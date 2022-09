Desventuras de un columnista agobiado

En estas dos semanas hubo varios temas que aparecían cada día, reduciendo la importancia que ya les había dado. Quería escribir sobre la solemne muletilla que el presidente del Estado lanzó en la movilización de los militantes del MAS en sentido de que la derecha deberá pasar por su cadáver antes de volver al poder. La movilización fue organizada en su defensa y estaba conformada por, los más, gente pagada como se pudo apreciar en muchos vídeos y fotografías de la concentración, y empleados de la administración pública, pero tuvo la virtud, aparentemente, de lograr que el Primer Mandatario y muchas autoridades creyeran que era una expresión espontánea del pueblo boliviano.

Semejante arenga pondría los pelos de punta a la ciudadanía en un país normal, pero acostumbrados como estamos a esa característica necrofílica que tienen nuestras autoridades masistas, la frase podía pasar desapercibida si no se pensaba, con algo de mala fe reconozco, que podría estar refiriéndose a quien lo miraba con profunda furia y aparente odio, el ex presidente fugado.

Era, pues, un tema a tratar, recordando, por un lado, que varios ex presidentes juraron hacer lo mismo, pero finalmente tomaron las de Villadiego. Por otro lado y ateniéndonos a los resultados del referendo de 2016 y de las elecciones de 2019 y 2020, lo que parece cierto es que el pueblo quiere transmisiones de la presidencia respetando la voluntad popular y se rompa ese afán revanchista de quienes asumen el poder de perseguir como sea a las autoridades pasadas. En fin, no creo que quiera, me parece, presidentes asesinados.

Estaba en esas, cuando se conoció que el Gobernador de Santa Cruz decidió no invitar a los festejos del 24 de Septiembre al Primer Mandatario, actitud no novedosa (ya lo hizo su predecesor). Pero lo que sí fue novedoso es que, de inmediato, actores importantes como el Alcalde de la ciudad capital y los ejecutivos de la Feria Internacional se desmarcaron, asegurando que invitaron a las autoridades nacionales a los actos organizados por ellos.

Sobre este tema, además, hay que anotar que desde que el MAS conquistó el poder dio una de sus mejores muestras de su carácter sectario y discriminador en plazas opositoras al desairar a las autoridades de la oposición y organizar eventos paralelos en sus efemérides. Hoy, están cosechando lo que han sembrado, con un resultado similar: lastimar el sistema democrático.

En esas circunstancias, a nivel internacional se conoció que luego de una ardua investigación y con alrededor de tres toneladas de pruebas, el Ministerio Público argentino pidió que se sentencie a Cristina Fernández de Kirchner a 12 años de prisión por robo al Estado, lo que ha convulsionado Argentina y la acusada parecería estar decidida a llevar a su país incluso a una confrontación interna para salvarse ella y sus hijos.

Y aunque usted no lo crea, respondiendo al pedido de solidaridad a sus aliados políticos internacionales, el ex presidente fugado y el actual mandatario se la dieron y ¡criticaron la falta de independencia del sistema judicial argentino por esa acusación que mostrarían su sometimiento a los intereses de la oligarquía y el imperialismo!

Estirando los dedos para comenzar a teclear, dos hechos terminaron por estresarme: el primero, la queja del fugado en presencia del Presidente del Estado porque los canales del Estado no transmiten in extenso sus discursos sino que seleccionan lo que quieren; el segundo, un extraño intento de magnicidio en contra de Cristina Fernández que ha convulsionado aún más a ese país.

Comprenderán pues por qué este columnista se siente agobiado.