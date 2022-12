Desintoxicación futbolera

En sólo horas llega a su final el mundial de fútbol Qatar 2022 y con él la intoxicación futbolera que han experimentado desde el pasado 20 de noviembre millones de asistentes, televidentes y oyentes al y del evento deportivo más popular del mundo. Y es que el fútbol es el opio del pueblo, es la adicción que nos permite escapar de los problemas diarios, de las preocupaciones de siempre, de la rutina laboral y familiar, del agotamiento mental y hasta de la soledad tan característica de la modernidad.

Resultaría inútil reflejar en esta columna, y en plena fiesta mundialista que vive su recta final, todas las emociones que los seguidores de este deporte y de este evento viven con intensidad. Todo, absolutamente todo, es detalladamente cubierto por los medios de comunicación y por la armoniosa disonancia de las redes sociales: Que el rendimiento extraordinario de Messi en su último mundial, que si el equipo de Marruecos, que Cristiano Ronaldo y el in/merecido banquillo de suplentes, que el boicot, que si las mamás marroquíes, que Japón, que si las mejores jugadas y goles, que los insultos, que el arbitraje, que famosos exfutbolistas evaluando a los más jóvenes, que el costo... todo es noticiable.

Atrás quedaron mudas, o con disminuida fuerza, las quejas sobre la elección de la sede de este mundial, las observaciones a la forma de vida qatarí, las condiciones de vida de los inmigrantes en ese país, la violación a los derechos humanos (mujeres y comunidades LGBTQ+) y las comparaciones entre los roles de género entre las sociedades occidentales y las musulmanas. Y es que el fútbol a esta altura del mundial se reduce a ojos y oídos centrados sólo en el campo de juego, en los finalistas de la copa, en los jugadores y un balón, y no así en realidades más complejas. Sin embargo, y para desencanto de todos, el fútbol, pensado al margen de la pasión es política y economía, es jugadas políticas y números.

A la conclusión del mundial, por ejemplo, nada podrá borrar la alegría de muchos fanáticos ni la satisfacción del gobierno alemán que logró firmar, en pleno mundial, un acuerdo económico de 15 años con Qatar. Así es, mientras el equipo alemán no calificaba entre los 16 mejores equipos de fútbol, el gobierno alemán firmaba con los qataríes el envío de 2 millones de toneladas de gas natural hacia Alemania comenzando el 2026, muy a pesar de las críticas de quienes cuestionan la prioridad del gobierno alemán sobre los derechos humanos y sobre su compromiso con el medio ambiente. Lo paradójico e incoherente es que Alemania es uno de los países más críticos de Qatar en cuanto a la violación de los derechos humanos y de las condiciones laborales de los trabajadores migrantes. Pero como sabemos, la coherencia no existe en la política ni la economía política.

Quienes también tendrán una sonrisa serán quienes lucren con la pasión por este deporte, una pasión triplicada por el mundial. Hace unos días leí que clubes europeos ofrecerán campamentos de fútbol para niños en Atlanta y en otras ciudades por la “módica” suma de más de $500 por cinco días (¡!) Estoy segura de que muchos padres harán lo imposible para ofrecer esta experiencia a sus hijos pese a la recesión económica y la inflación. Imagino también que el fútbol se popularizará aún más en los Estados Unidos, país que participa de la fiesta mundialista sin interrupción desde 1990 y que no dudo avanzará a octavos de final más pronto de lo que imaginamos.

Hasta hace poco más de dos décadas el fútbol no recibía la atención que recibe hoy en varios estados de la unión americana. Su atención se restringía a estados de numerosa población hispana. Hoy, sin embargo, el número de adeptos al fútbol (soccer) ha crecido. Prueba de ello es que en esta cita mundialista se puede observar lugares públicos donde se transmite los partidos y adonde concurren no sólo hinchas y fanáticos del fútbol, sino un público más extenso y diverso. El fútbol americano, no obstante, sigue siendo el deporte con más seguidores.

Con la atención puesta en el fútbol/soccer en EEUU, ha crecido también, desafortunadamente el afán comercial y el negocio. Se ha incrementado el número de academias, de campamentos, de torneos y con ellos el costo de las inscripciones y de mensualidades. No sólo eso, a nueva temporada, indumentaria más costosa y menos duradera, y a mayor nivel del jugador, más viajes y más apoyo financiero (o sacrificios) de los padres. Los deportes que hasta hace poco eran considerados más democráticos pues sólo se necesitaba de habilidad, pasión, disciplina y una pelota para destacar, se han convertido hoy, hasta cierto punto, en un negocio.

Pero a pocas horas de disfrutar de la final de este evento, lo que menos importa es pensar en todo lo que genera este deporte, lo malo y lo cuestionable, y disfrutar de esta fiesta que cada cuatro años nos permite desconectarnos, por algunos días, de nuestra propia realidad. Ya luego nos ocuparemos de la desintoxicación.