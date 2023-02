El idioma inglés

No es novedoso el hecho de que la lengua inglesa sea el idioma universal en la actualidad, de una u otra forma todos sabemos esto desde hace décadas.

El mundo político, las relaciones internacionales, los foros internacionales, el gran comercio mundial entre grandes y medianas empresas, el negocio del arte, el mundo informático, el mundo de la farándula, etc., utilizan la lengua de Shakespeare de una manera que ya resulta irreversible para la modernidad. Por ende, debemos aprender éste idioma, así sea medianamente, para ubicarnos en el contexto del mundo globalizado contemporáneo.

La Nueva Ley Educativa Siñani – Pérez, promulgada hace años por este gobierno, anunciaba ya en 2011 la enseñanza de la lengua extranjera desde primaria. Esto resultaba ser una reivindicación histórica, si vale el término. Porque resulta que muchos colegios particulares (nada novedoso para ellos) desde siempre enseñaron Inglés en sus cursos de primaria. Entonces, el sistema fiscal solo estaba subsanando aquella falencia e igualando las cosas en una afán de cerrar la brecha o abismo entre la educación particular y la fiscal.

Dice la Ley en su Capítulo III, Artículo 7, Inciso 5: “Enseñanza de Lengua Extranjera. La enseñanza de la lengua extranjera se inicia en forma gradual y obligatoria, desde los primeros años de escolaridad, con metodología pertinente y personal especializado, continuando en todos los niveles del Sistema Educativo Plurinacional”.

Hasta ahí, todo parecía que iba a ir sobre ruedas. Pero no funcionó y pasaron los años y no se concretó ¿Por qué?

Pues simplemente por la carencia de “ metodología pertinente y personal especializado” que reza el Inciso 5.

Hoy, 13 años después, se vuelve a la carga, anunciando la enseñanza del inglés desde primero de primaria. Y el Viceministro Bartolomé Puma lo repetía con mucho entusiasmo en la inauguración de éste año escolar en ambientes del Colegio Ayacucho de La Paz.

La intención del MINEDU y del viceministro, habrá que decirlo, es positiva, es plausible, es importante, pero...

Estamos en lo mismo. A trece años de un primer intento, parece no haberse solucionado el conocimiento del Inglés , entre maestras y maestros de Primaria. Que algunos maestros sepan Inglés, no lo dudamos, pero acaso un 95 por ciento de profesores aún no lo sabe. Y lo mismo pasa en la secundaria, donde supuestamente maestros de otras áreas o asignaturas, tendrían que enseñar transversalmente Inglés para “profundizar” el aprendizaje del idioma.

En estos doce años, bien pudieron haberse implementado cursos de Inglés para maestros con duración seria de un año a año y medio; que es lo mínimo que se requiere para conocer y aprehender un nuevo idioma. No puede “enseñarse” una lengua en reuniones de dos o tres días y, menos “actualizarse”. Si alguien desconoce algo ¿Cómo puede actualizarse?

Si éste columnista ignora totalmente la Robótica, el Flujo de Energía, Introducción a la Economia, Técnicas de Cosecha, Creación de Blogs, Regulación de Emociones, etc. ¿Podré aprender en el lapso de una semana? He ahí la pregunta.

Quizás llegue a tener un conocimiento muy superficial de esas temáticas, pero no lograré la Pertinencia y Especialidad de las que habla el Inciso 5, lineas arriba mencionado.

Todo lo anterior puede aplicarse también al resto de las numerosas temáticas o nuevas áreas de la nueva curricula. Aquí solo me refiero al Inglés (las lenguas originarias, merecerían otro artículo), para no meterme en camisa de once varas, dado lo ignorante que soy en esas otras temáticas.

Acaso don Rafael Ramirez, representante de UNICEF en Bolivia, pudiera coordinar ayuda para, realmente, enseñar y actualizar al docentado boliviano. Si realmente se quiere un cambio. Y si Bolivia inicia o reinicia la revolución educativa, que ésta sea honesta, positiva y de calidad.