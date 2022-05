El gasto insulso de la cultura, según un cronista frustrado

Sorprendida por las calumnias proferidas en el artículo de Willy Camacho el pasado 15 de mayo, donde se pregunta sobre el lugar que ocupa la cultura en la planificación del Estado. En primer lugar, hay que aclararle que en el país existen “culturas” en plural, de ahí el nombre Estado Plurinacional.

En un intento de realizar una crónica, género que no maneja, relata una sarta de mentiras de manera poco seria y fantasiosa, seguramente como el mismo dice “por falta de tiempo y plata para investigar”.

Es una pena que un escritor que fue encargado de la sección cultural de un periódico desinforme y se atreva a inventar situaciones que caen en la

difamación.

Expresa que la última vez que se trató del tema de “la Cultura” fue durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, cuando se eliminó el Ministerio de Culturas. Much@s artistas y gestor@s culturales, se mostraron indignad@s y protestaron diciendo que la cultura no es un gasto insulso, pero igual no consiguieron revertir la medida.

Menciona que luego llegó el gobierno de Luis Arce y las cosas no mejoraron y que desde el inicio de los gobiernos masistas se generó mucha expectativa en el ámbito cultural, por la “revolución cultural” y creación del Ministerio de Culturas. También nos recuerda que allá por el 2011, Bolivia fue el país invitado a la XXXI Feria Internacional del Libro de Santiago de Chile. Efectivamente en ese entonces fuí Ministra de Culturas y Turismo y a pesar de no contar con recursos para participar, pues la actividad no estaba considerada en el POA, gestioné y encomendé la organización de un stand plural, donde los mejores autores y autoras de Bolivia pudiesen exponer sus obras. Debo aclarar que la selección de los libros que representaron a Bolivia fue elegida por la Cámara Nacional del Libro que en ese entonces la representaba José Antonio Quiroga y Patricia Navarro, los mismos que consultaron a las Cámaras Departamentales y llevaron lo más representativo del país.

Efectivamente el señor Alfredo Rodríguez, llevó su libro “Evadas” el mismo que fue retirado por no estar dentro de los libros seleccionados y quiso entrar por la ventana, haciendo caso omiso e irrespetuoso a la selección que habían realizado expertos y expertas en la

materia.

El Ministerio además de poner el stand para Bolivia, llevó una serie de exposiciones, organizadas por la gestora cultural Vanesa de Britto; 40 tejidos Jallkas, cuya curaduría la realizó Cecilia Lampe; fotografías de Sandra Boulanger y del Qapaq Ñam de Tony Suarez sacadas del expediente de la UNESCO. También estuvo presente una extraordinaria presentación de la diablada que es parte de nuestras culturas, para mostrar a nuestr@s vecin@s chilen@s, una danza integrante del Carnaval de Oruro declarado como “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad” por parte la UNESCO. Fueron 40 diablos y músicos de Oruro que estuvieron en la feria y en un teatro, visibilizando Bolivia y logrando una gran representación.

Por otro lado, afirmar que algunos artistas no reciben apoyo porque no son afines al gobierno, o realizan trabajos artísticos con tintes políticos a cambio de recibir apoyo estatal, es un insulto. La mayoría de los premios y exposiciones las han ganado excelentes artistas por sus propios méritos. Lastimosamente algunos escritores que no fueron elegidos para representar al país se dedican a tergiversar la historia como lo hace este poco conocido escribidor.

En cuanto a la XIII versión del Premio Nacional de Novela, no solo otorgamos junto a Alfaguara, el galardón a Claudio Ferrufino, sino que posteriormente sacamos las 15 novelas fundamentales, donde participaron 50 especialistas en la comisión de selección.

El mismo autor que ahora difama, cubría las actividades del Ministerio como periodista y nunca escribió nada negativo. Se calló y ahora se le ocurre sacar a la luz, extemporáneamente, falsedades para llamar la atención, habida cuenta que con sus obras no llega a ningún lado.

Por lo expuesto, aconsejo al autodenominado “paceño, estronguista, apasionado por la palabra y todo lo que le rodea” que antes de seguir escribiendo “evadas”, investigue y sea profesional. Así mismo, que no tenga miedo de los concursos, que tal vez obtenga algún otro galardón y no se quede con el único que tiene.