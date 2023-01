Educar es un proceso para construir, no para adoctrinar

Inicio del año escolar y las tempestades arrecian otra vez: filas en los colegios, propuesta del Ministerio de Educación de introducir innovaciones al currículo escolar, amenazas de paros de las federaciones de maestros urbanos y rurales, asociaciones de padres de familia protestando, etc. Y el dengue al acecho. Antes fue la covid-19.

Es un cuento de nunca acabar. Es que la educación nunca fue prioritaria en los 198 años de la República y 15 del Estado Plurinacional. A pesar de la fuerza revolucionaria que conlleva sembrar educación y formar ciudadanos íntegros, creadores y libres.

A pocos días de comenzar el año escolar dos temas vienen centrando la atención de los involucrados y de la prensa: la propuesta de la nueva malla curricular y el incremento de las mensualidades en el sistema privado, pero cero debate sobre temas que son cruciales, como: la calidad educativa, retos del sistema educativo nacional frente a la vida y los problemas, la actualización y formación de los docentes a la par de los cambios, el perfil del estudiante que se está formando, si los programas escolares llegan al último rincón del país y si abarcan a todos los niños y niñas y otros.

El Ministerio de Educación ha planteado incrementar alternativas en la malla escolar 2023, desde temas de la vida diaria, los idiomas nativos, las tecnologías como asuntos políticos doctrinarios, aspecto que contamina esta interesante propuesta educativa. Entre los cambios importantes tienen que ver con las transformaciones que Bolivia afronta, como el uso de las tecnologías, las redes sociales, la mecatrónica y robótica; además de los problemas diarios que hay que saber cómo manejarlos: la vigencia de los derechos humanos, las violencias hacia la mujer, la educación sexual, sistemas de democracia y similares. Además de las lecturas de libros y concientización sobre los problemas ambientales y los riesgos del cambio climático.

Uno de los más cuestionados es la visión parcial o el adoctrinamiento que se pretende inculcar en los estudiantes, sobre los sucesos de octubre de 2019 y la idolatría a un personaje de la historia boliviana. Ojo que educar es un proceso para construir, forjar ideales, sueños y humanidad. No es para adoctrinar, ni para manipular.

Este inconveniente tendrá que ser resuelto a la altura de la historia, tomando como base los principios universales del proceso educativo y no responder a caprichos políticos. A pesar de esta contradicción, el planteamiento del Ministerio de Educación busca responder a los actuales desafíos y es preciso que las federaciones de maestros urbanos y rurales, las asociaciones de padres de familia miren con proyección estos cambios y no se encierren en una burbuja para no ver la realidad boliviana que es intensa, cambiante, compleja y diversa.

¿Están los profesores capacitados para afrontar estos cambios en la malla curricular o conocerán los temas planteados, como la robótica, uso de las redes sociales, las leyes sobre derechos humanos, la salud sexual reproductiva, el sistema democrático? Probablemente, el Ministerio de Educación no generó los suficientes espacios de debates y de socialización sobre su propuesta y ahora busque imponer su visión, cuando lo aconsejable era y es conversar y convencer a quienes tendrán la responsabilidad de concretar estos cambios; es decir, los profesores urbanos y rurales, también los padres de familia.

Pero es una falla que se está a tiempo de enmendar, realizando encuentros de discusiones y de aportes para mejorar la propuesta que debe tener el objetivo de mejorar el sistema educativo, conjugando la dialéctica de la teoría y de la praxis. El filósofo John Dewey decía que “la educación no es cuestión de contar y que te cuenten, sino un proceso activo y constructivo”.

Este proceso tiene como escenario la realidad de todos los días y sus problemas, ante lo cual, debe haber respuestas claras de parte del conjunto de los actores: maestros, directores, autoridades educativas y padres de familia. George Steiner en su Lecciones de maestros, advirtió que: “La mala enseñanza es, casi literalmente asesina y, metafóricamente un pecado. Disminuye al alumno, reduce a la gris inanidad el motivo que se presenta. Instala en la sensibilidad del niño o del adulto el más corrosivo de los ácidos, el aburrimiento, el gas metano del hastío”.

Miedo al cambio, miedo a los retos, miedo a afrontar los enormes y contradictorias transformaciones, al parecer, es el sello actual que impera en esos actores de la educación. Por ello, la oposición a la propuesta de la nueva malla curricular, que tendrá que fijarse como ruta profundizar los nuevos paradigmas del presente y futuro, resolviendo los conflictos diarios en la familia, en los grupos de amigos, en la sociedad y forjar un ciudadano de la democracia.

Estimados oporomboe (profesores) ahí tienen esos grandes retos que asumir y no queda otro camino que prepararse, actualizarse, seguir formándose con más intensidad para satisfacer la curiosidad, las dudas de sus alumnos. Recuerden lo que dijo el gran científico Albert Einstein: “El maestro debe ser una especie de artista en su actividad. La continuidad y la preservación de la humanidad dependen, por tanto, en un nivel mayor que antes, de las instituciones de enseñanza”.