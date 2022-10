El déficit público y el monumental despilfaro que no cambió en nada la Bolivia colonial

En los últimos días en Bolivia se dieron varias protestas de muchas organizaciones y sectores sociales. Si bien hay problemas y pedidos múltiples, uno que llamó poderosamente la atención es el relacionado a la Gestora Pública. Dicha institución ya fue creada hace varios años, pero debido a la incapacidad del gobierno no pudo entrar en funcionamiento y menos traspasar sólo los datos de los beneficiarios a un nuevo software para su administración.

En este interín el principal argumento fue que el “Estado es un mal administrador”, y que nuestros ahorros de toda la vida; podrían desaparecer. Ciertamente, aunque digan que existen “candados” que cuidarían nuestros ahorros, sabemos que ni siquiera la Constitución es un buen candado cuando hay intereses políticos. Lo cierto es que, administrarán 23 mil millones de dólares -más del 50% del PIB-; de los cuales, por lo menos 7 mil millones de dólares ya fueron dispuestos por el Estado, (inversión pública o gastos) y 13.500 millones dólares, ingresaron al sistema bancario para otorgar préstamos o crédito a los ciudadanos bolivianos.

Por otro lado, estas dudas sobre la administración de las empresas estatales no son nuevas, pero parece que ahora es el momento propicio para discutir tardíamente estos temas. Recordemos que antes del 85, el rol del Estado se concentraba en este tipo de política, y recordemos también que fue un fracaso rotundo no sólo en Bolivia, sino en todo el continente. Las empresas tuvieron que cerrarse porque eran ineficientes, corruptas y desangraban los escasos ingresos del país y de todos los bolivianos.

Uno de los principales temores es que dispongan la plata de nuestros ahorros, que como vimos, eso ya ocurrió, pero el otro temor es que se puedan robar ese dinero. Como sabemos, el Estado no es sólo un mal administrador de las empresas, sino que el problema de la corrupción ha subsistido por décadas, siendo un fenómeno que detiene el desarrollo del país y de cada uno de los bolivianos.

El problema del modelo económico impuesto en la actualidad, es que el rol del Estado determina el devenir de la economía del país, con un excesivo tamaño enfocado en la reproducción de poder y el control de la economía de los ciudadanos. Por estas razones, tenemos en la actualidad un Estado productor o capitalista que compite con el emprendimiento privado y despilfarra los recursos de los bolivianos. Sin bien el discurso gubernamental es que además el modelo económico está basado en la distribución de los excedentes de las empresas públicas y la explotación e industrialización de recursos naturales, lo cierto es que básicamente, esos excedentes no existen.

Cuando el gobierno publica y anuncia datos sobre las empresas públicas, nos muestra el déficit o superávit corriente, lo cual representa los ingresos y gastos de operación en la gestión respectiva, sin tomar en cuenta gastos de inversión, deudas y otros.

Si un ciudadano tiene dinero para invertir, tiene dos objetivos importantes. El primero, contar con recursos mensuales que le permitan mantener a su familia, y el segundo, recuperar su inversión. Si no se cumplen estos dos objetivos, se dice que la inversión fue mal hecha o simplemente, fue ineficiente. Nadie debería darse el lujo de no recuperar su inversión, menos cuando trabaja con dinero que no es suyo.

El déficit o superávit de las empresas públicas entre el 2005 y 2021 -en todo este intervalo de tiempo-, el Balance Corriente es positivo, o lo que es lo mismo, muestra ganancias. El año 2008, por ejemplo, se tuvo un excedente o ganancia de 5.965 millones de bolivianos (fue el máximo). Ese excedente de las empresas públicas fue disminuyendo paulatinamente, hasta llegar al año 2021 a un monto de 1.461 MM de Bs. Sin embargo, cuando vemos el déficit o superávit global, resulta que, a partir de 2012 en adelante, muestra pérdidas. La más pronunciada, el 2012, con -9.012 millones de bolivianos. Asimismo, para 2021 el déficit global de las empresas públicas mostraba -2.331 millones de Bs de pérdida para el Estado, y, por lo tanto, para todos los bolivianos. Estos datos parecen no importarle al gobierno, primero porque no los difunde, y segundo, porque me imagino que no creen necesario, recuperar la inversión realizada en las empresas públicas.

Para concluir con el análisis del déficit global y corriente de las empresas públicas, entre el 2005 y 2021, el superávit corriente total alcanza a un poco más de 50 mil millones de Bs, pero el déficit global – que incluye el corriente-, muestra una pérdida de casi 21 mil millones de Bs. Claramente, la política de empresas públicas estatales que generan excedentes para ser distribuidos a los más pobres, es un rotundo fracaso.

