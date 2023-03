El horario discontinuo, un golpe al medio ambiente y a las políticas públicas con enfoque de género

Vivimos en un estado (o intento de estado Plurinacional) en el que se enarbola un discurso antiimperialista, despatriarcalizador y eufóricamente defensor del medioambiente y la “madre tierra”; sin embargo y como decían mis abuelas: “de muestra basta un botón”, nuestros efusivos políticos muestran con un sencillo accionar su falta de criterio e interés frente a estos fundamentales aspectos que hacen a la vida en la sociedad actual. Esta muestra (o este botón) fue el de restablecer el horario discontinuo en la jornada laboral, que puede parecer una medida inofensiva y que poco afectaría a otros aspectos tan fundamentales como a las políticas públicas con enfoque de género o la calidad y el daño al medio ambiente; y no hay que ser un iluminado para ver que no es así.

En una ciudad como La Paz, que está marcada por una dinámica caótica y que alberga en su seno la centralidad más importante del país, donde confluyen actividades administrativas, de gestión, culturales, comerciales formales e informales, un transporte público arcaico y desordenado (más de 540 líneas de minibuses cruzan el centro de la ciudad, lo que produce al día más de 350 000 viajes de transporte público hacia el centro de la ciudad), un sinfín de manifestaciones políticas y disturbios callejeros por demandas políticas y sociales de toda índole y una masiva e importante población flotante que acude cada día a este centro a cumplir su jornada laboral (aproximadamente 159. 000 personas se desplazan diariamente al centro de la ciudad) es de esperar que todo ello tenga un fuerte impacto en el medioambiente, la calidad de vida y el espacio público que de un tiempo a esta parte se muestra deteriorado y sub utilizado. Por ello resulta realmente preocupante y llama la atención que las autoridades encargadas de regular aspectos aparentemente tan simples (y que como veremos no lo son....) como los horarios laborales en las instituciones públicas no avisten todos los aspectos mencionados y que obliguen a gran parte de los trabadores a realizar cuatro viajes diarios hacia sus fuentes laborales ya sean estas en el caótico centro o fuera de él. Esto incrementa la cantidad de viajes motorizados en las horas pico agrandando los niveles de contaminación del aire, acústica y visual y por supuesto incrementando también los niveles de estrés de los trabajadores que optaran en muchos casos por deambular dos horas en busca de un almuerzo económico dejando de lado la posibilidad de ir a casa a reunirse con sus seres queridos para disfrutar de la comida del medio día; que por lo que escuché en algunas declaraciones de las autoridades encargadas sería uno de los objetivos que se quieren alcanzar: “unir a la familia”.

Por otro lado, quiero hacer hincapié en el problema que este horario representa si eres mujer trabajadora y madre de familia ¿Cuándo podrás tener un tiempo de familia y de acercamiento con los hijos durante los cinco días laborales de la semana si debes cumplir ocho horas discontinuadas de trabajo teniendo una pausa de dos horas al medio día que es insuficiente para trasladarte a casa, almorzar y tratar de cumplir con tus obligaciones parentales? Cómo es posible que un estado que se dice defensor de los derechos de las mujeres y que cuida la familia como núcleo fundamental de la sociedad ponga sobre sus espaldas un horario laboral diseñado para hombres y mujeres sin descendencia (que es una opción válida en un mundo y un mercado laboral cada vez más competitivo) dispuestos a invertir por lo menos 11 horas en la jornada laboral (horas que se suman entre las ocho horas laborales , dos de la pausa de medio día y por lo menos una de viaje de ida y vuelta desde sus domicilios hasta el trabajo); pues, debes convertirte en uno de ellos y tomar esta opción o sufrir las consecuencias de no tener más tiempo para el cuidado o la crianza de los hijos, si es que aspiras a tener un empleo formal.

En la mayoría de los países en los que se cuidan los derechos laborales de las mujeres y además se valora a la familia (integrando además a los hombres en la crianza de los hijos), el horario continuo está instituido como una garantía para preservar a estos dos actores fundamentales de la sociedad.

Los gobiernos trabajan para garantizar leyes que promuevan la inclusión de las mujeres en el campo laboral y científico, pero respetando también su elección de ser madres dándoles ventajas tan sencillas como un horario laboral continuo de 8 horas ( o a veces menos como es el caso de Inglaterra donde la jornada laboral media es de unas 40 horas semanales y que desde el 2022 busca reducirse a 32 horas) que además es acompañado con todo el sistema, es decir, los colegios públicos y privados ofrecen servicio de guardería para los niños y adolescentes hasta las tres o cuatro de la tarde ( horas en las que son alimentados y supervisados) , que es cuando las madres , los padres y/o tutores pueden reunirse con los hijos ir a casa y pasar unas cuantas horas de calidad en familia, lo mismo ocurre con los sistema de gestión administración y banca que cierran sus puertas en el mismo horario haciendo que esta dinámica funcione y que todo engrane en el sistema.

Desde el lado urbanístico es sorprendente que mientras las grandes y medianas ciudades están rediseñando y repensando las formas de movilidad urbana, teniendo como paradigma la reducción del parque automotor y de los viajes que estos realizan, promoviendo formas de desplazamiento cortos y alternativos (bicicleta, escooters, etc.), pensando en las ciudades de los 15 minutos donde se incentiva que las personas se desplacen a pie ¼ de hora y encuentren todos los servicio que requieren, o las ciudades de las grandes manzanas donde se limita al extremo el ingreso de automóviles a conjuntos urbanos establecidos y se reconvierten las grandes avenidas en plazas y parques, mientras todos los que gestionan la ciudad piensan en ciudades más sostenibles menos contaminadas más humanas más democráticas, nosotros aun encontremos en el horario discontinuo una manera de resolver nuestros grandes problemas.