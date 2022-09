Con seguridad que en nuestra vida nos hemos tropezado con personas que hacen de la ejemplaridad una virtud, es decir, que su mayor preocupación es el efecto social de la perfección, al revés que el hombre verdaderamente ejemplar, que sin proponérselo y obedeciendo a una profunda exigencia interior, se entrega apasionadamente al ejercicio de una actividad intelectual, cultural, de amor al prójimo en forma absolutamente espontánea, en la cual consigue cierto grado de perfección y, entonces, sin que él se proponga, como una consecuencia resulta ser ejemplar. El falso ejemplar, recorre la trayectoria opuesta, se propone directamente ser ejemplar, en qué y el cómo es cuestión secundaria, puesto que lo importante es parecerlo, lo que encierra una vileza, puesto que en el fondo no le interesa labor alguna, no siente apetito de perfección, no se entrega nunca, solo ambiciona el efecto social de la perfección.

“No basta no matar, es preciso acrecentar y mejorar las vidas ajenas; no basta no fornicar, sino que hay que irradiar pureza de sentimiento; no basta no hurtar, se debe cuidar y mejorar el bienestar y la fortuna publica; no basta no mentir, sino decir la verdad. El que no mata, ni fornica, ni hurta, ni miente posee una honradez puramente negativa”, afirmaba Miguel de Unamuno, filósofo, escritor, poeta y dramaturgo.

Dante Alighieri relata en su famosa obra “La Divina Comedia”, que los impostores, al igual que las brujas y los espías, se encuentran en el octavo infierno, es decir donde los tormentos y flagelos implican las más altas dosis de sufrimiento, únicamente superado por el noveno infierno, donde se encuentra Lucifer, acompañado de Bruto y Casio, asesinos de César, y Judas, el traidor de Jesucristo.

El impostor es más condenable que el ladrón y el fornicador, porque son profetas disfrazados de falsa virginidad, de una humildad rebuscada y de una honradez aparente. Son ejemplares del disfraz, de la hipocresía, de la falsa modestia, propensos a juzgar y a emitir sentencias irrevocables, con una desfachatez de quien jamás ha pecado o violentado las buenas costumbres.

Crueles y sancionadores por naturaleza, para ellos la vida es blanco o negro así como la ausencia de pasiones o pecados que manchen su aterciopelada pureza, al extremo que no se sabe si esta es producto de una férrea disciplina que sujeta y apaga pasiones escondidas o simplemente es el reflejo de un corazón frío e insensible, un alma sancionadora que se satisface con la censura de los desvíos ajenos. El gran filósofo español Unamuno afirmaba que “una cosa es hacer el mal y otra muy distinta ser malo, distinción que con muy sano instinto la gente sencilla e inculta se enamora de los sujetos temidos por grandes pícaros y mira con ojeriza a otros que se pasan de irreprochables” sentencia que reitera con una frase lapidaria “un hombre sucio será siempre algo más que un cerdo limpio”.

Desconfiemos de los personajes que alardean de su honradez, pureza y solidaridad, su ejemplaridad es solo una cuestión de tiempo, de oportunidades, una fachada que les sirve para impresionar a los que no los conocen, pecadores silenciosos y por tanto doblemente cínicos que apuntan con un dedo los desvaríos ajenos mientras los otros tres dedos que permanecen ocultos los apuntan a ellos.