Deuda a dos bandas: EEUU al límite y Bolivia buscando reforzar las RIN

La falta de un acuerdo entre demócratas y republicanos en el congreso de los Estados Unidos para incrementar el techo de la deuda de dicho país ha puesto nuevamente en vilo la estabilidad del sistema financiero mundial. La fecha límite para llegar a un arreglo es el próximo 1ro de junio. Según datos del Tesoro estadounidense, la deuda pública americana alcanzó los $us31,4 billones hasta la fecha (25/05/2023). El 78% corresponde a deuda en poder del público, mientras que el restante 22% es “deuda intragubernamental”, que incluye los montos adeudados por el gobierno federal a programas y fondos gubernamentales internos, como fondos fiduciarios de seguridad social, fondos de pensiones para empleados federales y programas de atención médica como Medicare y Medicaid.

Aunque el volumen de la deuda estadounidense ha alcanzado niveles significativos en las últimas décadas ($us5,6 billones en 2000; $us14,0 billones en 2010), la posibilidad de que Estados Unidos no pueda pagar su deuda pública no se debe a problemas de insolvencia o iliquidez, sino a cuestiones políticas. El techo de la deuda es un límite legal establecido por el congreso, el cual decide si se debe elevar para evitar el “default”. Esta medida permite al Tesoro emitir nueva deuda pública para financiar los gastos fiscales. Sin embargo, si el gobierno americano no eleva el techo, no entraría automáticamente en “default”, ya que priorizaría los pagos de amortización e intereses de deuda sobre salarios, seguridad social y subsidios médicos, lo cual afectaría a millones de personas.

La incertidumbre en torno a un acuerdo congresal antes de la fecha límite genera preocupaciones en los mercados financieros y afecta la confianza de los inversores. Si se llegara al terrible escenario de “default”, tendría serias implicaciones en el sistema financiero y la economía mundial. Entre las consecuencias se destacan: i) el aumento de las tasas de interés, ya que los inversores exigirían tasas más altas en los bonos del Tesoro de Estados Unidos para compensar el mayor riesgo. Estos bonos son considerados activos “seguros” y ampliamente utilizados como referencia en los mercados financieros globales, lo que incrementaría el costo del endeudamiento a nivel mundial; ii) alta volatilidad en los mercados financieros; iii) posibilidad de una rebaja en la calificación de riesgo de la deuda americana. Fitch Rating ya puso en “perspectiva negativa” el rating AAA de Estados Unidos, lo que aumenta la percepción de riesgo y aviva las expectativas de los puntos antes mencionados; iv) también se podrían experimentar efectos negativos en el dólar como medio de pago y reserva de valor.

Mientras tanto, en Bolivia, el Banco Central de Bolivia (BCB) publicó recientemente en su página web el estado de la deuda externa de mediano y largo plazo al 31 de diciembre de 2022. El país cerró el año pasado con un saldo de deuda externa de $us13.300 millones, un aumento del 4,7% en comparación con el año 2021. Este monto representa un 30,3% del PIB, nivel inferior a los umbrales establecidos por organismos internacionales.

En cuanto a los desembolsos, estos alcanzaron los $us2.120 millones, la cifra más alta desde 2017. Este incremento se debe principalmente a la emisión de bonos realizada por el Estado en febrero de 2022 por un valor de $us850 millones, destinados al canje de bonos soberanos con vencimiento en 2022 y 2023. Sin embargo, si descontamos los desembolsos por la emisión de bonos soberanos y nos enfocamos únicamente en los préstamos externos destinados a proyectos de inversión pública, los recursos externos que llegaron al país fueron de $us1.270 millones. Esta cifra se encuentra muy cerca del promedio anual de los últimos 8 años (promedio 2015-2022: $us1.250 millones). Esto indica que no ha habido grandes cambios en la capacidad institucional de los ejecutores de estos recursos (como el ABC, MMAyA y ENDE, entre otros) en este período. Además, cabe mencionar que aún existen $us3.192 millones aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que están pendientes de desembolso.

A pesar del alto nivel de desembolsos del año pasado, el dato más llamativo es el de las “transferencias netas” (la diferencia entre las entradas por desembolsos y las salidas por pago de amortización de deuda, intereses y comisiones), que fue el más bajo desde 2011, registrando un saldo positivo de solamente $us310 millones. Por lo tanto, en el contexto actual, con niveles bajos de Reservas Internacionales Netas (RIN), y considerando los desembolsos constantes y los crecientes pagos por amortización de deuda, así como el incremento en el costo de la deuda debido a tasas de interés más altas, el impacto en las RIN del nuevo endeudamiento que se está discutiendo en la ALP sería mucho menor de lo esperado.

La deuda a dos bandas, tanto en Estados Unidos como en Bolivia, nos enfrenta a una realidad innegable: la deuda debe pagarse en algún momento. No podemos escapar de esa responsabilidad. La falta de acuerdo político y la incertidumbre en torno al techo de la deuda en Estados Unidos y los desafíos que enfrenta Bolivia para fortalecer sus RIN nos recuerdan la importancia de la disciplina fiscal y afrontar aquello es un desafío que debe ser encarado por parte de los líderes políticos. Solo a través de una gestión fiscal responsable, un control del gasto público y un enfoque prudente sobre el endeudamiento, se puede garantizar una base sólida para el crecimiento económico a largo plazo.