Dentro de este balance de ingresos, gastos e inversión se encuentra también la renta petrolera, que fue uno de los más importantes ingresos del gobierno los últimos años. Entre el 2005 y 2021, dicho monto alcanza a un poco más de 45 mil millones de dólares o su equivalente en bolivianos, más de 300 mil millones. Los montos mencionados, no se recuperarán nunca más.

Para quien piense que este monto; que además es una pequeña parte de las pérdidas generadas durante estos años, es insignificante, resulta que podíamos haberlo invertido en 500 mil empresas con 100 mil dólares de inversión cada una. Si cada una de estas empresas contrataba 10 empleados, podíamos haber dado empleo sostenible básicamente a la totalidad de la población en edad de trabajar.

Si a estos montos de dinero que jamás serán recuperados le sumamos la pérdida de las reservas internacionales netas, la deuda interna y la deuda externa, podíamos haberle regalado a cada boliviano mayor de 8 años, 100 mil dólares.

La evidencia muestra que la economía boliviana se encuentra en una fase, con una fuerte escases de recursos, con déficits públicos elevados y crónicos desde 2014, y, por supuesto, la proyección para el 2022 es también deficitaria (-8,5% del PIB). El déficit acumulado del Sector Público no Financiero entre 2014 y 2021 supera los 17 mil millones de dólares. ¿Pero cuál es el verdadero riesgo?

La historia se repite. En la década de los 80 varios países vivieron la siguiente historia.

La disponibilidad de créditos externos permitió a muchos países aumentar enormemente sus gastos, incluso sin aplicar impuestos adicionales. El déficit estaba relacionado a empresas estatales y gobiernos locales ineficientes con déficit crónicos. El fuerte endeudamiento permitió evitar la inflación, pero cuando este se acabó, los países se vieron arrastrados a la inflación. Otra característica común fue que los países dejaban que sus monedas estuvieran altamente sobrevaluadas, creando de este modo fuertes desincentivos a las exportaciones. bajo un tipo de cambio fijo. Los intentos del gobierno de financiar un déficit por medio de préstamos del banco central llevaron a un exceso de moneda nacional en manos de las familias. Las familias tomaron este dinero y lo convirtieron en divisas al tipo de cambio oficial. Las reservas de divisas del banco central disminuyeron, en tanto que creció la tenencia de divisas en manos del público (fuga de divisas si salen al exterior). Además, existían expectativas de devaluación, lo cual aceleró el proceso.

La base de la evidencia histórica nos dice que, los déficit grandes y crónicos se transforman en importantes explosiones de precios. El gobierno puede acudir a deuda externa, pero cuando esta fuente de ingresos se acaba, acuden al financiamiento monetario. Si el gobierno está tratando de demorar el inicio de la inflación, mantendrá un tipo de cambio fijo incluso después de haber comenzado con el financiamiento monetario, controlará precios y aplicará subsidios. El resultado será una mayor caída de las reservas de divisas, la cual se mantiene hasta que ocurre un ataque especulativo sobre la moneda y no queda más que devaluar.

Las RIN, el 9 de septiembre bajaron a mínimos preocupantes (759 millones en divisas, menos de un mes de importaciones). En pocos días, se tuvo un aumento repentino de 500 millones de dólares, para volver a bajar hasta un poco más de 1 mil millones de dólares el 6 de octubre. Lo evidente es que las reservas podrían desaparecer en dos semanas si ocurre este ataque especulativo.

En conclusión, el manejo irresponsable que despilfarra los recursos de todos los bolivianos en empresas públicas deficientes, es en gran medida el causante de déficits públicos crónicos que aceleraron el endeudamiento hasta casi llegar a su límite, que utilizó los ahorros de los bolivianos para reproducir su modelo de gasto desmedido y de control político sobre los ciudadanos, y que en esta coyuntura está generando inflación y empobrecimiento, así como un alto riesgo de desestabilización de la economía del país que podría terminar en una catástrofe. Por estas razones, debe quedar claro que, si alguien piensa que el modelo económico impuesto en el país es un éxito, es porque no le interesan los bolivianos, sino sólo sus bolsillos y su interés por mantener el poder para sí mismo.

Por lo tanto, la economía y la sociedad boliviana, se libró de la dominación española que explotaba los recursos naturales y esclavizaba a los indígenas para sus propios fines, pero aceptó gobernantes que se apropian de la riqueza de los bolivianos, sin importarle el empobrecimiento del pueblo que se supone son dueños de esa riqueza. Pero a diferencia de esas épocas y más deplorable aún, condicionan y utilizan a las masas para reproducir su poder y mantener llenos sus bolsillos con un discurso que parece todavía convencer y encantar a un gran número de incautos. ¡qué difícil es liberar nuestra mente del colonialismo!