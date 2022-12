El fútbol, mi pasión

Quien me introdujo al fútbol no fue mi padre, no viví con él nunca, o sea que rompí esquemas porque normalmente son los viejos quienes te llevan al estadio y te enseñan el amor a una camiseta, lo hacen con regalos, dulces y después con riñas. Quizás mi madre me llevó a estadio por primera vez, ella era stronguista, pero no muy futbolera, dice que la llevaba al fútbol un abuelo suyo, viejo serio de sombrero y bastón, también del Tigre. Es muy posible que mi hermano Julio me haya enseñado el culto por la pelota, pero no por el Tigre, porque él era fanático del Bolívar. En mi niñez vivíamos en Villa San Antonio y yo estudiaba en la escuela Piloto, frente al Hospital Obrero. Ahí están mis primeros recuerdos de la redonda. De jovencito he leído a Galeano, lo hice cuando creía en las revoluciones, leí Las Venas Abiertas de América Latina; luego, con la madurez me di cuenta de que había mucha ideología en ese texto. Pero, uno de sus libros, sobre la llegada del balón a América latina me gustó mucho; y claro, para los brasileños negros y pobres, las playas eran un lugar muy barato para mover la pelota, pues no alcanzaban a deportes caros. Me quedé con Galeano del fútbol.

De niños, muchos domingos íbamos de compras al Mercado Rodríguez, lo hacíamos con mi hermano; todavía voy a ese lugar porque es bello y colorido, y como dice Neruda, si quieres conocer una ciudad, debes comenzar por su núcleo, por el mercado. Al volver pasábamos por el Teatro al Aire Libre, había música en vivo, mucho folklore boliviano y valses peruanos; a las dos menos cuarto de la tarde, cargados de nuestras bolsas, nos íbamos al Estadio Hernando Siles a hacer cola en la Tribuna Infantil que estaba en un costado de la curva sur; veíamos dos partidos, hasta las seis. Almorzábamos algo de la fruta que compramos en el mercado, como a las cuatro de la tarde nos echaban agua unos carros aguateros para soportar el calor. No había plata, ni para helados ni sándwiches. Cuando crecí un poco, ya no me dejaban entrar a la Tribuna Infantil, entonces cambié de táctica; en Preferencia metía mi cabeza entre las rejas y me colaba al estadio. Crecí otro tanto, y como soy cabezón, ya no cabía por las rejas, entonces iba a las puertas de General, rogaba a los señores que me hagan entrar; muchos lo hicieron, algunos gruñones me negaron el favor. Todavía me acuerdo cómo tapaba las bolas un arquero que llevaba un parche en un ojo, Gafuri y recuerdo con alegría haber visto al gran arquero Amadeo Carrizo, héroe del River Plate.

En una de esas “coladas” al estadio me encontré con mi tío Félix en las puertas de General, me metió; día feliz para mí. Mientras él tomaba sus cervezas con sus amigos, funcionarios públicos, me decía que me pida sándwich de chola, de chorizo, patitas de cerdo, helado de canela. Yo le entraba a todo. Al despedirnos, hasta me dio unas monedas de yapa. En ese tiempo vivía en la Fernando Guachalla en un cuarto de una casa de vecindad, muy vieja, pero linda. En el camino de retorno, en la Avenida del Ejército, al ir a mi casa, vomité los excesos que comí, pero lo bailado nadie me lo quitó. Después, muchas veces, esperé largos minutos en las puertas de General para ver si llegaba otra vez el tío. No se repitió el milagro.

Mi madre era enfermera, trabajaba en el Hospital General, un día sí, otro no; tenía a su hermana enferma hospitalizada en ese hospital, la tía Juana. Algunos domingos nos mandaba a mí y Julio a que le llevemos comida, lo hacía en un portaviandas de dos o tres pisos, seguramente nos enviaba a medio día, bajábamos de Villa San Antonio, pero nos ganaba la pasión del fútbol, nos quedábamos mirando los partidos en el Estadio Obrero de la Plaza Triangular, ahí donde es inolvidable el helado de canela. Nunca nos comimos la vianda de la tía Juana, pero se la hacíamos llegar a las seis de la tarde, ella con mucho cariño tapaba nuestras tardanzas; por suerte no había celular, porque de haberlo mi madre se habría dado cuenta inmediata de los retardos... Con tanta pasión por el fútbol, se darán cuenta la alegría que tuve en este mes con mi familia cuando Argentina salió campeón mundial.