Economía informal y crecimiento

Los países subdesarrollados como Bolivia no han podido generar para sus economías un crecimiento significativo que les permita salir de esta calificación y convertirse al menos en un país en vías de desarrollo, nominación que se nos atribuyó en el pasado cuando nos daban esperanzas de días mejores para nuestros ciudadanos o simplemente para incorporarnos entre los que deberíamos cumplir los objetivos del milenio u otros objetivos que los organismos internacionales definían para justificar su ayuda económica o técnica. Hoy, muchos años después, seguimos apostando a escalar la montaña empinada con nuestros indicadores oficiales donde se establece que el crecimiento del PIB alcanzó 3,2% mayor a varios países de nuestro continente, la inflación llegó a 3,1%, la más baja de Sudamérica, y la tasa de desocupación a noviembre de 2022 fue 4,1%. Según estimaciones de la CEPAL, Bolivia registrará para 2022 la mayor caída de la pobreza extrema, mientras que el Gobierno afirma que la redistribución del ingreso alcanzó a 3,6 millones de personas en el mismo año.

Cuando despertamos, nos encontramos que estamos viviendo una de las épocas de mayor incertidumbre sobre los acontecimientos económicos, políticos, sociales y morales de nuestra sociedad, buscamos respuestas sobre lo que representan esos indicadores oficiales y al encontrar muy pocas, no tenemos claro qué debemos hacer para enfrentar el futuro cercano y menos el de largo plazo, observando que Bolivia tiene un sector industrial minimizado, un sector minero privilegiado, un sector agrícola sectorizado, un sector de la construcción intentando reactivarse, un sector financiero beneficiado, un sector comercial creciente y un sector informal dominante. Por ello, nos aferramos a seguir apostando por el sector informal que ha sido el motor de nuestra economía en los últimos más de 40 años, periodo en el que se estudió cómo surgen los negocios informales con una sola respuesta: “la falta de empleo formal”, dejando ver que esta modalidad de participación en el mercado venía enraizada a nuestra cultura de artesanos y comerciantes. Lo anterior nos permite afirmar que la “economía informal” se ha constituido en el soporte de nuestro crecimiento, de la generación de empleo, de las actividades comerciales, de la reactivación económica y del soporte a nuestra vinculación con los mercados internacionales.

Los estudios realizados también sentaron las bases para la presencia del microcrédito y “a principios de la década de los 80, surgieron las primeras iniciativas para crear entidades sin fines de lucro (ONGs) como una forma de brindar acceso al crédito a los sectores con menores posibilidades económicas. Estas instituciones cumplieron un rol muy importante en la incorporación al sistema financiero de microempresarios que nunca habían tenido acceso a otras fuentes de fondos que no fueran las informales (familiares, amigos, prestamistas, etc.), siendo el principal objetivo lograr una cobertura amplia y profunda en los sectores sociales de bajos ingresos. La autosostenibilidad no fue en esta época un aspecto muy importante, ya que los recursos provenían de donaciones y fondos subsidiados. Por tanto, las ONGs eran entidades crediticias más que intermediarios financieros. (Pedro Arriolla B. Las microfinanzas en Bolivia)

En las últimas semanas se ha publicado información sobre la importancia del microcrédito en la reactivación de nuestra economía; sin duda es porque esta última sigue afectada por la pandemia y todavía no distinguimos una luz al final del túnel que nos ilumine o deje ver algún síntoma de que el futuro será mejor. Por ello, no es novedad que el sector caracterizado por la informalidad -que implica no estar inscrito en los registros empresariales, fiscales, impositivos o aportantes al sistema de pensiones-, sea el que tenga el mayor porcentaje de operaciones en la cartera del sistema financiero. Según información proporcionada por Asofin y publicada en un medio de prensa de circulación nacional, se dice que “la cartera de los microcréditos concentró el 29.7% del total del sistema financiero en términos de valor, y el 53.6% de las operaciones... lo que ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de los bolivianos”.

No es una excepción el comportamiento del mercado informal en Bolivia y el ejemplo contundente está en la segunda ciudad más poblada de nuestro país, “El Alto”, que contaba con una población de 95.744 habitantes el 1976 y creció a 1.109.048 el 2022 (fuente INE). La segunda ciudad más habitada de Bolivia cumplió este 6 de marzo un año más de vida ciudadana constituyéndose en una de las urbes más pujantes y de mayor crecimiento. Sus principales actividades en al menos 5.000 pequeñas empresas, medianas, fábricas, plantas de procesamiento de hidrocarburos, la comercialización de minerales, la construcción, el comercio en general de diversos tipos de bienes y servicios y la “feria 16 de Julio” considerada la más grande e importante del país, nos dejan ver el flujo monetario que circula en esta ciudad, el que se acrecienta si analizamos los mercados informales que se encuentran en las diferentes ciudades del nuestro territorio, con mayor participación los del eje troncal y de fronteras y complementados con los de ciudades menores con importantes actividades de comercio.

La economía informal en Bolivia, según los analistas y estudiosos de este importante sector, indican que “el 80% de las personas trabaja en la informalidad. El 87% de estas personas son mujeres y, de este porcentaje, 4 de cada 10 desempeñan sus actividades por cuenta propia”. (OIT informe de 10 de marzo de 2022). Según el experto Pablo Mendieta, Director del CEBEC (Centro Boliviano de Economía), “la calidad del empleo bajó mucho en Bolivia desde el 2017 y empeoró en 2019. Si bien se suman más empleos, casi todos son informales y precarios...Bolivia tiene un alto porcentaje de empleo informal, el 2019 teníamos un 85% de trabajadores en la informalidad. Las cifras actuales indican un 90%; sin embargo, solo el 10% tiene un seguro de salud, no contribuye con el pago de impuestos, ni aporta a los fondos de pensiones”.

Al concluir, no es posible marginar de este análisis que gran cantidad de los productos que se comercializan en los mercados informales provienen del contrabando y, por tanto, tampoco contribuyen al Estado, aunque cuando se compran se lo hace con dinero que circula en los mercados internacionales, es decir con dólares. El mercado informal de nuestro país realiza gran parte de sus transacciones en ambas monedas, bolivianos y dólares y como no tienen vinculación con el sistema financiero guarda ambas monedas en lugares que les den la seguridad necesaria para su protección.

Así como las microfinanzas se han convertido en un participante importante en los mercados financieros formales, si al sector informal se le diera una mejor opción para guardar su dinero elegiría las entidades que le brindarían un costo de oportunidad adicional, el que en definitiva estaría por encima de rendimiento cero, -si se guarda en las casas-, esto incrementaría el flujo monetario en los bancos y entidades financieras; entonces, la economía contaría con una fuente adicional de provisión de recursos, incrementarían los clientes y recibiríamos más moneda extranjera.