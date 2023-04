Educación para la libertad y la responsabilidad

Hablar sobre sexualidad desde la vergüenza y el miedo ya no funciona para la generación que se encuentra hoy en las escuelas y colegios. Decirles a los jóvenes que solo se debe “hacer el amor” con la persona con la que se va a casar y un día antes explicarle el procedimiento de la noche de bodas no tiene sentido. El devenir histórico de los discursos de la sexualidad son complejos en la academia, imposibles en las iglesias y son incertidumbre en lo cotidiano. Muchos adolescentes y jóvenes están a merced del “pecado original”, a un paso del abismo del “peligroso” sexo. Ojo: ya poco se dice “hacer el amor”.

Para muchas mujeres la “primera vez” fue dolorosa y para muchos hombres fue “frustrante”. Eso podría ser diferente, pero nos tocó regirnos a una educación sexual conservadora, que no se puede siquiera llamar educación sexual. ¿Dónde están aprendiendo las nuevas generaciones sobre sexualidad? Los adolescentes ya no están buscando revistas XXX, sino que están viendo la pornografía más decadente de Internet a un solo clic, con títulos irreproducibles, y con imágenes que normalizan delitos y formas equívocas y machistas de relacionarse entre pares o hasta promueven actos con personas de menor edad.

En mi intervención en Masculinidades pude trabajar con jóvenes (hombres) con responsabilidad penal y la mayoría de ellos se encuentra recluido por delitos de violencia sexual. Y es que hablar de sexualidad no se trata ya de lo impúdico y de la “pérdida de valores”; esos valores no se perdieron, solo los evidenciamos como hipócritas y de doble filo. Ahora hablar de sexualidad se trata de asimilar de que hay violaciones de cada día, conversar sobre el consentimiento y la decisión sobre tu cuerpo, la responsabilidad afectiva, de la planificación familiar, de la decisión de decir quién te gusta, de expresar y decidir sobre nuestro género, los vínculos afectivos, el erotismo y la reproducción.

La educación sexual integral no es un invento de hippies de izquierda, comunistas y satánicos, sino que es una propuesta discursiva y teórica con base científica que busca responder a los problemas y delitos con respecto a la sexualidad. También busca que esta ya no sea un lugar prohibido en que a los hombres nos enseñan que la guerra y el amor son lo mismo. Dejemos de ir a la cama con cara de guerra, porque no estamos yendo a matar a un enemigo, sino a amar a nuestra pareja. Trabajemos para que no haya generaciones de hijos no planificados y no deseados, para que las mujeres puedan vivir libres de la violencia sexual, para que pueda disfrutar relaciones coitales con responsabilidad.

No me gusta decir “hacer el amor” o “tener sexo”, me inclino más por el término que los jóvenes usan ahora: “hacer el delicioso”. Es una expresión mucho más cercana a la libertad frente a la moral, al placer antes que la culpa, a lo lúdico frente a la alienación.

Como padre, de 32 años, de una hija de seis años, creo que la educación sexual integral en las escuelas y colegios es urgente. Faltan ítems, infraestructura, capacitación y otros; estoy de acuerdo con que las y los educadores tengan las condiciones necesarias. El problema está en que estos pedidos sean instrumentalizados por grupos conservadores para hacer retrocesos y vulneraciones en los derechos sexuales y derechos reproductivos de nuestras hijas e hijos; es criminal. Aunque yo enseñe a mi hija sobre sus derechos, si sus pares no lo entienden, pueden vulnerarlos. Se debe entender que aquí o avanzamos todos o nos hundimos.

Como padres, madres, tutores o apoderadas se “supone” que tenemos la responsabilidad de acompañar el crecimiento de nuestras wawas. Es evidente que ahora se tiene un acceso a la información como nunca antes se ha visto, pero no toda información es objetiva o adecuada. Por eso debemos crear comunidades educativas entre familia, colegio y barrio para que estemos en la misma página, una página donde nuestras hijas e hijos escribirán sus historias de vida con libertad y responsabilidad sobre su sexualidad.