puede caer más bajo.

Pero hay otra opción y es la de quedarse en ese fondo.

¿Qué tendría que pasar para elegir bucear en un subfondo cada vez más oscuro y seco e incluso dejarse morir? Quizás la sensación de abandono y soledad podría explicarlo.

La conciencia de esas posibilidades la permite una película, “Manto de gemas”, que hace una semana acaba de ser exhibida, en una única sesión gratuita para todo público, en la Cinemateca Boliviana. La directora Natalia López Gallardo, boliviana mexicana, llegó para la ocasión y estuvo respondiendo a preguntas y recibiendo comentarios sobre esta su primera película como directora, que le ha valido el premio Oso de Plata en el Festival de Berlín.

La película, filmada y ambientada en México, tiene un color que, ahora lo pienso, debe ser el de la desesperanza, del miedo. No es oscuridad, no es ausencia de colores, sino una palidez que agobia. Los personajes se mueven como detrás de una bruma y, de hecho, emergen muchas veces desde un fondo desenfocado o en ese fondo se pierden.

Lo que dicen las personas/personajes -en palabras- es poco y hay que poner inmensa atención para escuchar, para integrar esas voces con los sonidos venidos de otros planos. Para entender.

Una escena es particularmente emblemática: un despacho con varios escritorios donde los funcionarios reciben las denuncias de mujeres y hombres que están buscando a un familiar. Es como una rutina en la que todos saben qué hacer porque en ese lugar de México es donde se secuestra, donde los cadáveres aparecen entre la basura, donde los más jóvenes se dejan fascinar por las armas, donde se lincha ante la mirada impávida de los más pequeños.

Es México, pero no solamente. ¿Acaso no hay desaparecidos, sobre todo desaparecidas, en otros lugares de América Latina? ¿En Bolivia? ¿Acaso no se va tornando rutinario saber de múltiples violencias? ¿Acaso no se opta por mirar de lejos lo que les pasa a los demás como si en lo personal no nos tocara?

Y es cine. Un cine que no explica y por tanto no reduce la mirada de quien mira, sino que obliga a pensar –¡a pensar!– a quien se enfrenta a eso que se asoma como un caos y que, según la experiencia y sobre todo la voluntad de cada quien, podrá ir articulando respuestas que ayuden a superar lo que parece insuperable.

En “Manto de gemas”, y esto es muy importante, la salida del fondo no admite salvadores llegados de fuera, esos superhéroes a los que una forma de cine nos ha acostumbrado. De hecho, la mujer citadina que ignorando sus propios problemas caseros se mete a hacer de heroína en un terreno que no conoce, aprenderá de la peor manera lo que es ser extraña. Extraña por individualista.

Ahí está una de las claves de este “Manto de gemas”: dejar sentir la desolación, el aislamiento, la desesperanza como los problemas a los que es urgente encontrar soluciones. Cómo: pues recomponiendo el tejido comunitario, ha dicho la directora en varias de las entrevistas y, como ha añadido aquí, en La Paz, mirando a los demás como esas gemas de una prenda que arropa, como gemas que brillan más en la medida que una ilumina a la otra, la refleja y le devuelve luz.

Sería ideal, por supuesto, que una película así se vea más, que la vean más personas, la discutan, la desmenucen. Seguramente hay infinitas posibilidades de lecturas que exceden la mía o la del centenar de gentes que estuvimos en la Cinemateca. Porque, ¿para qué sirve un cine que sólo se aplaude en festivales o puede ser visto por invitados especiales? El problema, otro más que vencer y no en solitario que ya bastante solitaria suele ser la lucha de artistas para seguir creando, es la falta de eco en el público.

A veces no se sale del fondo porque no se sabe que se ha llegado al abismo. He ahí otra posibilidad. Para darse cuenta hace falta un espejo, un sacudón y, entre otras vías, antes de que el miedo o la muerte nos paralicen como sociedad, pueden servir las de las artes. Pero hay que darles la oportunidad y en esto juega papel decisivo eso que llamamos políticas culturales