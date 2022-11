Desinformación y nuevas narrativas en el conflicto por el censo

La mentira siempre se ha utilizado con fines políticos y en momentos de polarización, como el que atravesamos actualmente a raíz de la disputa por la fecha del censo, se suele difundir información falsa y construir relatos con el propósito de influir en la opinión pública y radicalizar a las bases sociales.

En una mirada temprana a este conflicto, encuentro al menos tres narrativas que circulan entre políticos, líderes de opinión, medios de comunicación e influencers (muchos de los cuales tienen más seguidores en redes sociales que políticos o medios) y me parece importante ponerlas en evidencia.

La primera es sobre la inexistente relación entre el padrón electoral y los datos del censo. Se ha explicado ya, en destacadas columnas de opinión que anteceden a ésta, que ambos empadronamientos no están relacionados legal ni técnicamente: son bases de datos diferentes elaboradas con metodologías y objetijvos diferentes. ¿Qué va a mostrar el censo que provoca esta falsa relación? Sus datos van a revelar el número de personas en edad de votar que había en cada región del país ese día, pero sus resultados no van a incidir de ninguna manera en el padrón. El censo no audita, no depura ni nada parecido. Si bien permitirá ver el porcentaje de ciudadanos mayores de 18 años y cotejarlo con el otro registro, la comparación no será precisa ni determinante, pues el padrón electoral se actualiza permanentemente -con datos personales y biométricos- y los datos del censo corresponden específicamente a la fecha en la que se relevó la información. La cifra seguramente va a diferir en todas las circunscripciones porque entre el día del censo y el día de la votación, el padrón habrá registrado nuevos votantes, por edad o domicilio, y habrá depurado a otros. No deja de ser llamativo que sean actores políticos reconocidos, un expresidente entre ellos, quienes difunden la falsa conexión entre ambos empadronamientos. Debe ser más fácil atribuir errores al padrón que admitir derrotas con dignidad.

Otro de los relatos que se está difundiendo tiene que ver con una relación exagerada entre el censo y sus efectos directos en la salud y educación. Es cierto que los datos demográficos sirven para diseñar políticas públicas y que es necesario contar con recursos justos para poder hacerlo. Sin embargo, el concepto de que el censo va a garantizar mejoras per se es cuando menos simplón y fantasioso. Ambos sistemas necesitan de una reforma estructural más compleja que requiere de bastante más que información demográfica. Bolivia tiene censos desde 1831 y la salud pública siempre fue mala, ¿qué nos lleva a pensar que ahora será distinto? Hay que exigirlo, es cierto, pero sembrar falsas expectativas no solo me parece irresponsable, sino también peligroso porque puede ser el germen de conflictos posteriores.

La tercera falsedad es que el Gobierno estaría incumpliendo el mandato legal de hacer un censo cada diez años. Esta versión merece ser aclarada: en la Ley 1551 de Participación Popular se estableció que se tenía que hacer cada diez años, luego -en el gobierno de Jorge Quiroga- la Ley 2105 dispuso que sea cada año que termine en cero. En la actualidad ambas normas están fuera de vigencia porque la Ley de Autonomías las abroga y la Constitución Política del Estado no establece plazos, dice simplemente que es una atribución exclusiva del Órgano Ejecutivo. Son organismos internacionales los que recomiendan la frecuencia, pero esto no está establecido en ninguna ley boliviana vigente.

Es importante cuestionar en este análisis el papel de algunos medios de comunicación que amplifican estas versiones equivocadas o poco precisas del marco legal que sostiene el debate y no ponen en contexto las esperanzas que se están promoviendo. Los políticos pueden mentir públicamente para seducir y radicalizar a sus simpatizantes, pero los medios están obligados a no difundir falsedades ni generar confusión o alentar expectativas que no son reales. A menos, claro, que sean el brazo operativo de uno de los bandos, lo cual se nota y tarde o temprano pasa factura.

En el otro polo del conflicto, se está apelando a viejas narrativas que han demostrado ser poco eficaces para intimidar a Santa Cruz. Llevar la discusión a la dicotomía de ricos contra pobres o “croatas” contra los supuestos dueños de Bolivia, son recursos ya superados que no interfieren en el discurso hegemónico cruceño.

Escribo este texto en el día 24 de paro con bloqueos, en un ambiente de incertidumbre sobre lo que vaya a ocurrir en los próximos días, semanas y meses. Y aunque la disputa por el censo ocupa gran parte de mi atención, no puedo dejar de pensar en lo efímero de todo esto. En un viaje corto que hice la semana pasada, una conversación con un campesino me hizo mirar este asunto desde otra perspectiva: más allá de nuestras narices, lo único que importa es que llueva. Quizás sea un buen ejercicio mirar fuera de nuestro entorno más a menudo.