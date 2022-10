El ABC de la protección de DDHH en la Convención Americana

La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, ha internacionalizado la justicia; y puso fin a la idea de la soberanía estatal absoluta, que bajo su amparo algunos gobiernos cometieron atrocidades en contra de seres humanos.

Con la vigencia de la Convención ocurrida en noviembre de 1969, el Estado pasó a ser responsable frente a la Comunidad Internacional, no sólo de sus actos sino también de sus omisiones; en lo que respecta a los derechos humanos.

Para tal fin, se establecieron varios mecanismos. Uno de ellos son las denuncias o quejas, que pueden ser formuladas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por “cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización”.

La Comisión admitirá la denuncia siempre y cuando se cumplan los requisitos siguientes: 1) se hayan agotado los recursos judiciales internos dentro del Estado denunciado - salvo se hubiera impedido su ejercicio o retrasado injustificadamente la decisión -; 2) la denuncia se presente dentro del plazo de seis meses computable desde la fecha de la decisión estatal definitiva; 3) no esté pendiente un otro procedimiento de arreglo internacional - como por ejemplo una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas - y, 4) no sea manifiestamente infundada o una reproducción de otra anterior.

Admitida la denuncia, la Comisión investigará los hechos y mediante un “informe de fondo” decidirá si hubo o no violaciones a los derechos humanos. Paralelamente realizará funciones de conciliación a fin de lograr un arreglo amistoso dentro del respeto de los derechos protegidos.

El asunto puede, o bien ser sometido a decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o bien quedar definitivamente en manos de la Comisión.

Para que la Corte tome conocimiento del caso deberán concurrir las siguientes condiciones: 1) Los Estados partes en la controversia o de la nacionalidad de la presunta víctima, deben haber reconocido la competencia de la Corte – condición que tiene el propósito de respetar la soberanía de los Estados - y 2) La propia Comisión o los Estados Interesados deben someter el asunto a competencia de la Corte, en el término de tres meses a partir de la emisión del informe (art. 51); plazo que puede ser suspendido cuando el Estado haya demostrado su voluntad de implementar las recomendaciones, mediante la adopción de acciones concretas.

Puesta en conocimiento de la Corte, la denuncia adquirirá la calidad de demanda y en juicio las partes deberán presentar sus pretensiones, argumentos y pruebas. Finalizado el contencioso internacional la Corte emitirá un fallo motivado definitivo e inapelable.

En caso que no se cumplan las dos condiciones requeridas, la Corte no puede conocer el caso y consecuentemente será la propia Comisión la que deberá emitir, por mayoría absoluta de sus miembros, su opinión y recomendaciones acerca de las medidas a tomar, fijando un plazo para su ejecución; quedando además encargada de vigilar su cumplimiento.

A objeto de preservar la imagen y dignidad de las personas involucradas, el informe no puede ser público; y consecuentemente la Comisión lo notifica únicamente a las partes (el Estado y el peticionario). La condición de confidencial persistirá entretanto exista la disposición por parte de las autoridades del Estado acusado de asumir las medidas recomendadas para reparar el daño causado. En caso de no hacerlo, a manera de denuncia pública, el informe será divulgado y puesto en conocimiento de los Estados miembros de la OEA, cuidando no afectar los derechos individuales.

A pesar que el informe emanado de la Comisión tiene el propósito de investigar y concluir si hubo violación de Derechos Humanos, el mismo no tiene el carácter vinculante que tiene una sentencia de la Corte. Sin embargo, en las relaciones internacionales la condición de vinculante es sólo un formalismo jurídico, porque la reputación, credibilidad, el buen nombre, en síntesis, la buena fe del Estado, es un valor apreciable y consecuentemente no hace falta estar compelido formalmente para cumplir las obligaciones internacionales, máxime si estas están referidas a Derechos Humanos.

Anualmente tanto la Comisión como la Corte emiten un informe sobre los casos ante los miembros de la Asamblea General de la OEA, próximo encuentro que está previsto a llevarse a cabo del 5 al 7 de octubre del 2022, en Lima - Perú.

Windsor Hernani Limarino es ex becario del Comité Jurídico Interamericano