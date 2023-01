El Ecosistema Turístico: Un mundo de oportunidades

Recientemente, en la MasterClass del IMF Smart Education de España, que cuenta con más de 21 años de experiencia formando a profesionales del mundo empresarial, organizó una charla con grandes expertos académicos e investigadores, con involucrados e interesados del sector por los temas a tratar, estudiantes y comunidad académica, sobre las oportunidades múltiples del ecosistema turístico.

Pero conceptualicemos un ecosistema desde la definición biológica: un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema; pero lo que se pudo constatar en este encuentro es un hecho: el Turismo engrana lo más innovador y creativo de la economía del ocio.

En la intervención de los ponentes previstos comenzó con Rafael Mesa, tutor y coordinador en el MBA en Dirección de Empresas Turísticas y del Máster de Innovación y Marketing Turístico Digital de IMF Business School, y el tema que abordó el Turismo Naranja, una nueva manera de entender el turismo del entretenimiento, mucho más allá del turismo cultural y del mero ocio contemplativo. Una nueva manera de ver la participación del turista quien se convierte en promotor y consumidor de espacios creativos, culturales y de entretenimiento donde las realidades y las experiencias se construyen simultáneamente a su “consumo”.

Le siguió Juan Sobejano, reconocido experto en modelos de negocios y gestión de cambio mediante aplicaciones de innovación y pensamiento de diseño, abordando la propuesta de si estamos siendo auténticamente innovadores en el sector turístico o simplemente estamos gestionando el inevitable declive de un modelo de negocio basado en el producto y muy poco en el cliente. Apela a la implementación de elementos valientes de creatividad y a la aplicación de un mayor índice de proactividad y valores sostenibles.

Posteriormente, fue el turno de Jacques Bulchand, experto en tecnologías de la información y la comunicación con aplicación directa a la industria turística quien abordó y acercó a los grandes y determinantes cambios que está suponiendo la aplicación de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) a la prestación de servicio. No estamos frente al reto, afirmó, de la mera tecnificación sino ante la posibilidad de que el ser humano sea sustituido en actividades hoy ni pensadas y, por tanto, es necesario ver la tecnología como un aliado en la complementariedad de la calidad y sobre todo de la calidez, imposible de encontrar en la inevitable robotización que se nos viene encima.

Y, por último, Gersón Beltrán, uno de los más estudiosos y novedosos expertos del país en geolocalización, quien coadyuvó a descubrir la importancia de gestionar la tendencia imparable de la conectividad móvil a favor de un negocio que cada día más necesita saber todo y muy bien del cliente. Confirmó que ya no es necesario solo obtener información para prestar un mejor servicio, sino que debemos fomentar el conocimiento para diseñar los servicios que luego serán demandados: Geomarketing- Big Data en estado puro, gestión de ingente cantidad de datos y síntesis aplicada a la personalización creativa del servicio y la proactividad.

Y así se pudo corroborar en apenas unas horas que el turismo es un mundo de oportunidades al alcance de quienes sepan entender que estamos hablando de una industria de personas donde la tecnología nos ayuda a estar cada vez más cerca y más cercanos.

Por aquí tenemos además otras asignaturas pendientes y urgentes que resolver, uno es el saber con cuánto presupuesto cuenta el Viceministerio de Turismo para promoción e inversión este 2023, seguimos dependiendo de lo que promueven los operadores y seguimos colgándonos de plataformas internacionales o de lo que hacen los países vecinos, no contamos con un plan para cautivar a ese segmento de turistas internacionales que no están pudiendo llegar al sur del Perú, frontera con nuestro país.

No tienen idea de qué es innovar en turismo pero tampoco conocen que existen más de 18 clasificaciones para innovación, queremos ser sostenibles sin indicadores, no sé si alguna universidad cuenta con indicadores de sostenibilidad ambiental, no contamos con datos estadísticos actualizados en turismo, por tanto hay ausencia en la calidad de los datos, tampoco se trabaja en la gestión de los mismos, no se hace pauteos ni censos de turistas, cuán difícil es tener una App para ese cometido, tenemos mucha incompetencia en los niveles que manejan el turismo, en síntesis, no tenemos una hoja de ruta para el desarrollo turístico en el país, tampoco en el nivel local ni departamental, contar con un plan de desarrollo turístico en algún nivel del estado sigue siendo un sueño, pero a nadie parece importarle.