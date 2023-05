Desdén a Tiwanaku

Algunos antropólogos, arqueólogos e historiadores del Perú, cuando escriben sobre los incas apenas mencionan a Tiwanaku o, más bien, tratan de ignorarlo. María Rostworoski, en su obra Historia del Tahuantinsuyu, libro sobre los incas más vendido en el Perú (1999), Tiwanaku prácticamente no existe y no jugó ningún papel en su desarrollo. Guillermo Lumbreras, un arqueólogo influyente en el Perú, trató no solo de minimizar la existencia de Tiwanaku, sino de hacerlo desaparecer en beneficio de la sociedad Wari en el centro del Perú (2000–2010). Este arqueólogo consideraba que Wari era el antecedente de los incas y no Tiwanaku. Afortunadamente, muchos arqueólogos e historiadores peruanos no están de acuerdo con este desdén mediante importantes investigaciones (Patricia Chirinos, 2006

y otros).

Si tomaran en cuenta a Tiwanaku los intelectuales peruanos podrían encontrar más aportes novedosos de este imperio que no conocen y que jugaron un papel decisivo en el desarrollo del incario.

La subestimación de Tiwanaku en Bolivia es similar al Perú o peor. La Universidad Mayor de San Andrés otorgó el 23 de octubre de 2014 al arqueólogo Guillermo Lumbreras el título de Doctor Honoris Causa. Los discursos de los intelectuales de esa universidad en honor de Lumbreras fueron apoteósicos. Lumbreras presentó anteriormente en La Paz el proyecto “Khapac Ñam” o “Gran camino del Inca” ante varios intelectuales paceños. Este camino que atraviesa varios países del occidente de América del Sur no toma en cuenta que Tiwanaku construyó por su parte largas distancias de este camino en el occidente de Bolivia, el sud del Perú, el norte de Chile y Argentina. Estos caminos los utilizó durante por lo menos cinco siglos y los incas apenas durante 50 a 70 años. Los especialistas bolivianos no han analizado estos temas ni previsto sus implicaciones.

En Bolivia se han hecho buenos estudios iniciales sobre Tiwanaku durante 1960 a 1990. Tiwanaku existió como imperio durante los siglos VI al XII y colapsó el año 1158. Los estudios fueron realizados por un grupo de arqueólogos bolivianos encabezados por Carlos Ponce Sanjinés. Gracias a este grupo se logró excavar una pequeña parte (20%) de las ruinas de piedra de sus edificaciones más importantes. El resto de la ciudad al ser de adobe se desintegró posteriormente cuando fue abandonada. Se determinó que la capital y sede del imperio se expandió a alrededor de la cuenca del Titicaca, a los valles centrales y del sud de Bolivia, al sud del Perú, al norte de Chile y de Argentina.

Después del grupo de Sanjinés, los estudios sobre Tiwanaku desaparecieron, pese a que se crearon en Bolivia las facultades de arqueología, de antropología y de ciencias sociales. Al parecer el motivo de este colapso fue la llegada aplastante desde hace algunas décadas de la filosofía posmodernista y funcionalista a las universidades del país. Además, los investigadores de estas carreras y facultades no lograron superar sus problemas internos de organización administrativa que les impedía emprender investigaciones serias sobre Tiwanaku.

Se realizaron, sin embargo, algunas iniciativas muy meritorias en el ámbito de la Facultad de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés (especialmente la Coordinadora de Historia). Estas iniciativas no lograron evitar, no obstante, la tendencia persistente de desdén hacia Tiwanaku y a los arqueólogos que realizaron las excavaciones más importantes. En estos casos se subestimó y criticó la llamada arqueología “monumentalista” y “nacionalista”, así como a la “pretensión de adjudicar a Tiwanaku una calidad imperial y una amplia expansión geográfica”. Estos historiadores no reconocen los aportes y la importancia de Tiwanaku para el desarrollo de la economía inca. Afirman, por el contrario, “que el período inca es el más corto en la cronología, pero a la vez el que mayores cambios trajo a las sociedades andinas”, así como que “el paso de esta sociedad por este territorio trajo los cambios más relevantes a todo nivel para las sociedades ...”

En realidad, sin el imperio de Tiwanaku el imperio inca no hubiera podido desarrollar la metalurgia del bronce, el desarrollo de la tecnología, la ganadería, la agricultura, la arquitectura, la infraestructura de riego y el recurso de los quipus, entre otros. Sin los aportes de Tiwanaku la economía inca hubiera estado aún a nivel de los imperios azteca y maya.