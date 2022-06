El año 2020

Los funcionarios de gobierno, para hacer más digerible su eslogan de que estamos saliendo adelante, hacen comparaciones de la situación actual con lo que ocurrió en el atípico año 2020. Ignoran deliberadamente los efectos de la pandemia del Covid-19 y atribuyen todos los infortunios a la supuesta mala gestión del gobierno de la presidente Añez.

Los economistas dirán que la pandemia fue un shock exógeno. Era en gran parte imprevisible y los mejores cerebros del mundo entero trataban de indagar sus orígenes, su duración y los remedios, sea para evitarla o para paliarla. Los esfuerzos académicos no fueron inútiles y condujeron al desarrollo de las vacunas en un tiempo récord. Ellas aparecieron en los países de economía avanzada en el segundo semestre de 2020. Las vacunas fueron importantes por sí mismas y también porque cambiaron las expectativas, tanto del público como de los hacedores de política.

El país estaba muy poco preparado cuando comenzó la pandemia. Según datos del Banco Mundial tenía 1,3 camas de hospital por mil habitantes. Las unidades de terapia intensiva (UTI) eran todavía más escasas. En la primera ola de las cuatro que sufrimos la letalidad era muy alta. La conclusión de las autoridades de ese momento era tratar de aplanar la curva de contagios, reduciéndolos disminuiría también el número de fallecimientos.

Muchos países, tanto de economía avanzada como en desarrollo, aplicaron la estrategia de confinamiento estricto, que había tenido éxito en Wuhan, China. Ex post parece que no fue la mejor estrategia, aunque aún ahora la han estado aplicando en Shangai y otras ciudades del sudeste asiático.

Ante la incertidumbre radical que se tenía frente a la pandemia, la recomendación casi unánime de las autoridades sanitarias del mundo entero y de la Organización Mundial de la Salud era la de seguir el ejemplo de Wuhan. Es lo que hizo el gobierno de la presidente Añez, aun sabiendo que la medida implicaba altos costos económicos y políticos. La prioridad era la salud de la población.

Los modelos epidemiológicos, que se emplearon ese año y después tenían muy bajo poder predictivo. Fue un error no complementarlos con tests y rastreos de los infectados. La cuarentena era inmensamente impopular, aun si en barrios enteros de las ciudades y en el área rural no se la cumplía. Los bonos que se otorgaron fueron completamente insuficientes y la logística para distribuirlos no fue la más apropiada.

Con la pandemia, se desnudaron las carencias, que venían desde antes, de nuestra infraestructura de salud. Se trató de salvar la situación con medidas improvisadas, cuando no inoportunas. Es así que la tan cuestionada adquisición de respiradores se efectuó cuando había pánico en su demanda mundial, que las fábricas no daban abasto, y que sus precios se habían disparado (The Economist 19-3-2020).

Los costos económicos causados por la pandemia fueron gigantescos. El año 2020 terminó con una caída de casi 9% del PIB; en el segundo trimestre de ese año el PIB había disminuido en casi 13% con relación a periodo similar del año anterior. Desde que se tiene registro, nunca el país había sufrido un desplome de esa magnitud. Todos los países de la región sufrieron caídas, algunos de ellos como el Perú y la Argentina, aún más violentas que la nuestra.

En el primer trimestre que siguió al comienzo de la pandemia, se produjo una fuerte disminución en los precios de nuestras exportaciones, aunque luego se recuperaron rápidamente, para sorpresa de muchos. El estrés fiscal fue también muy considerable y fue agravando los déficits que se tenían desde 2015. Con una economía que estaba parada, se recaudaba mucho menos, en un momento en el que había que efectuar gastos adicionales en salud y en asistencia a los hogares. El déficit del Sector Público No Financiero llegó a casi 13% del PIB, en gran parte financiado con créditos del BCB. El bloqueo a la asignación del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI fue una gran irresponsabilidad del MAS, motivado por fines bajamente políticos.

El desafío era formidable, cualquiera que hubiese sido el gobierno. No es honesto intelectualmente ignorar los hechos o descontextualizarlos.