El “acuerdo criminal”

En el universo comercial y mercantil, todos los días se suscriben documentos de contraprestación, uno que dispone y beneficia a otro y otro que debe cumplir, ergo, este normal funcionamiento de negocio entre partes, ha perdido la costumbre del cumplimiento de la obligación por buena fe, más al contrario, el criminal, utiliza este mecanismo jurídico que da la imagen de legalidad, para la búsqueda de un beneficio a través del engaño y el fraude.

Uno de los negocios que actualmente ha causado perjuicio en unos y beneficio en otros, es el resultado del acuerdo entre particulares y entidades jurídicas, para un determinado negocio comercial o mercantil donde una de las partes, dispone parte o la totalidad de su patrimonio en favor de otro que promete una contraprestación de interés mutuo. Y es así que entre estos negocios de naturaleza jurídica, se tienen los contratos de préstamo de dinero, documentos de reserva de compra venta de muebles o inmuebles y negocios mercantiles entre personas jurídicas, sin embargo, el incumplimiento del acuerdo entre partes da origen a una problemática común en nuestros días, ya que no todos los negocios jurídicos son celebrados de buena fe, ya que el criminal es el que se aprovecha de este elemento para obtener un beneficio ilegal que va en perjuicio de su acreedor.

Muchos se preguntarán ¿cómo puede haber estafa a través de un negocio plasmado en documento público o privado que es pasible a ser reclamado en la vía ordinaria o propiamente dicho, en un proceso monitorio ejecutivo de cobro de dineros? Para este supuesto, se debe entender que el delito de estafa no castiga en si el negocio jurídico, sea esta con naturaleza de reserva de compra venta de bienes muebles o inmuebles, préstamo de dinero o compra de productos y otros en los que el posible agraviado dispone de su dinero para la adquisición de un beneficio que pretende tener. Si no, lo que el delito de estafa castiga en el universo del negocio jurídico ves el ánimo del engaño con el que el criminal, deudor o beneficiario actúa para que el acreedor o víctima, a través de un error provocado por el delincuente, disponga de su patrimonio en favor de este, porque el documento, en muchos casos, sirve solo para mostrar una supuesta legalidad del negocio celebrado entre partes, puesto que sirve solo como un instrumento de engaño más puesto al servicio de la estafa.

Ante los concurrentes casos de estafa habidos en nuestro estado boliviano, es importante que la gente sepa y acuda al profesional idóneo para informarse sobre los beneficios y peligros que acarrea la práctica de un negocio jurídico, esto para no correr el riesgo de un eventual hecho de estafa, puesto que para este tipo de acuerdos es importante que el contrato establezca mecanismos y seguridades, para que el acreedor tenga la seguridad de recuperar su patrimonio para no ser víctima de estafa, puesto que a título personal de este escritor, la garantía del común supuesto, “garantizo el cumplimiento de la deuda con todos mis bienes habidos y por haber” no genera seguridad jurídica para un efectivo reclamo de un derecho, por lo que, este texto también puede ser considerado como un elemento fraudulento al servicio de la estafa.