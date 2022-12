Suelo seguir a algunos creadores de contenido en redes digitales: Facebook, aclaro, aunque sea ya una plaza en abandono, un territorio de rebalse de lo que se hace en otros espacios más de moda. Debo perderme de mucho, pero así es la vida. En todo caso, me doy cuenta de que el anzuelo de diversión que muerdo está tendido, en general, por mujeres. Mujeres que hablan de maquillaje, ropa, manualidades o que hacen humor...

Ellas, como ellos, imagino, se ven en figurillas a la hora de seguir vigentes. Luego del éxito, deben mantener a sus seguidores y, por supuesto, las ideas se agotan. Es normal. Así que de un momento a otro, la que maquillaba o la que modelaba ropa, abre otras puertas por las que se cuela su vida privada: el esposo, los padres, los hijos, el novio, la novia, las cirugías, el divorcio, etc. Intimidad servida en bandeja.

Se podría abundar en este tema, pero no es el que me interesa. En realidad, lo que describo me ha llamado la atención como una especie de confirmación de una vieja sospecha que ha ido tomando forma y creciendo desde mi experiencia viendo teatro boliviano. Voy a explicarme.

De qué hablan las obras contemporáneas escritas por varones. Del otr@, de los otr@s. De qué hablan las obras contemporáneas escritas por mujeres. De ellas mismas.

Debe haber, tiene que haber excepciones, por supuesto, pero me cuesta encontrarlas.

Debe ser que ellas se vienen pensando desde hace tiempo –cómo no hacerlo en una sociedad que las coloca en segundo plano, aún si parece que las valora: Detrás de un gran hombre hay una gran mujer– y encuentran en la escritura teatral la forma de expresar lo que van descubriendo de sí mismas.

Pienso ahora mismo en Princesas de Claudia Eid, en Acerca de Cordelia, ese ser particular que reunía en su cuerpo ambos sexos, de Paulina Oña, en “¿Por qué lloras? Los muertos no lloran”, de Katy Bustillos o en Escuchando Radiohead te escupo mi corazón de Samadi Valcárcel. En cada una ellas hay un riesgo enorme: el de desnudarse ante los demás, el de exponerse. La ganancia, si se buscara una, a diferencia de lo que sucede con las influencers, no es capturar seguidores a toda costa, sino compartir lo que se va intuyendo y hasta descubriendo, no tanto como certezas sino como interrogantes.

Que a los hombres les cuesta todavía un mundo –¿su mundo?— hacer lo propio, me lo recuerdo, por ejemplo, ese espacio de entrevista que tenía María Galindo en radio Deseo, “De machos, varones y maricones”, en el que un varón era convocado a definirse. Misión imposible para casi todos, no importa si poetas, políticos o comunicadores, encontrar los privilegios de los que goza en sociedad sólo por el hecho de ser hombre.

No es que preguntarse por lo que significa ser mujer resulte fácil de responder. Pero menos lo sería sin esas voces que desde distintos campos –cuento, novela, poesía, cine, radio, redes– están convocando a pensarse, mirarse, buscarse.

Mirar a la humanidad, como han hecho los grandes del teatro, está muy bien. Hablar de la dictadura y sus sombras en la actualidad, del amor de pareja, etc., está perfecto también. Pero como que es tiempo de que los hombres se expliquen, se miren en su desnudez, en su intimidad y nos permitan participar de sus descubrimientos. Me pregunto cómo sería la obra Príncipe, de Claudia Eid, o Pacífico, de Samadi Valcárcel, que están cuestionando las masculinidades, si ellos se animasen a trabajarlo también.