Economía en Fassilito

El sistema financiero juega un papel central en el desarrollo económico. Establece el puente entre el ahorro, que viene de las personas, y la inversión que está a cargo de las empresas. El mercado financiero está lejos de funcionar bajo los principios de la mano invisible de Adam Smith que asigne perfectamente los recursos. Es un mercado que está repleto de fallas y difícil de regular y corregir.

El caso del Banco Fassil ilustra con claridad las fallas en el mercado financiero y también las deficiencias de la intervención del Estado en la economía. También muestra que donde hay mercados opacos y tanto regulación como supervisión precaria, pueden existir comportamientos riesgosos y reinar la corrupción pública y privada. Entre 1987 y 2022 se han cerrado o quebrado en Bolivia por lo menos 16 bancos, entre públicos y privados. Los créditos vinculados, cuando prestas a tus cuates y a ti mismo, son prácticas muy antiguas.

Para ilustrar las fallas de información que existen en el mercado financiero, con frecuencia pregunto a mis audiencias en qué banco tienen sus cuentas y por qué razones. Las razones más frecuentes son: mi empresa o institución paga mi salario en ese banco; me ofrecieron una súper tasa de interés; tienen muchas agencias en todo el país; me dan una tarjeta de crédito muy fácil; es un banco muy antiguo; me da confianza su propaganda y un largo etcétera.

Las personas y las instituciones le entregan su dinero a un banco por razones secundarias, y superficiales, nunca se preguntan ni se informan sobre sus indicadores de solvencia como: 1. Ratio de capital. 2. Apalancamiento: 3. Ratio de liquidez. 4. Ratio de morosidad. Estos indicadores los tiene la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la mayoría de la gente no los conoce y/o son muy difíciles de entender.

En la práctica diaria, los bancos saben mucho más sobre situación interna que los depositantes. Existe una enorme asimetría o desigualdad de información financiera entre el que deposita y el banco. A esta falla de información se la conoce como selección adversa.

Pero también existe selección adversa cuando una entidad bancaria presta dinero sin conocer completamente la situación financiera y las intenciones del prestatario. Si el prestatario oculta información sobre su capacidad de pago o su historial crediticio, el banco puede otorgar un préstamo con términos más favorables, pero luego enfrentar un mayor riesgo de incumplimiento y pérdida. Esta es una falla de acción o comportamiento y se conoce como riesgo moral. El moral hazard se refiere a un fenómeno en el cual una persona o entidad (banco) asume un comportamiento de mayor riesgo debido a la protección o garantía proporcionada por la otra parte.

Ilustremos ambos conceptos con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que una madre en su infinito amor le compra un automóvil a su hijo. El joven se cree la reencarnación de Ayrton Senna, especialmente cuando está en una amplia avenida. Además, es muy descuidado con el carro, de hecho, lo ha chocado un par de veces. La afligida madre no sabe qué hacer, teme que el vástago sufra un accidente. La progenitora tiene un problema de riesgo moral. No conoce ni controla las acciones de su hijo cuando está al volante. ¿Qué alternativas tiene para que el muchacho no tome demasiados riesgos? La primera es escribir un decálogo del buen conductor, que mamá hace leer todas las mañanas al mozalbete. Como comprenderán, estas recomendaciones de buen comportamiento le entran por una oreja y le salen por la otra. Otra opción es que la mamá contrate un supervisor de conducción, quien con el decálogo en la mano regule y supervise los viajes del muchacho. El controlador se limita a supervisar el kilometraje, a medir el aceite, a ver si hubo algún choque en el auto, pero, al final del día existe una enorme asimetría de información y acción entre la madre y el joven y también entre este último y el supervisor. Habrá siempre riesgos de accidentes y comportamientos peligrosos del joven.

En suma, la mayoría de estas fallas de mercado en el sistema financiero se las corrige, parcialmente, con regulación y supervisión estatal, pero se parte del supuesto de que el Estado conoce estas fallas y las puede controlar, lo cual es una hipótesis muy fuerte. Por tanto, también en la relación regulador y los bancos existe asimetría de la información y de la acción.

En el ámbito financiero, el riesgo moral también puede ocurrir con la señal que se lanza cuando el Estado rescata bancos. Un concepto muy conocido es “To big to fail”, muy grande para fallar o quebrar. El Estado tiene miedo al contagio. Si un banco quiebra, puede arrastrar a otros, produciendo una hecatombe en el sistema financiero, por lo tanto, el Estado salva al banco y mete presos a los banqueros. Pero esta es una señal complicada para los otros bancos y los futuros banqueros. El Estado zapateará de rabia, cocacheará a los díscolos, pondrá cara fea, mandará a la chirola a algunos banqueros, pero, al final del día, salvará al banco para proteger a los ahorristas. Con este comportamiento del papá Estado, siempre habrá alguien que a futuro tome demasiados riesgos o haga torerías.

¿Qué hacer frente a este entramado de fallas de mercado y Estado? Pues no hay soluciones mágicas. Aprender de los errores, endurecer las normas de regulación para abrir bancos y administrarlos, fortalecer y empoderar la supervisión, actuar preventivamente, tener un sistema judicial más transparente, educar más al consumidor financiero para que tome menos riesgos y, por supuesto, castigar con dureza a los delincuentes financieros.