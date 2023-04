Soy un individuo de una economía muy modesta, sin embargo, todo lo que tengo, y todo lo que gano, y casi todo lo que gasto, lo calculo en dólares. Y estoy casi seguro que mi caso no es excepcional en este país, donde se cree que la economía ha sido desdolarizada porque la mayoría de los ahorros están en bolivianos.

El asunto es el siguiente, por un lado los bolivianos de cierta edad hemos pasado el trauma de la UDP, el último gobierno de izquierda que tuvimos antes de la “larga noche neoliberal”, durante ese gobierno, (aunque reconozcámoslo que todo empezó antes), vimos cómo los ahorros de nuestros parientes se pulverizaron, lo mismo que los sueldos, las jubilaciones y el valor de los bienes raíces. Es por eso que la gente aceptó el 21060, aunque era un golpe terrible, en realidad como una liberación. Y es que una inflación galopante, y una devaluación que partió de los 20 pesos por dólar y nos llevó a los tres millones de pesos por dólar, es simplemente destructiva. Y creadora de la peor de las miserias.

Pues bien, durante todos los años de gobierno del MAS, éste optó por un cambio fijo del dólar en relación al boliviano y de tal manera, para los bolivianos se creó la idea de que el boliviano era lo suficientemente estable como para poder tener los ahorros en nuestra poco confiable moneda. Pero en la realidad la gente no es tan tonta, y nunca se creyó que el boliviano era tan estable como el dólar. Pregunte usted el precio de cualquier predio, en cualquiera de las ciudades, y aunque la transacción sea en bolivianos, éste será dado en dólares, pasa lo mismo con los coches, y en general con los salarios altos.

Es por eso que el que no se pueda tener acceso a dólares en forma expedita como estuvimos acostumbrados en las últimas décadas, vale decir desde hace casi 40 años, nos pone extremadamente nerviosos, y tenemos razón de ponernos así. Experiencia la llaman.

Sabemos perfectamente que al país le faltan dólares, porque gasta más de lo que tiene, en bonos generosos, algunos razonables, y otros no tanto, y en la bendita subvención de los hidrocarburos, que dicho sea de paso, si dejara de existir, es posible que llegaría a ser tan desastrosa para el bolsillo de la gente ( en el Paraguay, donde no hay esa subvención, todo vale casi lo mismo que en Bolivia, menos la gasolina que vale el doble).

El gobierno habla de una inflación mínima, pero todos sabemos que la vida ha encarecido enormemente, en general en los últimos 15 años y en particular luego de la pandemia, lo único que no ha encarecido ha sido la gasolina, algo no cuadra, alguien está cobrando demás, o peor, se está tirando plata sin motivo, y esto a la larga, (o a la corta, parece ser), nos va a costar a todos.

En medio de estas semanas de falta de verdes en el mercado, una aberración más ha venido a sumarse a los espantos de nuestra justicia, la detención y el juicio abreviado de un par de personas dedicadas al cambio de dinero, que se atrevieron a cambiar dólares un poco más caro que el capricho del gobierno, y que han terminado con una condena.

Mientras tanto, como no se puede ocultar el sol con un dedo, sabemos que el valor del boliviano ha perdido el que supuestamente tiene, en las casa de cambio que están ubicadas entre el palacio mamotreto de gobierno y el ministerio de economía, se venden libre y legalmente euros en 8.40 bolivianos, ese es el valor, real del boliviano actualmente, compare Ud. ese precio en relación al valor del dólar y el euro, y sabrá cual es el precio del dólar paralelo, local, eurodólar, puede llamarlo.

El gobierno, una vez más, no está siendo racional con la economía, simplemente porque no tiene capacidad de actuar con honestidad. Y algún momento, el “eurodólar” puede llegar a costar muchísimo más. Me pregunto, ¿se estarán vendiendo casas en este momento? ¿Alguien, en su sano juicio, estará dispuesto a cambiar un bien raíz, por un dinero con el que solo se pueden comprar euros a un precio muy alto? La cosa está difícil.