El drama de Miguel Supa

La prensa ha vuelto a informar sobre un hecho doloroso e injusto a todas luces: el ocurrido con el indígena Tacana Miguel Supa, quien estuvo en la cárcel de San Pedro de La Paz durante seis meses, sin razón alguna y luego de que varios de sus derechos fueron vulnerados a discreción por los operadores de la “justicia” que tiene Bolivia.

Fundación Tierra alertó de lo ocurrido con don Miguel y posteriormente el diario “El Deber” hizo un reportaje sobre su caso, dando cuenta del drama que vivía recluido en la cárcel indebida, ilegal e injustamente.

Había salido de su comunidad en busca de trabajo y, el 27 de marzo de 2022, luego de concluir su faena y cuando se disponía a descansar, apareció en medio de una gresca por tierras entre agricultores y mineros, que terminó con varias personas heridas y 18 detenidos. El Ministerio Público de Apolo inició una investigación en contra de los detenidos por la supuesta comisión de los delitos de tentativa de asesinato, asociación delictuosa, portación de armas y portación de sustancias explosivas.

Pasado el tiempo y en plena vigencia del cacareado “Estado Plurinacional”, se evidenció que Supa no tenía cédula de identidad, pese a lo cual fue enviado a San Pedro conjuntamente con otra persona; en tanto, las 16 restantes recobraron su libertad. Tampoco tenía abogado que lo defienda.

La solidaridad de algunos internos le permitió permanecer primero en “La Grulla” y luego en la cocina, donde se ganaba el derecho a un espacio y a la alimentación pelando papas y cebollas y, en general, ayudando en tareas de la cocina. Como se sabe, en cualquier cárcel del país hay que pagar para tener una celda y Supa no tenía para hacerlo. Además, fue traído con la ropa sobre el cuerpo.

Los reclamos de la Fundación Tierra obligaron a la Defensoría del Pueblo y a Defensa Pública a actuar en favor de don Miguel. Hace pocos días, recobró su libertad y cuenta ya, ¡por fin!, con su documento de identidad.

Esto sucede en el Estado Plurinacional de Bolivia, cuyos jerarcas se jactan de ser el gobierno de los indígenas y los pobres; cuyos apologistas no se cansan de divulgar y exaltar las bondades de la nueva Constitución, especialmente para los pueblos indígenas; cuyos dignatarios de Estado ofrecen, cada que pueden, reformar la justicia, sin que se reforme absolutamente nada.

Cuando uno lee los delitos por los que fue imputado Supa, irremediablemente recuerda lo que les está sucediendo a los miembros de la Resistencia juvenil “C’ochala” o las jóvenes detenidos y procesados después de una marcha realizada en la ciudad de La Paz. Recuerda también las muertes de José María Bakovic y Marco Antonio Aramayo, o lo que le sucede a Elvira Parra, detenida hace varios años por el caso Fondioc.

Y no se puede olvidar, naturalmente, lo que sucede con Nemesia Achaccollo y el gobernador de Potosí, Johnny Mamani, quienes se ríen de lo que han hecho, al extremo de que el segundo de ellos dijo públicamente que le importaba un carajo lo que diga la prensa de derecha de sus fechorías.

Hace muchos años, en Potosí, tuve ocasión de patrocinar casos de indígenas y campesinos que no tenían cédula de identidad, que eran encarcelados sin pruebas pese a que regía la presunción de inocencia, que no sabían por qué estaban en la cárcel, que no entendían castellano, que eran víctimas de la “justicia”.

Hoy, después de 16 años de “proceso de cambio” y de “revolución democrática y cultural”, las cosas siguen igual o peor que en la odiada República de Bolivia. Los pobres siguen pobres y los ricos más ricos. Los humildes siguen sin poder ejercer sus derechos.