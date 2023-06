El adolescente frente al bullying o acoso en las unidades educativas

El bullying en la actualidad es un problema común en las instituciones educativas, consiste en maltrato físico, verbal o psicológico, repetido dentro y fuera del aula, entre los estudiantes, el objetivo es someter a la víctima, pero afecta negativamente la salud física, el bienestar emocional y rendimiento académico.

La juventud es la edad dorada de la vida, ser joven significa no ser más un niño. En ese típico sentimiento infantil de pequeñez y dependencia, un adolescente ya no necesita estirar el cuello para mirar a los adultos. Se encuentra al mismo nivel que ellos. y comienza a ser reconocido. Para un ser humano y capaz de aprovechar al máximo las oportunidades que se le ofrecen, es muy importante que deje de lado las formas infantiles de comportarse, que debemos asumir la responsabilidad, aprender a ser considerado y aceptar pequeños contratiempos, sólo así es posible alcanzar la madurez física y mental. Lo malo de todo es que una parte de nosotros, de nosotros mismos, se empeña en persistir en comportamientos infantiles, seguir siendo el centro de atención. Esto explica las rabietas, las demandas y el llanto. Y los demás, creciendo físicamente y rezagados en el desarrollo mental, quedamos en un nivel infantil, con una lucha interior entre el deseo de ser independientes y autosuficientes y la realidad de nuestros padres que siguen protegiéndonos de la dura realidad

Otro problema es acostumbrarse a muchos cambios, resulta que era un niño, él está acostumbrado desde hace mucho tiempo, la niña comienza a mostrar cambios físicos y cambios biológicos en el cuerpo, el tono de voz del niño que a menudo siente vergüenza, El cuerpo se vuelve activo, lo que puede causar sentimientos a los que no están acostumbrados, dejándolos confundidos y tensos. No es de extrañar que a veces se sientan tan frustrados o deprimidos y dueño del mundo. Todo esto es obra de la naturaleza para preparar a los jóvenes para la madurez sexual, y dado que cada uno de nosotros se desarrolla a un ritmo diferente, esto no debería preocuparnos. O algo audaz porque quieren que sus amigos se den cuenta y les presten más atención, pero la popularidad que ganan a través de estos métodos no es satisfactoria ni duradera, y cambiar el comportamiento para mejor es un proceso lento y doloroso, el bullying o acoso en la unidad educativa debe ser considerado y evitado de la siguiente manera:

1.- Olvidar y desechar de la mente los agravios e insultos, esto nos ayudará a calmar y sobre todo controlar nuestras reacciones e impulsos y así evitar un choque que pudiera tener consecuencias nada agradables.

2.- Tener un sentido filosófico de lo que es la vida y colocarse en situaciones no de él mismo, sino también de los demás, esto nos ayudará a comprender que la persona que reacciona, puede tener problemas.

3.- Aprender a aceptar y a ceder un poco y no encerrarse en uno mismo, no aceptando sugerencias que puedan ser beneficiosas.

4.- En el momento de ira, furia o mal carácter, esa energía deberá ser aprovechada en una ocupación constructiva o algo que distraiga escuchando música, leyendo, arreglando cualquier objeto etc.

5.- Realizar una autoevaluación, si fuera negativa, tratar de corregir, si es positiva, reconocer las propias habilidades y valorar para tener mayor confianza en sí mismo.

6.- Actuar con diplomacia dentro del marco de la colección, y obtener lo que se desea sin atropellos ni prepotencias, es una de las vías para el buen entendimiento, consiguiendo un porcentaje a favor y no ser rechazado o negado.

7.- Tener un consejero espiritual que sea modelo, con preferencia persona mayor y de experiencia, donde uno deposite toda la confianza.

8.- Evitar las malas compañías, así como lecturas perjudiciales, que no estén ajustadas al desarrollo psicobiológico social de la adolescente y el uso del internet de manera incorrecta y por un tiempo indeterminado.

9.- Tratar de estar ocupado siempre para evitar malos pensamientos o actos que no estén encuadrados dentro de las normas sociales y morales.

10.- Ser auténtico cortés, así como respetar a todas las personas que nos rodean hermanos parientes, amigos, etcétera.

11.- Ser comunicativos con los padres, no mentir, ni engañar a los mismos, procurando tener la confianza máxima con ellos.