El ejemplo de Monseñor Álvarez

Rolando José Álvarez Lagos es el nombre del Obispo de la Diócesis de Matagalpa, Nicaragua, que el 10 de febrero ha sido condenado a 26 años y 4 meses de prisión, por la supuesta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción y desacato a la autoridad, además de una multa de 58.000 córdobas, la incautación de sus bienes y el despojo de su nacionalidad nicaragüense.

¿Qué hizo monseñor Álvarez para desatar la furia de los dictadores Ortega y Murillo? Denunciar los abusos que cometía el régimen, violando los derechos humanos de los nicaragüenses que se atrevieron a protestar en 2018, la manera en que la dupla Ortega-Murillo y sus hijos (excepto la hija de Murillo, a la que Ortega abusó sexualmente), y los “sandinistas” se enriquecen a costa de la miseria del pueblo. Lo hacía a través de sus homilías, en las que también denunciaba la persecución religiosa.

Los dictadores ofrecieron a monseñor Álvarez el destierro, algo que él no aceptó y el 10 de febrero intentaron enviarlo a Estados Unidos, junto con otros 222 presos políticos que, adicionalmente y mediante una reforma rapidísima de la Constitución, fueron despojados de su nacionalidad. Al no conseguir su propósito, decidieron trasladarlo desde su residencia, en la cual guardaba detención domiciliaria desde agosto de 2022, a la Cárcel modelo de Nicaragua y, por la tarde del mismo día, condenarlo a las penas mencionadas. Los dictadores son así: no permiten que nadie les haga frente ni les contradiga, como ocurrió en el caso de Marco Antonio Aramayo, que se negó a declararse culpable por sus denuncias sobre el desfalco de FONDIOC y pagó con su vida tal decisión.

Tres días antes, el 7 de febrero, cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, fueron condenados a 10 años de prisión por traición a la patria e inhabilitados a perpetuidad del ejercicio de sus derechos ciudadanos. A ello se suma el destierro de otros cinco religiosos, el autoexilio de diez y un clima de hostigamiento a la Iglesia que incluye ofensas, profanaciones de templos, insultos y amenazas de muerte. Hay que recordar que en 2020 se profanó la eucaristía que se celebraba en memoria de Ernesto Cardenal, que fue sañudamente perseguido por los dictadores y que tuvo que ser enterrado en secreto.

¿Qué le espera a monseñor Álvarez? Las mismas o peores condiciones inhumanas de los 222 que recuperaron su libertad: celdas oscuras, dormir en el suelo en medio de insectos y engrillado, mala alimentación, maltrato físico y psicológico. Eso eligió voluntariamente cuando dijo: “Que sean libres, yo pago la condena de ellos”.

Felizmente, no es el único caso de un católico que da testimonio de su fe arriesgando su salud, vida y libertad. En Bolivia tenemos varios obispos que se enfrentaron al poder, como Jorge Manrique a Arce Gómez; o que arriesgaron su vida en situaciones dramáticas como Edmundo Abastoflor en Potosí, en 1986 y 1988; o que denuncian los abusos del gobierno del MAS, como Julio Terrazas, Sergio Gualberti y René Leigue en Santa Cruz; Percy Galván y Giovanni Arana en La Paz y Ricardo Centellas en Sucre, entre otros.

Al contrario de cómodos que prefieren invisibilizarse ante el Gobierno, estos obispos y también varios sacerdotes y laicos dan testimonio de su fe en la práctica, denunciando la injusticia y la opresión y anunciando la Buena Nueva. No se parecen en nada a aquellos que, sin necesidad de que se dispare un tiro, fugan y luego inventan un inexistente “golpe de Estado” para justificar su cobardía.