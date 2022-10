El apoyo público del gobierno de Arce al régimen de Irán

Ete pasado 9 de Octubre la agencia oficial de noticias de Irán IRNA reportó que la embajadora de Bolivia en Irán, Romina Pérez, condenó los “disturbios” en ese país, refiriéndose así a las protestas feministas por la muerte de Mahsa Amini, y también expresó confianza y apoyo por el “querido líder de Irán”. Al día siguiente, la embajadora Pérez publicó un video en redes asegurando que sus palabras fueron “manipuladas” por IRNA y que en ningún momento el gobierno boliviano emitió una posición respecto a las protestas dado que respeta “la no-injerencia y soberanía”. Mientras esta aclaración intenta pintar al gobierno boliviano como neutral respecto al régimen iraní y su represión a las protestas, la historia de proximidad entre el gobierno del MAS, tanto de Evo Morales como de Luis Arce, y el del Ayatollah Ali Khamenei en Irán dice lo contrario. Desde la presencia del ministro de exteriores de Irán en la posesión del presidente Arce en La Paz el 2020, hasta las reunión en persona del presidente Arce con el presidente Raeisi en Nueva York el mes pasado, el gobierno boliviano ha demostrado apoyar y negociar de forma cercana con este régimen que hoy reprime violenta y brutalmente protestas feministas en su territorio.

Más allá de las “aclaraciones” de la embajadora Pérez esta semana, la posición del gobierno boliviano al mando del Movimiento al Socialismo ha sido históricamente clara en su apoyo al régimen iraní. Evo Morales visitó Irán para reuniones bilaterales con el entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad tres veces durante su mandato (2008, 2010, 2013) y por su parte Ahmadinejad visitó a Morales en La Paz también tres veces logrando así visitas anuales entre ambos (2007, 2009, 2012). Durante estas reuniones se lograron acuerdos en temas económicos, diplomáticos y de armamento militar. Uno de los puntos principales de estas negociaciones fue la posible exportación de litio boliviano a Irán, lo cual despertó la alarma internacional por posible producción de armas nucleares por el régimen iraní con estas exportaciones.

El gobierno del presidente Arce ha sido igual de cercano con el régimen iraní desde su primer día en el ejecutivo. El ministro de relaciones exteriores de Irán, Javad Zarif, estuvo presente en la posesión de Arce en La Paz el 8 de noviembre de 2020. De forma recíproca, el ministro de exteriores Rogelio Mayta estuvo presente en la posesión del presidente Raisi en Irán en agosto del año pasado, ocasión en la que dicho presidente incluso expresó su preocupación porque la relación entre ambos países debería ser aún más estrecha. La prensa en Irán reportó dos meses después de esto que la embajadora López tuvo exitosas reuniones con el director de la Cámara de Comercio, Industrias, Minas y Agricultura de Irán, Gholam-Hossein Shafeie. En estas reuniones, la embajadora López solicitó inversiones iraníes en Bolivia en áreas de minería, hidrocarburos y petroquímicos, exponiendo también el poco interés del gobierno boliviano en la protección del medio ambiente y empleo de energías sustentables. Además añadió que el área de cooperación más importante entre Bolivia e Irán continúa siendo el litio.

¿Debería ser sorpresa, entonces, que el gobierno boliviano exprese públicamente su apoyo al régimen iraní en un momento histórico donde las violaciones a derechos humanos de este gobierno se están exponiendo internacionalmente? Las protestas respecto a las cuales el gobierno de Arce pretende no tomar una posición debido al respeto a la soberanía, son protestas que exigen respeto básico a los derechos de las mujeres y libertad de expresión en el país de su cercano aliado, ¿acaso no es esto algo que tanto la constitución boliviana como su gobierno supuestamente apoyan? Quienes vivimos en Bolivia sabemos que no.

Desde el asesinato de la joven Mahsa Amini el pasado 16 de Septiembre a manos del régimen, más de 40 ciudades en Irán se han levantado en protesta y debido a la represión gubernamental ya se cuenta más de 180 fallecidos. La sangre de esas mujeres está en las manos del gobierno iraní de Ayatollah Ali Khamenei, y por extensión, en las manos de líderes y gobiernos que pública y privadamente apoyan y fortalecen a este régimen con sus recursos. Aunque el gobierno boliviano intente quitarse de encima las declaraciones de la embajadora Pérez, el apoyo directo, constante y público del gobierno del MAS al régimen iraní, que mata y abusa a sus ciudadanos de forma impune, es claro e innegable.

Mi solidaridad, respeto y apoyo a todas las valientes mujeres de Irán, y a todos los que protestan hoy por su derecho a ser libres.