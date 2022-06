El camino errado a la sostenibilidad del turismo

Mientras en otros países los sectores del turismo debaten y adoptan las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT) y de otros actores internacionales para que se impulsen y adopten los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en otros, como el nuestro, perdimos la brújula, por tanto, el norte en materia de gestión y sostenibilidad del turismo y no sabemos para dónde vamos. Lo peor, no tenemos con qué ni con quiénes salir de esta crisis que vive el sector.

Muchos centros de estudios superiores y/o universidades, como es el caso de la Universidad Científica del Sur del Perú, junto a la Universidad Islas Baleares de España, se comprometieron con el proyecto “El reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la educación superior en Turismo”, investigación que se da en el marco de la XVII Convocatoria de Ayudas para Proyectos de Cooperación e Investigación Universitaria en el Desarrollo 2022. El estudio busca analizar de qué manera, en función de los estudios de turismo, se puede sensibilizar, concientizar y promover el compromiso individual y colectivo del alumnado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de la promoción de una visión global, crítica y positiva de la situación mundial.

El proyecto contará con la participación de investigadores y estudiantes de las carreras de Turismo Sostenible y Hotelería, los cuales abordarán de manera integral la problemática planteada. La primera etapa dura un año y consiste en conferencias, en la participación de docentes de ambas universidades y en la intervención del alumnado en conocimientos de ODS y sobre turismo sostenible.

Es así, la visión al 2030 es promover la cultura de los principios y objetivos de Turismo Sostenible para adaptar la actividad turística a los nuevos escenarios como son el cambio climático y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, haciendo del turismo una actividad sostenible ambiental, social y económicamente responsable que fortalezca la cultura sobre la sostenibilidad discursiva, teórica y depredadora en áreas protegidas y biodiversas que están ejerciendo algunos gobiernos en la región.

Sólo como ejemplo, preocupa de sobremanera lo que ocurre en el Madidi y la Amazonía, y las acciones de las empresas mineras atentando contra la biodiversidad, donde Alex Villca se ha convertido en un Quijote que lucha contra molinos indomables, donde solamente él y sus hermanos condicen con lo que manifiesta la prestigiosa investigadora de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad San Martín de Porres del Perú, Isabel Álvarez Novoa, que la “La biodiversidad no es una despensa, es cultura viva; por tal razón, hay que sustentarla y mantenerla”. Especialistas de diversas partes del mundo señalan que existen miles de especies de flora y fauna que están desapareciendo sin que el hombre tome conocimiento de su existencia porque solo destruye la naturaleza y no la conserva.

El horizonte que se avecina para el turismo en el país no es alentador y, reafirmo una vez más, que ha llegado el momento de replantear el modelo de desarrollo, los paradigmas y los postulados, que después de la pandemia y la crisis han dado un giro de 180 grados. Pero los centros universitarios en el país siguen siendo entes aislados ante la gestión, el desarrollo y la promoción del turismo; carecemos de propuestas e investigaciones o talvez están en despensas o gavetas llenos de polvareda. El sector privado del turismo, si bien ha sido el pujante hasta ahora de lo poco que hemos logrado a nivel de la región, es conformista, no tiene la fuerza, el norte ni un diagnóstico claro sobre la crisis del turismo en el país; hace un mes que solicitaron el cambio a una norma, nada al momento, y como si eso además solucionaría nuestra crisis estructural, hacen propuestas de reactivación cuando sabemos que el Estado no tiene recursos económicos para el sector; perdimos alrededor de $us 46 millones en los últimos 5 años por la no activación de una Ley y a nadie parece quitarle el sueño o importarle en lo mínimo. No es de extrañar, porque aparte de la inoperancia del ente rector del turismo, también fue algún sector privado que puso piedras en el camino para que no se active. Muchos empresarios del sector prefieren las cosas como están y le temen al cambio porque talvez podría afectar sus oportunidades o privilegios. La mayoría de los municipios y gobernaciones están perdidos en el limbo, sin recursos económicos, sin planes y políticas turísticas. ¿A qué se dedican?

Este panorama ha visibilizado nuestras carencias como sector y sociedad, solo espero que seamos capaces de combatir esta crisis y pase, y nos convierta en un sector más empático, más resiliente, menos conformista y egoísta, y en un país más competitivo, ambicioso, pujante y realista en términos de sostenibilidad del turismo y para que de una vez por todas pongamos en práctica los objetivos del desarrollo sostenible.