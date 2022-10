El amor es más fuerte que las carencias

No soy un experto en cine, ni mucho menos, pero al ver Utama, me saltaron muchos sentimientos, se me hizo un nudo en el corazón que me obliga a sacar palabras que ojalá expresen mis emociones. Me sorprendió la sencillez de los diálogos, quizás por sencillos más veraces, que expresan el amor cotidiano entre una pareja de gente mayor, pero también de amor entre un joven y sus abuelos; en la película todo es llano, lo complejo se volvió simple, legible para todos, no solo para la razón sino también para el corazón. La película está situada en el norte de Potosí, por Colcha K, donde todos imaginan la existencia de pobreza extrema y miseria; claro que en el lugar existen muchas carencias, la principal del agua, ausencia de agua que es un dato de siglos de ese lugar, carencia que hace parte de la tradición de esa geografía, pero agravada por la modernidad del cambio climático que ni siquiera es capaz de oír los ruegos o atender a las ofrendas de los pobladores de la región para que llegue el agua. Mezcla de tradición y modernidad la cuestión del agua, como es un mix la cultura tradicional de los abuelos y el intento de chatear con su celular por parte del nieto, el que, en la charla, entendiendo poco el quechua de los abuelos, está presto para ver sus mensajes en su celular.

Hay carencias materiales, es cierto; no hay agua, es verdad; pero no hay una respuesta plañidera del matrimonio, no hay llanto excesivo, ni siquiera en el entierro del abuelo; es que las carencias están borradas o puestas en un segundo lugar por el amor de esa pareja que se ama mutuamente, que se quiere por décadas y que se respetan de la misma manera. El abuelo apegado a sus tradiciones, al trabajo duro, a su idioma, a sus querencias, a su cultura y a su intento de querer su casa, su tierra y no olvidarla. Ella laboriosa, también acostumbrada al trabajo duro, llena de fortalezas, de silencios que expresan su estado de ánimo. Es una lección la vida la de la pareja y, en especial, cómo toman el ciclo de la vida, sin dramas, ni llantos, sabiendo que la muerte es una parte más de la vida, a la cual hay que esperarla con tranquilidad, sin alboroto, pero dando consejo y heredando, en este caso al nieto, lo poco que se tiene para que éste pueda salir adelante, a ése que, con pocas palabras y más acciones, ha sabido ganarse el cariño de los abuelos. Hermosa la esposa del abuelo que, a pesar del dolor de la cercanía de la muerte de su pareja, no olvida lo cotidiano y sabe que la vida sigue y que, por eso, es capaz de tejer ropita para el bisnieto o bis nieta que se avecina.

Está claro que hay falta de agua, que las carencias obligan a la gente, quizás a la mayoría, en especial a los jóvenes, a migrar; pero es también verdad que muchos se aferran a su tierra, a sus costumbres, a su cultura, y que no quieren ser extranjeros en la ciudad ni arrimados en la casa de los hijos o nietos que se fueron a los centros poblados de nuestro país.

El núcleo de la película no es local, no es un relato provinciano, no es solo la vida en Colcha K, es algo más profundo y universal: el amor de la pareja que se da en cualquier parte del mundo, el amor de abuelos a sus nietos que existe en París o en el norte de Potosí, es la sobriedad que debiese existir en todo el mundo, es el respeto entre generaciones que tendría que estar desparramado en la geografía universal, es la migración, ésa que se produce hace siglos y que sigue existiendo en el presente, es la falta de agua que azotó siempre al norte de Potosí y que, ahora con el cambio climático, azotará a todo el mundo.

Gran regalo de los Loayza a la cinematografía, tremenda madurez de un joven que la dirigió, lección de cómo se trabaja en familia. Gran ofrenda para un país que vive abrumado por las carencias, las desinteligencias, por las miserias humanas, por la falta de valores. Gran reivindicación de valores universales como el amor de pareja, el respeto intergeneracional y el cuidado que se debería tener por el medioambiente.