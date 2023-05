“E pur si muove”

“Y, sin embargo, se mueve”, habría dicho Galileo Galilei luego de que se retractara de que la Tierra gira alrededor del Sol. Es que, más tarde o más temprano, la realidad se impone al relato, a las supersticiones y a quienes creen que pueden domesticar a una sociedad porque se sienten predestinados a conducirla.

Pero, a la par de la existencia de negaciones como la que muestra la anécdota de Galileo y de una extraordinaria capacidad de provocar hecatombes, el ser humano ha logrado ir construyendo, paso a paso, sistemas de convivencia cada vez más inclusivos, aunque no lo suficientes para evitar, en momentos de crisis, que revivan propuestas autoritarias dispuestas a polarizar las sociedades con una retórica de confrontación permanente para prorrogarse en el poder.

Siento que desde 2006 tratamos de ser sometidos a esa lógica en la que el debate político está ausente. La casta que desde entonces se hizo del poder (que desde una perspectiva sociológica podría decirse que tiene su antecedente histórico inmediato en la experiencia que el país vivió en la dictadura de Luis García Meza) niega el valor de la palabra y ve el acuerdo entre diferentes como una defección, razón por la que cuando sus representantes son incapaces de imponer sus propuestas, generalmente elaboradas en centros de producción de relato y discurso, recurren a la violencia; concibe el aparato estatal como su propiedad y lo utiliza para beneficiar a los propios y perjudicar a los otros.

En ese escenario, construir alternativas a ese modelo es muy difícil, como se demuestra en el fracaso, con matices, de varios intentos por articular equipos que puedan seducir a la gente y conseguir apoyo a sus propuestas en la lucha democrática por el poder. Más bien, no sólo que no se ha podido construir un instrumento de acción política con capacidad de llegar con mensaje y candidatos a todo el país, sino que tampoco ha sido posible aunar esfuerzos en acciones de mutuo beneficio.

Esa actitud, muy destacada en la agenda mediática y en la discusión pública, provoca mayor desconfianza de la ciudadanía sobre propuestas aisladas, junto a un cada vez más fuerte retraimiento social y resignación ante lo que está sucediendo, situación ideal para que los poderosos intenten sembrar nabos en nuestras espaldas.

Pero, de la misma manera que Galileo sabía que lo que decía era cierto, así sea que tuviera que desdecirse para evitar su condena, en la vida social siempre aparecen personajes que reavivan la esperanza en que es posible construir un mundo mejor y que son capaces de reconocer demandas y visiones, y se lanzan al ruedo para representarlas.

Así me ha sucedido, como no me había pasado desde 2006, al escuchar las intervenciones de las senadoras Cecilia Requena y Andrea Barrientos en la sesión de interpelación al Ministro de Gobierno y por su capacidad de no caer en la actitud de violencia verbal con la que el citado dignatario intervino en la Asamblea.

Ante el discurso huero, violento, amenazante y provocador del dignatario de Estado, más parecido a un agitador callejero de limitado conocimiento de la realidad, las senadoras expusieron, con pasión, la realidad del país y la crisis que atraviesa. Constatada la incapacidad del ministro de responder adecuadamente, sus claques optaron por la violencia en la sala de sesiones.

Ahí se pudo ver dos posiciones claras. Una, autoritaria, excluyente, incapaz de articular un discurso político y sin visión de futuro. La otra, participativa, democrática, sentando premisas sobre la tarea de construir una sociedad mejor.

El uso abusivo de los aparatos comunicacionales por parte del gobierno buscó desvirtuar el mensaje de las senadoras. Pero, los espacios que lo han difundido abren la posibilidad de recuperar la confianza de Galileo pensado que, pese a todo, el país se mueve.