El “Estado Plurinacional”, error de la Constitución

Los ideólogos de la Constitución Política del Estado (CPE, 2009) cometieron graves errores conceptuales e históricos cuando redactaron sus capítulos. Entre los errores de la CPE se encuentra el concepto de “Estado Plurinacional”, la existencia de “36 naciones” y ofrecer “autonomías” a las naciones mencionadas. Errores similares cometen los ideólogos proyectistas de otros países (Chile, Perú, etc.)

El artículo 2 de la CPE sintetiza estos errores al postular que: “Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.”

¿Sobre qué base histórica esos ideólogos pudieron afirmar que esas “naciones” tenían una existencia “pre colonial”, es decir, que existían antes de la llegada de los conquistadores españoles al territorio hoy boliviano?

Para responder se debe ir por partes. En cuanto a los quechuas y aymaras no se puede decir que tenían una “existencia pre colonial como naciones” en el territorio hoy boliviano. Los aymaras fueron inicialmente traídos al territorio hoy boliviano por la nobleza tiwanacota desde el centro y sur peruano en calidad de mitimaes y yanaconas (idioma quechua), es decir como esclavos, no naciones, para producir maíz en la región hoy boliviana. Antes aún, los tiwanacotas establecieron en este territorio mitimaes puquinas. Los Incas posteriormente también trajeron grupos de aymaras mitimaes desde el centro del Perú.

En cuanto a los quechuas tampoco tenían antes una existencia pre colonial como “nación” en el territorio hoy boliviano. La población quechua actualmente en Bolivia fue traída desde el centro y norte del Perú por la nobleza inca al territorio hoy boliviano en calidad también de mitimaes, yanaconas o esclavos, y no en calidad de “naciones”. Posteriormente, durante la colonia y la República, esas poblaciones existieron no como “naciones” sino como pequeños campesinos de los encomenderos españoles y posteriormente como campesinos de los terratenientes de la nación boliviana (mi libro Economía y sociedad del imperio Inca, 2018, ver Google). Tampoco se les puede atribuir “una cultura, instituciones propias”, ni un “dominio ancestral sobre sus territorios”, puesto que fueron transplantados forzadamente. En cuanto a los “castellano hablantes”, obviamente no tenían una “existencia pre colonial”, como afirman los ideólogos.

Además, la CPE expone una lista de “33 naciones”, mayormente ubicadas en los llanos y en el chaco (ayoreo, araona, baure, yuracaré, etc.). Muchos son grupos étnicos formados por cientos y por algunos miles de habitantes que viven de manera itinerante de la caza, la pesca y la colecta de alimentos, sin alcanzar la calidad de naciones.

Para definir una nación se debe analizar el origen histórico de las naciones. Estas fueron engendradas inicialmente en Europa, en el seno del feudalismo, con los talleres artesanales, manufactureros e industriales. La expansión de estas actividades causó el debilitamiento de la nobleza feudal y el crecimiento de la burguesía, de los comerciantes y las ciudades. Con esta base surgieron las naciones europeas y no simplemente con los idiomas.

Después de la independencia en 1825, la nación boliviana experimentó profundos cambios históricos, culturales, institucionales, económicos y urbanísticos que contribuyeron a una mayor integración de los grupos poblacionales.

Para los ideólogos de la CPE, sin embargo, “nada” había cambiado en Bolivia desde la colonia. Esta increíble ceguera ideológica era debida ciertamente a la presencia dominante en la Asamblea Constituyente de asesores españoles independentistas, así como a su filosofía antropológica culturalista que define a las naciones simplemente por sus idiomas, como en España.

Tan grandes fueron los errores de los ideólogos que las autoridades bolivianas tuvieron que establecer posteriormente barreras legales para impedir que los grupos culturales intenten alcanzar alguna autonomía. Además, algunas comunidades pese a tener rasgos lingüísticos diferentes a los dominantes, no manifestaron ningún deseo por alcanzar una autonomía.