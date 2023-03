¿Dónde están los defensores?

Otra víctima mas, otra lamentación y otro número en las estadísticas de la criminalidad contra la mujer. Envenenamiento, quema, puñaladas, patadas, puñetazos, amenazas, discriminación, vulneración de los derechos básicos a vivir sin miedo. Y la sociedad ¿qué hace? Sigue sacando leyes, formando equipos especializados para el tratamiento de víctimas y el apoyo en la reconstrucción de sus vidas. Las leyes siguen siendo esa especie de teatro social donde solo se menciona sin de verdad querer hacer nada. Donde las palabras caen en el absurdo al no hacer nada para prevenir.

Moralmente no se ataca la violencia contra la mujer, sigue siendo una especie de, “así nomas es”.

Todo esto no solo es un problema de unos que pegan y otros que no, es un problema social de magnitud. Hijos e hijas de relaciones violentas tienen las marcas indelebles de eso. Pobreza a consecuencia, ausentismo y menor producción académica. Problema laboral, etc. Son eternos los daños de lo que una sociedad enferma justifica al no hacer nada. De la misma manera que se justifica la corrupción por, digamos salarios bajos, de la misma manera que se justifica la falta de compromiso con una sociedad justa y libre de violencia. Jueces, leyes, estructuras que solo justifican la discriminación, por piel, cultura, cultura lengua o apariencia. Esa sociedad debe morir una muerte fulminante. Copio el texto Defensoría. Da la sensación de que es todo soplido de mal olor:

1. “¿Por qué es importante hablar de los derechos humanos de las mujeres?

A pesar de que la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que los derechos son iguales para mujeres y hombres, en la práctica los derechos de las mujeres son violados diariamente en todas partes del mundo con hechos de violencia de género como:

• Violencia sexual, intrafamiliar.

• Acoso y discriminación en el trabajo y los centros educativos.

• Violencia política.

• Feminicidio.

• Acoso sexual.

• Inequidad en el acceso a la toma de decisiones.

• Desigualdad de oportunidades, entre otros.

Violencia hacia las mujeres

De cada 10 mujeres, siete declararon haber sido agredidas por un varón y casi todas viven con el agresor en la misma casa. Del total de casos denunciados, un 93% de los agresores son hombres y el 78% de este grupo son esposos o concubinos de las denunciantes.

Una de las violaciones más recurrentes a los derechos humanos de las mujeres es la violencia que se ejerce contra ellas en todas sus formas: física, sexual, psicológica, económica y patrimonial; las mismas que se presentan dentro de la familia, centros educativos, fuentes laborales, recintos penitenciarios, sindicatos, juntas vecinales, comunidades y en las calles.

La violencia hacia las mujeres es una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. Por esto, y ante la recurrencia en los casos de violencia, se aprobó́ la Ley Integral para garantizar a las Mujeres una vida libre de violencia N° 348 que establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación del daño a las mujeres que sufren violencia. Además, persigue y sanciona a los agresores

Vulneración de derechos

Los derechos se pueden vulnerar por acción (de hecho) o por omisión (hay derecho protegido pero no se lo atiende o no se le permite la vigencia). Muchas veces, no nos damos cuenta de que se violan nuestros derechos porque creemos que las cosas “así́ deben ser” y no los defendemos, o quedan en la impunidad. A pesar de la protección constitucional y de haberse incorporado la paridad entre mujeres y hombres, todavía este derecho no es vigente en muchas esferas del poder público, como por ejemplo; los cargos de la toma de decisiones en instituciones públicas.

Todo esto es nada, ¿verdad?, la violencia sigue en todo su esplendor.